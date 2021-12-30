Свята без танців. У Франції через сплеск COVID Новий рік зустрічатимуть із суворими обмеженнями

В країні вводять нові правила через новий штам "Омікрон" та рекомендують не збиратися великими компаніями

У Європі спостерігається нова хвиля зростання захворюваності на Covid-19, тому в країнах вводять суворі обмеження та нові правила у святкові дні.

Зокрема, влада Франції через поширення нового штаму "Омікрон" закликає уникати великих компаній. У країні вводять нові антиковідні правила у святкові дні, повідомляє Interfax-Україна.

Водночас зазначається, що новорічна ніч у цьому році супроводжуватиметься меншою кількістю обмежень.

Торік не дозволялося збиратися компаніями понад шість осіб. Цього разу влада Франції не назвала точної цифри учасників новорічних застіль, обмежившись рекомендацією не збиратися великими компаніями та перед зустріччю зробити тести на коронавірус.

Так, прем'єр-міністр Жан Кастекс заявив: "Чим менше людей, тим менший ризик".

Які нові обмеження діють у Франції

Цього року бари та ресторани будуть відкриті 31 грудня. Оголошена заборона на споживання у цих закладах напоїв стоячи та почне діяти лише з понеділка й триватиме три тижні.

Водночас у барах та ресторанах заборонені танці, а дискотеки закрили на три тижні.

Фото: Цього року бари та ресторани у Франції будуть відкриті 31 грудня (unsplash.com/john-towner)

Святкувати у закладах Новий рік до ранку парижанам цього разу не вдасться. Столична префектура поліції розпорядилася, щоб усі закрилися о 2:00.

Крім того, було оголошено про відновлення в Парижі обов'язкового носіння масок на відкритому повітрі у зв'язку з високим рівнем зараження COVID-19.

Цієї новорічної ночі не встановлюють комендантської години.

Нагадаємо, раніше ми писали, які обмеження на свята вводять у Греції у зв'язку з COVID.