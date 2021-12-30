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Праздники без танцев. Во Франции из-за всплеска COVID Новый год будут встречать со строгими ограничениями

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Четверг 30 декабря 2021 19:10
Праздники без танцев. Во Франции из-за всплеска COVID Новый год будут встречать со строгими ограничениями Фото: Новогодняя ночь в Париже, Франция (unsplash.com/florian-wehde)
Автор: Евгения Тугушева

В стране вводят новые правила из-за нового штамма "Омикрон" и рекомендуют не собираться крупными компаниями

В Европе наблюдается новая волна роста заболеваемости Covid-19, поэтому в странах вводят строгие ограничения и новые правила в праздничные дни.

В частности, власти Франции из-за распространения нового штамма "Омикрон" призывают избегать крупных компаний. В стране вводятся новые антиководные правила в праздничные дни, сообщает Interfax-Украина.

В то же время, отмечается, что новогодняя ночь в этом году будет сопровождаться меньшим количеством ограничений.

В прошлом году не разрешалось собираться компаниями более шести человек. На этот раз власти Франции не назвали точной цифры участников новогодних застолий, ограничившись рекомендацией не собираться крупными компаниями и перед встречей сделать тесты на коронавирус.

Так, премьер-министр Жан Кастекс заявил: "Чем меньше людей, тем меньше риск".

Какие новые ограничения действуют во Франции

В этом году бары и рестораны будут открыты 31 декабря. Объявленный запрет на потребление в этих заведениях напитков стоя и начнет действовать только с понедельника и продлится три недели.

В барах и ресторанах запрещены танцы, а дискотеки закрыли на три недели.

Праздники без танцев. Во Франции из-за всплеска COVID Новый год будут встречать со строгими ограничениями

Фото: В этом году бары и рестораны будут открыты 31 декабря (unsplash.com/john-towner)

Праздновать в заведениях Новый год до утра парижанам не удастся. Столичная префектура полиции распорядилась, чтобы все закрылись в два часа.

Кроме того, было объявлено о возобновлении в Париже обязательного ношения масок на открытом воздухе в связи с высоким уровнем заражения COVID-19.

В эту новогоднюю ночь не устанавливают комендантские часы.

Напомним, ранее мы писали, какие ограничения на праздники вводятся в Греции в связи с COVID.

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