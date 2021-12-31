Свято в умовах COVID. Як зустрічають Новий рік у популярних туристичних країнах

У всьому світі у зв'язку зі зростанням захворюваності на Covid-19 і нового штаму "Омікрон", у багатьох країнах вводять суворі обмеження та нові правила у святкові дні.

Влада закликає дотримуватися всіх правил безпеки від коронавірусу й уникати великих компаній.

У багатьох містах проведуть щорічні святкування із запуском феєрверків, але з низкою обмежень. Як зустрічатимуть Новий рік у популярних туристичних містах – у матеріалі РБК-Україна.

Бангкок, Таїланд

У столиці Таїланду проведуть урочистості, але з деякими обмеженнями.

На майданчики просто неба допускаються лише учасники, які повинні пройти повну вакцинацію та пройти тестування протягом 72 годин та зареєструватися для участі.

Кейптаун, Південна Африка

У гарному приморському місті Південної Африки дозволені заходи Нового року для своїх мешканців, але при цьому проводиться безліч перевірок безпеки. До них відносяться раннє закриття майданчиків і сувора комендантська година.

Фото: У Дубаї в новорічну ніч покажуть нове фантастичне шоу на хмарочосі Бурдж-Халіфа (unsplash.com)

Дубай, ОАЕ

У найвищій будівлі у світі – у Бурдж-Халіфа заплановано показ піротехнічного шоу. В еміраті вимагає, щоб відвідувачі, які хочуть бути присутніми на святкуванні, реєструвалися за допомогою програми U by Emaar, щоб отримати індивідуальні QR-коди.

Гонконг, Китай

У Гонконг планують осяяти вогнями всю набережну гавані опівночі.

Чикаго, США

У Чикаго планують провести новорічне шоу, запустивши феєрверки з п'яти мостів через річку Чикаго та двох точок запуску. Влада міста закликає мешканців пройти тестування перед відвідуванням заходу.

Лас-Вегас, США

У місті азартних ігор, як і раніше, планує запустити феєрверк з восьми найкращих готелів-казино протягом восьми хвилин.

Фото: Святкування на Таймс-сквер (unsplash.com/andrae-ricketts)

Нью-Йорк, США

Святкування Таймс-сквер відбудеться, але з меншою кількістю людей. Обмеження ввели до 15 000 осіб, і відвідувачам буде дозволено вхід на територію до 15.00 п'ятниці. Крім того, всі повинні носити маску і пред'явити посвідчення особи.

Ріо-де-Жанейро, Бразилія

У Ріо-де-Жанейро також проведуть масові заходи.

"Ми хочемо відзначити кінець року спокійно, безпечно та організовано. Ми зустрілися з представниками Наукового комітету, який підтвердив, що проведення святкування Нового року у місті буде безпечним відповідно до положень, представлених урядом міста", — сказав мер Едуардо Паєс.

Сідней, Австралія

Знаменитий феєрверк у Сіднеї також відбудеться, попри щоденне зростання кількості випадків зараження Covid-19, але зберігаючи всі заходи безпеки.

"У нас є шість оглядових майданчиків, які знаходяться у відкритих парках, але ми використовуємо їх із розрахунку одна людина на два квадратні метри", — сказав Стівен Гілбі, виконавчий продюсер новорічних свят.

Тайбей, Тайвань

Найбільше місто на острові Тайвань також планує проводити щорічне шоу із феєрверками.

Торонто, Канада

У найбільшому місті опівночі над набережною Торонто буде запущено феєрверки, але людям рекомендується спостерігати за ними віртуально.

Всіх, хто знаходиться на відкритому повітрі з гарним виглядом, просять надіти маску та триматися на відстані 2 метри (6,5 футів) від людей.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Лондоні в новорічну ніч зазвучить Біг-Бен.