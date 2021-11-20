Налаштуватись на "перезавантаження". Як правильно підготуватися до відпустки та отримати від неї максимальну користь

У сучасному світі, де ми весь час поспішаємо і намагаємося бути в курсі всіх подій, якісний відпочинок став досить рідкісним явищем. Нерідко люди вирушають у відпустку і заодне працюють, психологічно залишаючись у все тій же робочій рутині й у процесі розв'язання важливих задач. Але тоді відпочинок працює далеко не на всі 100%.

Про це в авторській колонці для РБК-Україна пише бізнес-коуч і психолог Володимир Жерновой. Він пояснив, чому вкрай необхідно отримувати з відпустки максимальну користь, скільки днів оптимально відпочивати для повноцінного "перезавантаження" і як навчитися "вимикати" робочий режим у подорожі.

Вигорання – перший крок до апатії й навіть депресії

Нерідко сучасні люди намагаються бути продуктивними до такої міри, що часто відправляються у відпустку з робочими телефонами, з ноутбуками й таким чином хочуть поєднати корисне (Відпочинок) з приємним (робота). Але такий "відпочинок" працює в кращому випадку на 50%. І це в ідеальних умовах.

Але бувають ситуації й ще цікавіші. Я неодноразово стикався з бізнесменами, які розповідають про те, що не були у відпустці від 5 до 10 років. Вони хваляться своєю зайнятістю і завантаженістю. Але, не підозрюючи цього, просто починають емоційно вигорати.

Людський організм в такому режимі рано чи пізно дасть збій: це просто питання часу. А вигорання – це перший крок до апатії й навіть депресії. Тому відпочинок просто необхідний не тільки нашому фізичному організму, але і нашому емоційному і психологічному стану.

Щоб винести максимальну користь від відпочинку, я виділив кілька факторів, на які рекомендую звернути увагу:

Спершу потрібно прийняти рішення – відпочивати

В першу чергу дуже важливо вирішити у своїй свідомості, що ви вирушаєте у відпустку.

Чи кудись заради проведення часу, а заради конкретної мети відпочити, відключитися від повсякденних проблем, перезавантажитися і насититися новими емоціями. І я б дуже рекомендував їхати (навіть якщо просто на дачу за місто) без можливості працювати. Тобто відключитися від тих процесів, від яких ви втомилися, адже нелогічно продовжувати втомлюватися й у відпустці.

Фото: У відпустку важливо їхати, налаштувавшись на те, що там не потрібно працювати (unsplash.com/chen-mizrach)

Так, є професії й посади, які не можуть залишатися без зв'язку тиждень. Але, на щастя, це лише 3% від усіх професій, не більше. Всі інші працюють на відпочинку з кількох причин:

не вміють делегувати;

не налаштували свої бізнес-процеси;

мають страх, що без них все завалиться;

трудоголізм (і це не любов до роботи).

Щоб позбутися цих пунктів (якщо вони у вас є), потрібно зрозуміти, що один в полі не воїн, і потрібно працювати в команді та вчитися делегувати, налаштовувати бізнес-процеси, і опрацьовувати свої внутрішні проблеми й страхи.

Графік відпустки: в чому його необхідність

Я дотримуюся думки, що у людини обов'язково має бути графік відпусток. І чим у неї насиченіша робота, тим частіше вона має відпочивати. Через це часто виникають суперечки, як краще: брати одну відпустку на 14-20 днів, або кілька по 3-4 дні.

Навіть за Законом України відпустка працівника має тривати мінімум 24 календарних дні. Цей термін був грамотно розрахований, адже саме за такий період людина оновлюється і готується до нових викликів і нових завдань на роботі.

Пояснюється це також тим, що відпочинок ділиться на кілька фаз:

звільнення від емоційного вантажу;

розслаблення;

відновлення;

кайф.

Саме тому 7 днів мало на повноцінний відпочинок, не якісно проходять всі 4 фази. Часто всі намагаються вмістити все в один період: і розвантажитися, і відновитися і кайфанути.

Я думаю, що багато читачів зрозуміють це відчуття, коли ми сідаємо назад в літак і говоримо – "класна відпустка була, але мало". І це не просто фраза: це знак, що тілу, мозку, емоціям не вистачило останньої фази кайфу або навіть кілька фаз. Ви тільки відійшли від вантажу, трохи розслабилися і, можливо, відновилися. Але кайфанути емоційно ще не встигли.

Фото: Перед поїздкою варто скласти графік відпустки (unsplash.com/s-well)

Тому ідеальною я вважаю можливість комбінації – брати одну велику відпустку (мінімум на 14 днів) і посеред року – кілька маленьких квартальних (по 3-5 днів). Благо в Україні дуже багато свят, які теж допомагають це спланувати.

Відпочинок по інтересам

Щоб отримати максимальну користь від процесу, важливо вибрати такий відпочинок, який ви дійсно хочете. Часто буває, що випадає можливість кудись виїхати/полетіти, але насправді ви б краще провели цей час з сім'єю на дачі. Або навпаки, ви хочете кудись зникнути, побути наодинці з собою. Але, а як же домашні?

І в таких ситуаціях начебто відпустка і була, але ви все одно не отримуєте емоційного відпочинку на всі 100%. Так, ви в іншому місці, у вас був час далеко від роботи та проблем, але ви не отримали максимального емоційного заряду. Тому що це не той відпочинок, який ви хотіли.

Людині дуже важливо якомога більше наблизитися до того відпочинку, якого вона дійсно бажає. Саме тоді він буде для нього важливий, звільнить від вантажу проблем і викличе класні емоції. І це не обов'язково про поїздки за кордон, а саме про те, де нам добре.

Головна користь хобі

Хобі теж є частиною відпочинку. І дуже важливо дати йому правильне визначення, адже багато людей досі вважають, що хобі – це якесь заняття, яким ми займаємо свій вільний час. Це невірний підхід.

Хобі - це улюблене заняття, яке створює необхідний терапевтичний ефект для людини (перемикання думок, підняття настрою, випробування нових емоцій або творення). І коли ми займаємося такою справою, то це нас дуже надихає, окрилює та оновлює. У рутині наші нейрони й мозок звикають до однієї й тієї самої діяльності й з часом перестають розвиватися. А ось коли ми займаємося хобі, вивчаємо щось нове, то мозок починає знову працювати по-новому.

Фото: Коли ми займаємося хобі, вивчаємо щось нове, то мозок починає знову працювати по-новому (unsplash.com/vicky-hladynets)

Тому ми можемо поєднувати свою поїздку з хобі, наприклад, поїхати в історичний тур, якщо ви любите історію, або займатися дайвінгом (що складніше робити в місті). Це принесе дуже класний терапевтичний ефект і допоможе ще більше перезавантажитися.

Види відпочинку

Відпочинок ділять на активний (коли ми багато чого робимо) і пасивний (розслабляємося). І я раджу комбінувати обидва види відпочинку. Коли ми можемо собі дозволити нічого не робити й водночас коли займаємо свій мозок і тіло якоюсь активністю.

Наприклад, коли я їду відпочивати з сім'єю, ми як правило день ми валяємося - на морі, в басейні, а один день у нас активності й так далі чергуємо. Тоді це дозволяє швидше компенсувати фази, про які ми говорили раніше.

Цінність і важливість нових емоцій

На відпочинку не можна скупитися на різні речі, які приносять вам задоволення (хоч це екскурсії, нова їжа, походи в гори, дайвінг, лижі). Хоча іноді це може здатися витратним, але дуже важливо виділити для себе інвестиції, щоб отримати від відпочинку максимальний ефект.

Наведу особистий приклад. Одного разу ми поїхали в пустелю, і діти дуже хотіли покататися на квадроциклах. Ми орендували їх всією сім'єю і дуже круто повеселилися! А після поїздки по пустелі ми під'їхали до скелі та прямо з неї зістрибнули у воду: просто в одязі, як божевільні!

І це було настільки класно, емоційно, драйвово, що ми згадуємо цю пригоду досі. Такі речі нас дуже сильно оновлюють. Тож не варто на них шкодувати грошей: ви купуєте не квадроцикли, парашути або дайвінг. Ви купуєте нові стани, емоції.

Фото: На відпочинку не можна скупитися на різні речі, які приносять вам задоволення – хоч це екскурсії, нова їжа, походи в гори, дайвінг, лижі(unsplash.com/ charbel-aoun)

Якою має бут адаптація до роботи

Сплануйте відпустку так, що коли ви повертаєтеся (з будь-якого місця), то у вас був би день або краще два для адаптації – такий собі "поствідпускний" період. Люди роблять часту помилку, коли прилітають ввечері, а вранці вже біжать в офіс. Таким чином вони спричинюють стрес. Тому день-два краще залишати для адаптації, щоб увійти в робочу колію, не поспішаючи.

Бажаю вам якісно відпочивати й повертатися наповненими та готовими досягати нових вершин і здійснювати нові перемоги!

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