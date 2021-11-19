Локдаун та нові обмеження. Що робити, якщо країна закрилася прямо перед запланованою поїздкою

Як убезпечитися від фінансових витрат та зіпсованих нервів через мандрівку, яка не відбулася

Європейський Союз 9 листопада виключив Україну зі списку "зелених" країн, що означає встановлення більш суворих умов в’їзду для наших громадян до країн європейської спільноти.

Важливо пам’ятати, що це рішення носить виключно рекомендаційний характер і кожна країна самостійно вирішує особливості режиму в’їзду українців на її територію, а отже єдиного алгоритму поїздки до Європи немає.

Але, як бачимо із повідомлень у ЗМІ, фактично більшість країн ЄС не закриваються повністю, залишивши можливість поїздок для наших громадян, які виконають одну з вже звичних умов:

пред’являть на кордоні сертифікат про вакцинацію (однією з вакцин, визнаних у цій країні);

або негативний ПЛР-тест на SARS-Cov-2;

або виконають іншу вимогу, визначену законодавством держави.

Де перевіряти умови в'їзду до різних країн світу

З огляду на нововведення, першою проблемою, яка постала перед нашими туристами - отримання достовірної інформації про особливості подорожі до конкретної країни.

На інтерактивному ресурсі, розробленому Міністерством закордонних справ України можна дізнатися точні відомості щодо загальних правил в’їзду для громадян України не тільки до європейських країн, а і до всіх держав світу (важливо звертати увагу на дату оновлення інформації, яка знаходиться знизу довідки про обрану країну та відрізняється в кожному конкретному випадку).

Фото: Умови в'їзду до країн Європи (інфографіка МЗС України)

Ресурс містить перелік документів, заборони, обмеження та іншу важливу інформацію, яку повинен знати іноземець, щоб без зайвих проблем перетнути кордон.

Тому, плануючи виїзд за кордон, необхідно обов’язково:

перевірити режим в’їзду до цієї країни для громадян України за зазначеним посиланням; звірити перелік необхідних документів; переконатися у відсутності обмежень, аби уникнути неприємностей при перетині кордону.

Як бути з вже придбаними квитками на літаки, поїзди та автобуси за кордон

Питання, яке останніми днями, мабуть, найбільше хвилює українське суспільство - як бути з вже придбаними квитками на літаки, поїзди та автобуси за кордон, а також із запланованими туристичними поїздками.

Попри значні зміни в умовах в’їзду до багатьох країн, рейсові пасажирські перевезення всіх видів транспорту залишились практично без змін, а отже в українців зберігається можливість використати вже придбаний транспортний квиток. Але наявність квитка не є гарантією того, що ви зможете безперешкодно потрапити до бажаної країни.

За загальним правилом процедура паспортного контролю передбачає, але не виключно, перевірку у пасажира документів, які посвідчують особу та інших документів необхідних для в’їзду до країни, перелік яких встановлюється законодавством цієї держави.

Фото: Більшість країн дозволяє перетинати кордони за умови проходження повного курсу вакцинації або ПЛР-тесту (unslpash.com/cdc-rHCNMH9Vlmw)

При перетині кордону вам вправі відмовити у в’їзді на територію держави у випадку невідповідності наявних документів карантинним обмеженням у цій країні.

Встановлення переліку необхідних документів та надання працівникам прикордонної служби повноважень не впустити до країни особу — прерогатива кожної держави, а тому право України на такі правовідносини не поширюється. Таким чином, якою б неприємною не була відмова громадянам України у в’їзді до європейських країн після запроваджених змін – вона є правомірною.

Відповідальність - на пасажирі. Як мандрівникам добитися компенсації коштів

На жаль, законодавство України не передбачає справедливої компенсації громадянам за незручності, завдані такими нововведеннями.

Щодо відповідальності перевізників – чи то авіакомпанія, чи то залізниця не несуть відповідальності за дозвіл своєму пасажиру відвідати державу, в яку його доставили. Перевізник є суб’єктом який надає послуги тільки перевезення. Хоча, до прикладу, авіалінії й перевіряють вимоги в’їзду до країн у системі Міжнародної асоціації повітряного транспорту на основі загальних відомостей та надають пасажиру дозвіл на посадку, останнє слово залишається за прикордонниками.

Тому при купівлі квитка на рейс тягар відповідальності за проходження митного та паспортного контролю лежить на пасажирі, а перевізник в особі авіакомпанії, залізниці, автоперевізника несе відповідальність лише за фактичне доставлення особи до місця, визначеного у квитку.

Таким чином, претензії пасажирів до перевізника у випадку відмови їм перетнути лінію паспортного контролю бажаної країни є безпідставними.

Фото: При купівлі квитка на рейс тягар відповідальності за проходження митного та паспортного контролю лежить на пасажирі (unsplash.com/bernardo-ferrari)

Щодо запланованих туристичних подорожей – тут ситуація також залежить від обмежень, які діють у країні. У випадку закриття кордонів до країни подорожі туристам в більшості випадків туроператори пропонують перенести подорож на інший період після скасування введених обмежень.

Що робити, якщо умови в'їзду змінили за кілька днів до подорожі

Тепер кілька слів про те, що робити туристу, якщо подорож наближається, в країні подорожі введено обмеження, а пропозиція перенесення відпочинку від туроператора так і не надійшла. Звертаємось в першу чергу до умов договору із туроператором та до норм Закону України "Про туризм".

Закон надає можливість як туристу, так і туроператору як сторонам договору вимагати до початку подорожі, внесення змін до договору або розірвання договору у разі істотної зміни умов та обставин, про які не було відомо на момент укладення договору, а у такому випадку таких як погіршення умов подорожі, зміни її строків.

Тому першим кроком для туриста повинно стати звернення до туроператора з вимогою внесення змін до договору та перенесення подорожі, у зв’язку із встановленням обмежень для туристів на в’їзд до країни подорожі, на інший період – після скасування запроваджених обмежень.

Вимога розірвання договору з туроператором не виглядає привабливо для туриста з тих підстав, що в більшості договорів з туроператорами чи турагентами сума коштів, що підлягає поверненню туристу у разі розірвання договору з його ініціативи є мізерною у порівнянні зі сплаченою, адже турист відшкодовує туроператору понесені та здійснені витрати на організацію подорожі.

До кого ще можна звернутися по допомогу

Судова практика – нічим не кращий варіант: в ситуації, коли жодна сторона договору не винна у його невиконанні (обмеження на в’їзд не залежать від волі та можливостей туроператора та туриста).

Суд, розриваючи договір, розподілятиме понесені сторонами витрати порівну. Це означає, що повернення всіх коштів за подорож турист не отримає.

Фото: В більшості договорів сума коштів, що підлягає повернення у разі розірвання договору з ініціативи туриста є мізерною у порівнянні зі сплаченою (unsplash.com/amy-hirschi)

Таким чином, у випадку із введеними обмеженнями на в’їзд туристів з України до країни в яку плануєте та сплатили подорож, кращим варіантом буде домовленість із туроператором чи турагентом про перенесення подорожі на інший період. Якщо ж туроператор не йде на зустріч, звертайтесь до нього завчасно та офіційно, надіславши листа.

Якщо реакція відсутня, рекомендую звернутись до регіональних органів Держпродспоживслужби зі скаргою споживача на туроператора. За скаргою Держпродспоживслужба зобов’язана провести перевірку та у разі виявлення порушень вжити відповідних заходів.

Проте наголошую на тому, що найкращий спосіб дійти компромісу, у ситуації з введенням обмежень на в’їзд – обирати надійного партнера для організації туристичної подорожі, а також слідкувати за введенням обмежень на в’їзд до країни, куди ви збираєтеся їхати.

Єдиним варіантом для тих, хто вже має на руках квитки чи придбану туристичну подорож і немає можливості перенести поїздку, або виконати умови в’їзду до тієї чи іншої країни, залишається повернення квитків на умовах перевізника чи розірвання договору туристичного обслуговування на умовах туроператора, що забезпечить повернення бодай частини витрачених коштів.

Отже, відповідальність за закордонні поїздки лежить на кожному туристу особисто. Тому убезпечити себе від фінансових витрат та зіпсованих нервів через поїздку, яка не відбулась, можна уважно слідкуючи за змінами та дотримуючись встановлених обмежень.

Нагадаємо, РБК-Україна веде список країн Європи, які не закриваються для українських туристів попри рішення ЄС виключити Україну із "зеленого" списку.

Також ми зібрали список правил перетину кордону популярних серед українських мандрівників країн.