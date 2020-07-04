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Правила в'їзду до Великої Британії під час карантину: що потрібно знати

Новини » Travel » Відпочинок за кордоном 04.07.2020 - 13:56
Правила в'їзду до Великої Британії під час карантину: що потрібно знати
Фото: Велика Британія (pixabay.com)
Катерина Гончарова
Редактор розділу "Туризм"

Чи дозволено в'їзд до країни для українців цього літа

Велика Британія наразі не забороняє в'їзд до країни для українців. Про це повідомляють на сайті Міністерства закордонних справ України.

Режим в'їзду для громадян України, як і до пандемії коронавірусу, є візовим. Виїзд з країни для наших громадян в умовах карантину також не заборонений.

Починаючи з 8 червня, прибуваючі з-за кордону (за винятком тих, які прибули з Ірландії, Нормандських островів або острова Мен) зобов'язані проходити у Великій Британії 14-денну самоізоляцію, також громадяни повинні надати інформацію про свою поїздку і повідомити свою контактну інформацію.

При цьому у відомстві нагадують, що британська віза на кордоні не оформлюється. Про її оформлення потрібно подбати заздалегідь.

Водночас на самоізоляцію після перетину кордону Великої Британії не потрібно йти представникам деяких професій. Наприклад, медичним працівникам, які подорожують для надання медичної допомоги всередині країни.

Нагадаємо, раніше ми писали, як оформити страховку для виїзду за кордон під час пандемії і карантинних обмежень.

Також повідомлялося, як українські зірки подорожують країною в умовах закритих кордонів.

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Теги поездВеликобританиякарантинпутешествиятур
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