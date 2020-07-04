Правила въезда в Великобританию во время карантина: что нужно знать

Фото: Великобритания (pixabay.com)

Разрешен ли въезд в страну для украинцев этим летом

Великобритания в данный момент не запрещает въезд в страну для украинцев. Об этом сообщают на сайте Министерства иностранных дел Украины.

Режим въезда для граждан Украины, как и до пандемии коронавируса, является визовым. Выезд из страны для наших граждан в условиях карантина также не запрещен.

Начиная с 8 июня, приезжающие из-за рубежа (за исключением тех, которые прибыли из Ирландии, Нормандских островов или острова Мэн) обязаны проходить в Великобритании 14-дневную самоизоляцию, также граждане должны предоставить информацию о своей поездке и сообщить свою контактную информацию.

При этом в ведомстве напоминают, что британская виза на границе не оформляется. О ее оформлении нужно позаботиться заранее.

В то же время на самоизоляцию после пересечения границы Великобритании не нужно уходить представителям некоторых профессий. К примеру, медицинским работникам, которые путешествуют для оказания медицинской помощи внутри страны.

Напомним, ранее мы писали, как оформить страховку для выезда за границу во время пандемии и карантинных ограничений.

Также сообщалось, как украинские звезды путешествуют по стране в условиях закрытых границ.

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