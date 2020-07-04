Маски потрібні завжди: як зірки подорожують Україною під час карантину

Селебріті підтримали флешмоб #МандруйУкраїною
Карантин цього року зіпсував плани на відпочинок за кордоном і у зірок. Але засмучуватися ті не стали, адже розкішні яхти та тепле море можна знайти й вдома.
В умовах закритих кордонів в Україні стає все більш популярним флешмоб #МандруйУкраїною (подорожуй по Україні). Про цей флешмоб в інтерв'ю РБК-Україна розповідала голова Держтуризму Мар'яна Олеськів.
До флешмобу приєдналися українські зірки. Вони публікують фото своїх подорожей в соцмережах з цим хештегом. Хто з зірок активно подорожує по Україні і які місця вони відвідують – читайте у нашій підбірці.
Ольга Полякова: челендж #МандруйУкраїною
Співачка Ольга Полякова не тільки приєдналася до флешмобу, але й проілюструвала його своїм фото на тлі одеського узбережжя.
"Друзі, цього року всі ми стали учасниками челенджу #МандруйУкраїною. Давайте допоможемо один одному отримати максимум задоволення від подорожей по нашій країні. Якщо у вас є улюблені місця в Україні, які надихають - поділіться ними! Просто поставте хештег #МандруйУкраїною, потрібну геолокацію в соцмережі й запропонуйте своїм друзям, що саме варто побачити, де побувати", - підписала Ольга фото на своїй Instagram-сторінці.
Друзі, цього року всі ми стали учасниками челлендж #МандруйУкраїною. Давайте допоможемо один одному отримати максимум задоволення від подорожей по нашій країні. Якщо у вас є улюблені місця в Україні, які надихають - поділіться ними! Просто поставте хештег #МандруйУкраїною, потрібну геолокацію в будь соцмережі і запропонуйте своїм друзям, що саме варто побачити, де побувати! Це може бути текст, фото або відео - головне відкрийте Україну, яку ви любите для всіх! Моє улюблене місце - в околицях Одеси, на узбережжі Чорного моря ⠀ Скільки разів я була в Одесі з концертами і ніколи не бачила це місто таким, яким впізнала його пару років тому. Я встигла покататися на кареті, подивитися історичні місця, відвідати розкішні екскурсії «Одеса бандитська», «Одеса єврейська», «Одеса контрабандистська». Це якась бомба. Встигла навіть покататися на яхті і зрозуміла, що виявляється в Одесі можна купатися в абсолютно чистому, лазурному, теплому морі. У цьому прекрасному місті абсолютно неймовірні ресторани та готелі. Морська кухня стала просто чудовою: риба у вогні, рапани, мідії, ікра щуки, камбала, бички, ставрида, риба-голка... Що говорити, якщо я вперше побачила одеський Оперний театр. Коротше, Одеса для мене відкрилася, з іншого боку.
Фото: Ольга Полякова під час відпочинку на морі (instagram.com/p/CBVmqTrp7cD)
Дмитро Комаров: поїздка в Одесу
Квиток до Одеси отримав ведучий програми "Світ навиворіт" Дмитро Комаров в подарунок від дружини, моделі Олександри Кучеренко.
"Ми добре знаємо Одесу, я проводив тут творчі зустрічі. Це одне з улюблених міст в Україні. Ми з дружиною прогуляємося центром, скупаємося в море, а потім вирушимо на пошуки "вивороту" Одеси й будемо вивчати околиці на орендованій машині, продовжуючи челендж #МандруйУкраїною", - прокоментував подорож ведучий.
Літо в розпалі. Межі більшості країн поки закриті. А значить прямо зараз найкращий час, щоб подорожувати будинку. Сьогодні запускається класний і дуже правильний флешмоб. Ідея в тому, що ми самі для себе створюємо перевірений путівник по Україні, в якому тільки актуальна інформація, реальні фото, чесні відгуки та справжні враження. Викладаємо в соціальні мережі фото своїх найулюбленіших місць України – тих, які сміливо рекомендували б друзям. Розповідаємо, на що звернути увагу, як добратися, де зупинитися. І обов'язково ставимо хештег #МандруйУкраїною Власне, з його допомогою кожен зможе знайти для себе ідеальне місце. Приймаю естафету від Міністра Культури України @o.tkachenko.ua і приєднуюсь до проекту Сьогодні публікую фото двох чудових місць, в які кияни та гості столиці можуть з'їздити «одним днем» хоч завтра. А жителям Житомира взагалі пощастило – краса зовсім поруч. Зупинка №1 - Коростишівський кар'єр. З 1850-х років тут добували граніт, але закінчили розробку, кар'єр затопили. У підсумку вийшло неймовірно красиве рукотворне озеро, оточене лісом, з дуже вражаючими краєвидами, крутим скелястим берегом. Якщо виїхати раніше, можна знайти спокійне місце з фантастичним видом. Скупатися. Зупинитися в наметовому містечку. Зупинка №2 - Дениші Житомирської області, українська Мекка скелелазне. На літо - чудова альтернатива скалодромам у приміщеннях. Головне, якщо ви не ще не профі в цій справі, займайтеся під контролем тренера. Але підійдуть Дениші не тільки скелелазам. Це ще і пейзаж, від якого мурашки: високий скелястий берег височіє над річкою Тетерів, а навколо – дуже старий ліс, який буквально випромінює силу. І повітря, яким просто не можеш надихатися. Є відмінні майданчики, де можна провести вихідні в наметі. Приєднуйтесь! Публікуйте свої фото з хештегом #МандруйУкраїною Давайте обмінюватися досвідом, ділитися найцікавішими місцями і радити один одному, де відпочити цього літа. Не відкладайте життя і подорожі на потім. Вже завтра сонячні вихідні і відмінний привід вирушати за новими емоціями. З дотриманням карантинних заходів безпеки
Фото: Дмитро Комаров з дружиною (instagram.com/p/CBVquV8p1xx)
Олександра ж на своїй сторінці в Instagram розповіла, як тепер виглядають перельоти:
"Маски. Тепер вони потрібні скрізь і завжди. У будівлі аеропорту і в літаку під час польоту за правилами необхідно бути в масці. Про це вам будуть регулярно нагадувати. Температура. Доведеться звикнути до того, що під час подорожі вам будуть її вимірювати мінімум 4-5 разів. На вході в аеропорт, при проходженні контролю, перед гейтом, на трапі й по прильоту. Якщо вона підвищена - мають право не впускати", - пише Кучеренко на своїй сторінці в Instagram.
Авіарейси по-тихоньку поновлюються, з завтрашнього дня багато країн почнуть відкривати свої кордони. І скоро всі, хто скучив за перельотами, зможуть нарешті відправитися в довгоочікувану подорож на літаку. Днями я вперше після карантину полетіла до Одеси, потім - в Херсон. Це неймовірне відчуття, коли знову злітаєш у небо! Перший політ після тривалої паузи стає особливим. У всіх сенсах) Ділюся з вами своїми спостереженнями нових реалій, який тепер живе наш аеропорт: ⠀ Маски. Тепер вони потрібні скрізь і завжди. У будівлі аеропорту і в літаку під час польоту за правилами необхідно бути в масці. Про це вам будуть регулярно нагадувати. ⠀ Температура. Доведеться звикнути до того, що під час подорожі вам будуть її вимірювати мінімум 4-5 разів - на вході в аеропорт, при проходженні контролю, перед гейтом, на трапі і по прильоту. Якщо вона підвищена - мають право не впускати вас. Встановлені навіть спеціальні системи сканування температури. ⠀ Дистанція. Зберігати її вкрай складно. В автобусі, що везе пасажирів з речами на посадку, - майже неможливо. У літаку середні місця порожніми не залишаються. Але, враховуючи низьку заповнюваність, іноді є можливість пересісти. На обох моїх внутрішніх рейсах, наприклад, було тільки 50% пасажирів. ⠀ При собі, як завжди, потрібно мати документи. Квиток на літак коштує роздрукувати. А краще відразу роздрукувати посадковий талон за попередньою чекину. Його попросять пред'явити ще на вході в аеропорт. А потім самостійно сканувати, показавши паспорт. Тепер працівники аеропорту не беруть у руки ваші документи. ⠀ Багаж можна здати, як і раніше, красивій дівчині на стійці реєстрації) Я віддаю перевагу в нетривалі поїздки брати з собою тільки ручну поклажу. Але біля трапа можуть попросити віддати її в багажне відділення. ⠀ Сподіваюся, нові умови ніяк не завадять отримати справжнє задоволення від подорожей, які ми всі так любимо! Літали вже кудись? Або куди плануєте вирушити?) З радістю почитаю про ваш досвід нових польотів
Фото: Олександра Кучеренко розповіла про карантинні обмеження під час подорожей (instagram.com/p/CCEHubzHell)
Ірина Федышин: ближче до моря
Співачка Ірина Федишин з чоловіком теж поїхала на море в Одесу. Там пара відзначила річницю весілля. Ірина також несподівано зустріла з колегу – співачку Вікторію Смеюху з групи "НеАнгели".
"Я запливаю в море, і тут випливає красуня Віка з НеАнгелів", - розповіла Ірина.