Маски потрібні завжди: як зірки подорожують Україною під час карантину

Фото: Катя Осадча, Дмитро Комаров і Ольга Полякова (колаж РБК-Україна)

Селебріті підтримали флешмоб #МандруйУкраїною

Карантин цього року зіпсував плани на відпочинок за кордоном і у зірок. Але засмучуватися ті не стали, адже розкішні яхти та тепле море можна знайти й вдома.

В умовах закритих кордонів в Україні стає все більш популярним флешмоб #МандруйУкраїною (подорожуй по Україні). Про цей флешмоб в інтерв'ю РБК-Україна розповідала голова Держтуризму Мар'яна Олеськів.

До флешмобу приєдналися українські зірки. Вони публікують фото своїх подорожей в соцмережах з цим хештегом. Хто з зірок активно подорожує по Україні і які місця вони відвідують – читайте у нашій підбірці.

Ольга Полякова: челендж #МандруйУкраїною

Співачка Ольга Полякова не тільки приєдналася до флешмобу, але й проілюструвала його своїм фото на тлі одеського узбережжя.

"Друзі, цього року всі ми стали учасниками челенджу #МандруйУкраїною. Давайте допоможемо один одному отримати максимум задоволення від подорожей по нашій країні. Якщо у вас є улюблені місця в Україні, які надихають - поділіться ними! Просто поставте хештег #МандруйУкраїною, потрібну геолокацію в соцмережі й запропонуйте своїм друзям, що саме варто побачити, де побувати", - підписала Ольга фото на своїй Instagram-сторінці.

Фото: Ольга Полякова під час відпочинку на морі (instagram.com/p/CBVmqTrp7cD)

Дмитро Комаров: поїздка в Одесу

Квиток до Одеси отримав ведучий програми "Світ навиворіт" Дмитро Комаров в подарунок від дружини, моделі Олександри Кучеренко.

"Ми добре знаємо Одесу, я проводив тут творчі зустрічі. Це одне з улюблених міст в Україні. Ми з дружиною прогуляємося центром, скупаємося в море, а потім вирушимо на пошуки "вивороту" Одеси й будемо вивчати околиці на орендованій машині, продовжуючи челендж #МандруйУкраїною", - прокоментував подорож ведучий.

Фото: Дмитро Комаров з дружиною (instagram.com/p/CBVquV8p1xx)

Олександра ж на своїй сторінці в Instagram розповіла, як тепер виглядають перельоти:

"Маски. Тепер вони потрібні скрізь і завжди. У будівлі аеропорту і в літаку під час польоту за правилами необхідно бути в масці. Про це вам будуть регулярно нагадувати. Температура. Доведеться звикнути до того, що під час подорожі вам будуть її вимірювати мінімум 4-5 разів. На вході в аеропорт, при проходженні контролю, перед гейтом, на трапі й по прильоту. Якщо вона підвищена - мають право не впускати", - пише Кучеренко на своїй сторінці в Instagram.

Фото: Олександра Кучеренко розповіла про карантинні обмеження під час подорожей (instagram.com/p/CCEHubzHell)

Ірина Федышин: ближче до моря

Співачка Ірина Федишин з чоловіком теж поїхала на море в Одесу. Там пара відзначила річницю весілля. Ірина також несподівано зустріла з колегу – співачку Вікторію Смеюху з групи "НеАнгели".

"Я запливаю в море, і тут випливає красуня Віка з НеАнгелів", - розповіла Ірина.

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