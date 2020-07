Маски потрібні завжди: як зірки подорожують Україною під час карантину

Друзі, цього року всі ми стали учасниками челлендж #МандруйУкраїною. Давайте допоможемо один одному отримати максимум задоволення від подорожей по нашій країні. Якщо у вас є улюблені місця в Україні, які надихають - поділіться ними! Просто поставте хештег #МандруйУкраїною, потрібну геолокацію в будь соцмережі і запропонуйте своїм друзям, що саме варто побачити, де побувати! Це може бути текст, фото або відео - головне відкрийте Україну, яку ви любите для всіх! Моє улюблене місце - в околицях Одеси, на узбережжі Чорного моря ⠀ Скільки разів я була в Одесі з концертами і ніколи не бачила це місто таким, яким впізнала його пару років тому. Я встигла покататися на кареті, подивитися історичні місця, відвідати розкішні екскурсії «Одеса бандитська», «Одеса єврейська», «Одеса контрабандистська». Це якась бомба. Встигла навіть покататися на яхті і зрозуміла, що виявляється в Одесі можна купатися в абсолютно чистому, лазурному, теплому морі. У цьому прекрасному місті абсолютно неймовірні ресторани та готелі. Морська кухня стала просто чудовою: риба у вогні, рапани, мідії, ікра щуки, камбала, бички, ставрида, риба-голка... Що говорити, якщо я вперше побачила одеський Оперний театр. Коротше, Одеса для мене відкрилася, з іншого боку.

