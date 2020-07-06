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Правила в'їзду в Чорногорію для українців під час пандемії

Новини » Travel » Відпочинок за кордоном 06.07.2020 - 11:10
Правила в'їзду в Чорногорію для українців під час пандемії
Фото: Чорногорія (pixabay.com)
Катерина Гончарова
Редактор розділу "Туризм"

Що потрібно знати перед поїздкою в країну

Під час пандемії коронавірусу Чорногорія поки залишається однією з тих країн, які вимагають від українців попереднього тестування на COVID-19.

Про це повідомляють на сайті Міністерства закордонних справ України. Ресурс створили для інформування громадян про правила перетину кордонів з іншими країнами.

На сьогоднішній день в'їзд до Чорногорії для громадян України дозволяється, однак тільки при наявності негативного результату тесту на коронавірус.

Не пізніше ніж за 72 години до моменту перетину кордону з Чорногорією (72 години з моменту забору зразків, а не отримання результатів) потрібно здати ПЛР-тест або ІФА-тест на антитіла до коронавірусу (ELISA).

Треба звернути увагу на те, що підходять тільки тести, які були зроблені в лабораторії, що має акредитацію ISO 15189 або ISO/IEC 17025. Такі вимоги у Чорногорії передбачені не тільки для українців, а й для приїжджих з будь-якої іншої країни.

Також громадянам рекомендується оформити страхування на випадок захворюваності вже після приїзду в країну. Раніше ми писали, як оформити страховку для виїзду за кордон.

Також повідомлялося, що потрібно знати українцям про правила в'їзду до Великобританії під час карантину.

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Теги Черногорияотпусккарантинпутешествие
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