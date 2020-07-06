Правила въезда в Черногорию для украинцев во время пандемии

Фото: Черногория (pixabay.com)

Что нужно знать перед поездкой в страну

Во время пандемии коронавируса Черногория пока остается одной из тех стран, которые требуют от украинцев предварительного тестирования на COVID-19.



Об этом сообщают на сайте Министерства иностранных дел Украины. Ресурс создали для информирования граждан о правилах пересечения границ с другими странами.

На сегодняшний день въезд в Черногорию для граждан Украины разрешается, однако только при наличии отрицательного результата теста на коронавирус.

Не позднее чем за 72 часа до момента пересечения границы с Черногорией (72 часа с момента забора образцов, а не получения результатов) нужно сдать ПЦР-тест или ИФА-тест на антитела к коронавирусу (ELISA).

Надо обратить внимание на то, что подходят только тесты, которые были сделаны в лаборатории, имеющей аккредитацию ISO 15189 или ISO/IEC 17025. Такие требования в Черногории предусмотрены не только для украинцев, но и для приезжающих из любой другой страны.

Также гражданам рекомендуется оформить страхование на случай заболеваемости уже после приезда в страну. Ранее мы писали, как оформить страховку для выезда за границу.

Также сообщалось, что нужно знать украинцам о правилах въезда в Великобританию во время карантина.

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