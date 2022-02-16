Майже без обмежень. Угорщина змінила правила в'їзду для туристів: що треба знати

Країна спрощує умови для тих, хто прибуває авіаційним транспортом

Влада Угорщини від 15 лютого 2022 року змінила правила в'їзду для туристів. Зокрема, для тих, хто прибуває до країни авіаційним транспортом.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на сайт МЗС України.

Як зазначається на інтерактивній мапі МЗС України, станом на 16 лютого 2022 року громадяни України можуть перетинати українсько-угорський кордон без обмежень, запроваджених у зв’язку з розповсюдженням коронавірусу.

Виключенням є в’їзд в Угорщину авіаційним транспортом, зокрема, вимагається:

негативний результат тестування на COVID -19 методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР-тест), отриманий не пізніше 72 годин на момент в’їзду;

або український чи угорський сертифікат про вакцинацію (разом з громадянами, які мають сертифікат, також можуть без обмежень в’їжджати діти до 18 років), вакцинація повинна бути повною і з моменту отримання другого щеплення повинно пройти мінімум 14 днів.

Сертифікат про вакцинацію двома дозами вакцини має бути дійсний до 01 травня 2022 року. У випадку отримання третього щеплення він вважається безстроковим. Просимо врахувати, що приймається виключно негативний ПЛР-тест, негативний тест на антиген не приймається.

Фото: Влада Угорщини від 15 лютого 2022 року змінила правила в'їзду для туристів (unsplash.com/emma-fabbri)

Після прибуття в Угорщину необхідності проведення додаткових ПЛР-тестів немає.

Для в’їзду громадян України в Угорщину залишаються чинними вимоги, визначені Кодексом Шенгенських кордонів (біометричний паспорт/віза, медична страховка, яка діє на території Європи, фінансове забезпечення).

Для транзитного проїзду країною представники угорської прикордонної поліції можуть додатково вимагати документи, що підтверджують право на в’їзд у країну призначення (в залежності від вимог конкретної країни: дозвіл на проживання, робоча віза, бронювання готелю, результати тестів на вірус тощо).

Нагадаємо, раніше ми писали, що Литва пом'якшує умови в'їзду.