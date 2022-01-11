Вплинув безвіз. Україна піднялася у рейтингу паспортів світу

За 2021 рік Україна перейшла з 37 на 35 місце в індексі, який визначає безвізові напрямки в країнах

Компанії Henley & Partners опублікувала новий рейтинг паспортів світу. Про це йдеться на офіційному сайті компанії.

Згідно з оприлюдненими даними, Україна за 2021 рік піднялася з 37 на 35 місце в рейтингу паспортів світу, уклавши договір про безвізовий режим з французькими заморськими територіями та Оманом.

Власники українського паспорта можуть подорожувати без візи або візою після прибуття в 141 країну світу, йдеться у звіті, опублікованому 11 січня.

Які країни виявилися лідерами рейтингу

Якщо говорити про лідерів рейтингу, то паспорти Сінгапуру і Японії ділять перше місце в Індексі (192 безвізових напрямки), Німеччина і Південна Корея ділять друге місце з безвізовим доступом в 190 країн.

Також варто відзначити, що в умовах пандемії коронавірусу для туристів відкриті набагато менше країн.

У звіті також йдеться про те, що спостерігається найбільший розрив у можливостях для безвізових подорожей громадян з моменту створення індексу 17 років тому. Без урахування мінливих і тимчасових обмежень, пов'язаних з коронавірусом, власники паспортів двох азійських країн, Японії та Сінгапуру, тепер можуть в'їжджати згідно з даними індексу у 192 пункти призначення без візи або з візою після прибуття – на 166 більше, ніж Афганістан, який знаходиться на останньому місці індексу.

Фото: В умовах пандемії коронавірусу для туристів відкриті набагато менше країн (unsplash.com/anete_lusina)

Згідно з даними, який ранжує паспорти світу за кількістю безвізових напрямків, громадяни різних країн могли в середньому відвідати 57 країн у 2006 році без попереднього отримання візи.

"Сьогодні це число зросло до 107, але за цим загальним збільшенням ховається зростаюча нерівність між країнами Глобальної Півночі та Глобального Півдня. Наприклад, громадяни Швеції та США можуть відвідувати більше ніж 180 напрямків без візи, тоді як власники паспортів Анголи, Камеруну і Лаосу можуть переміщатися без візи тільки по 50 напрямкам", – уточнюють у компанії.

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