Повлиял безвиз. Украина поднялась в рейтинге паспортов мира

За 2021 год Украина перешла с 37 на 35 место в индексе, определяющем безвизовые направления в странах

Компания Henley & Partners опубликовала новый рейтинг паспортов мира. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Согласно обнародованным данным, Украина за 2021 год поднялась с 37 на 35 место в рейтинге паспортов мира, заключив договор о безвизовом режиме с французскими заморскими территориями и Оманом.

Владельцы украинского паспорта могут путешествовать без визы или визой по прибытии в 141 страну мира, говорится в отчете, опубликованном 11 января.

Какие страны оказались лидерами рейтинга

Если говорить о лидерах рейтинга, то паспорта Сингапура и Японии делят первое место в Индексе (192 безвизовых направления), Германия и Южная Корея делят второе место с безвизовым доступом в 190 стран.

Также стоит отметить, что в условиях пандемии коронавируса для туристов открыты гораздо меньше стран.

В отчете также говорится, что наблюдается наибольший разрыв в возможностях для безвизовых поездок граждан с момента создания индекса 17 лет назад. Без учета меняющихся и временных ограничений, связанных с коронавирусом, владельцы паспортов двух азиатских стран, Японии и Сингапура теперь могут въезжать согласно данным индекса в 192 пункта назначения без визы или с визой по прибытии – на 166 больше, чем Афганистан, который находится на последнем месте индекса.

Фото: В условиях пандемии коронавируса для туристов открыты гораздо меньше стран (unsplash.com/anete_lusina)

Согласно данным, ранжирование паспортов мира по количеству безвизовых направлений, граждане разных стран могли в среднем посетить 57 стран в 2006 году без предварительного получения визы.

"Сегодня это число выросло до 107, но за этим общим увеличением скрывается растущая неравенство между странами Глобального Севера и Глобального Юга. Например, граждане Швеции и США могут посещать более 180 направлений без визы, тогда как владельцы паспортов Анголы, Камеруна и Лаоса могут перейти без визы только по 50 направлениям", – уточняют в компании.

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