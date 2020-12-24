"Масштабні зміни": яким став 2020 рік для українського туризму

Фото: Туризм в Україні у 2020 році (колаж РБК-Україна)

Як карантин в Україні та інших країнах змінив сферу у році, що минає

2020 рік став одночасно і надзвичайно складним, і неймовірно цікавим.

Він перевернув звичні принципи роботи сфери туризму по всьому світу - для мандрівників, туркомпаній, готелів, авіакомпаній, ресторанів. Навчив пристосовуватися до максимально некомфортних ситуацій, йти на ризик, придумувати нові ідеї, приймати нестандартні рішення.

Потік іноземних туристів впав на 75%

Для сфери туризму в цьому році все було нестандартно, місцями нестабільно і невизначено. Нетипова ситуація на ринку туристичних послуг була як для відпочивальників, так і для турпрофи. Закриті двічі кордони (навесні та у вересні) стали причиною падіння потоку іноземних туристів на 75% в порівнянні з минулим роком.

На момент локдауну середня завантаженість готелів знизилася до 20%. Це був час, коли бізнес виживав. І, на жаль, багато хто не впорався з труднощами.

Але поряд з цим внутрішній туризм України мав усі шанси на стрибок у розвитку. Більшість українців досі з обережністю ставляться до закордонного відпочинку і з задоволенням роблять вибір на користь вітчизняних курортів.

Фото: Під час локдауну середня завантаженість готелів знизилася до 20% (booking.com)

Багато хто заново відкрив для себе Південь України – Херсон, Одесу, Приазов'я, а також попит збільшився на курорти, які пропонують "зелений туризм".

Готелі почали вводити нові вимоги для туристів

Навіть під час кризи мали успіх ті представники галузі, які розуміли важливість грамотного залучення, впровадження цікавих та вигідних пропозицій для туристів, підвищення якості сервісу, розвитку особистого бренду і, звичайно, найсуворішого дотримання карантинних правил задля безпеки своїх гостей.

Прекрасний тому приклад – заміські спа-комплекси, які залучали можливості сховатися від міської суєти, відпочити морально, знайти єднання з природою й оздоровитися.

Фото: Українські готелі стали вводити нові вимоги, серед яких - ПЛР-тести (booking.com)

Одним з вирішальних факторів, на мій погляд, стало запровадження певних обмежень на перебування – обов'язкова наявність негативного результату тесту на COVID-19, суворий контроль дотримання карантинних правил, аж до відмови у заселенні у разі невиконання вимог.

Всі ці важливі "дрібниці" стали причиною істотного підвищення довіри та лояльності до закладів.

Авіакомпанії продовжили відкривати нові рейси

Другий приклад - українські авіакомпанії. Вони зазнали колосальних збитків у 2020 році, але поряд з цим продовжували боротися за розвиток туризму. Відкривали нові рейси й маршрутні програми, з'єднуючи міста України, "привчаючи" українців до авіамандрівок.

Наприклад, з 1 грудня вперше запустився прямий рейс із Києва в Подгоріцу, що дає можливість розвивати й гірськолижний туризм. Також авіакомпанії ввели низку нових правил для пасажирів та в основному не підвищували ціни на перельоти як всередині країни, так і за кордон.

Фото: У розпал пандемії запустилося багато нових рейсів (РБК-Україна)

Третій приклад – діджиталізація. Сьогодні практично будь-який бізнес, що стосується сфери обслуговування, можна частково або повністю перевести в інтернет. Величезна популярність онлайн-екскурсій, концертів, віртуальних заходів - тому підтвердження.

Величезний успіх мали цифрові подорожі, 3D віртуальні тури й екскурсії, наприклад, кінолокаціями Одеси, замками та заповідниками України.

Були також створені різноманітні додатки для планування подорожей, ентузіасти розвивають і наповнюють інтерактивні карти з цікавими локаціями нашої країни. Гіди, екскурсоводи, турагентства, які оперативно скористалися цією можливістю, отримали популярність і затребуваність.

Правила в'їзду до країн світу змінюються щотижня

У цьому році запустили кілька проектів, які інформують українців про правила перетину кордонів з країнами світу. Перевірка такої інформації стала під час пандемії необхідністю, адже вимоги до в'їзду в різні держави часто переглядаються і змінюються. В результаті правила в'їзду тепер можна перевіряти на декількох сайтах.

Український МЗС запустив сайт Tripadvisor.mfa.gov.ua з інтерактивною картою світу, де можна перевіряти умови в'їзду в різні держави.

Запустився і наш проект VisitUkraine.today, де туристи також отримують на відстані актуальну інформацію про зміни до правил в'їзду/виїзду, транзиту, перебування в тій чи іншій країні світу. Оперативно та безпечно, не виходячи з дому.

Особисто я вдячний цьому році – він дав мені та моїй команді неймовірний стимул рухатися вперед і вгору з незвичною швидкістю. Але з кожним реалізованим проектом отриманий результат виправдовує всі витрачені сили, нерви та час.

Що стосується прогнозів на майбутній рік - загадувати складно. Але можу сказати точно: для кожного представника турсфери, як і раніше, важливо буде тримати руку на пульсі потреб туриста, забезпечувати його максимальний комфорт і безпеку.

Нагадаємо, раніше ми писали, як карантин з 8 січня вплине на туризм в Україні.

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