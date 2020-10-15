Шанс для туризму: ще одна країна запускає авіарейси під час карантину

Фото: Ізраїль (pixabay.com)

В Ізраїлі оголосили про відновлення авіасполучення

В Ізраїлі оголосили про поступове відновлення міжнародного авіасполучення. Так, в ніч з 15 на 16 жовтня, польоти в країні відновлять відразу 30 зарубіжних авіакомпаній. У цей час почне роботу аеропорт імені Бен Гуріона.

Вже неділю, 18 жовтня, в країні очікується 24 рейси великих ізраїльських авіакомпаній "Ель-Аль" і "Israir". Також стало відомо, що наступного тижня відновить польоти і авіакомпанія "Аркія".

Хто зможе потрапити в країну

Раніше в Ізраїлі продовжили строк дії карантинних обмежень до 18 жовтня, а прем'єр-міністр попереджав, що карантин може тривати й довше. Разом з тим громадяни Ізраїлю, які після відновлення авіаперельотів будуть вилітати в країни "зеленого" списку, не повинні будуть по прибуттю назад проходити самоізоляцію, також вони звільняються від здачі ПЛР-тестів.

Але хто зможе купити квиток на рейси, які знову запускаються? Чи можна в'їжджати в країну туристам?

Вже відомо, що рейси будуть обслуговувати поки що тільки громадян Ізраїлю, а також низку іноземців, які мають спеціальний дозвіл на в'їзд в країну. Приміром, з метою лікування або навчання. На жаль, туристів серед перших пасажирів авіаліній не буде.

Поки рано говорити про те, що туризм в Ізраїлі поновлюється, вважає Олександр Новіковський, вважає заступник генерального директора "Tez Tour". У коментарі РБК-Україна він говорить, що в країні все ж продовжується локдаун, і невідомо, які будуть терміни його продовження.

Фото: Коли до Ізраїлю зможуть знову їздити туристи? (pixabay.com)

"Судячи з офіційних даних, ми бачимо, що карантин в Ізраїлі триває. Звичайно, дуже хочеться, щоб туризм в країні знову запустився, це було б правильно. Але в Ізраїлі, як скрізь і як у нас, все залежить від рівня захворюваності на COVID-19", - відзначає він.

За словами Олександра Новіковського, щоб туризм в Ізраїлі почав відновлюватися, потрібно, щоб запустилася і регулярна європейська авіація.

"Поки ж карантинні заходи не дозволяють запустити її повною мірою. Залишається тільки чекати, коли ситуація з пандемією піде на спад або хоча б стабілізується", - каже він.

В Ізраїлі можуть відкрити популярний курорт

До речі, нещодавно популярне ізраїльське місто Ейлат попросило дозволу почати приймати туристів, щоб врятувати місцеву туристичну галузь. Там вже розробили план відновлення роботи місць для відпочинку туристів таким чином, щоб це було безпечно.

У коментарі РБК-Україна директор туристичної фірми Statours Анна Формакідова зазначила, що можливе відкриття Ейлату передбачало б і те, що туди могли б почати літати на відпочинок і українці. Але при цьому треба дочекатися, щоб туди відновили авіарейси з України.

"Це може стати кроком до відновлення туризму", - вважає вона.

Фото: Ейлат просить відновити туризм (pixabay.com)

За її словами, за останні кілька тижнів кількість нових хворих COVID-19 зменшилася, що дає певні надії на поетапне відновлення туризму в Ізраїлі.

Ну а тести на кордоні стали б виходом із ситуації, вважає Анна Формакідова: це було б свого роду гарантією того, що в країну в'їжджають туристи, які потенційно не несуть ризику заразитися оточуючим.

Нагадаємо, раніше ми писали, що буде з рейсами в Ізраїль з України в період авиалокдауна.

Також ми з'ясували, що на період шкільних канікул різко зріс попит на відпочинок у Туреччині та ОАЕ серед українців.