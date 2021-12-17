Португалія продовжить нові правила для туристів: що потрібно знати перед поїздкою 

Вимога складати ПЛР-тести напередодні подорожі збережеться і після 9 січня

В Португалії встановлені раніше посилені правила прикордонного контролю під час пандемії буде продовжено й після нового року, пише The Guardian.

Прем'єр-міністр Португалії Антоніу Коста заявив, що нові правила для мандрівників, які перетинають кордон країни, буде продовжено понад заплановану дату.

Які вимоги до здачі ПЛР-тесту діють в країні

Повідомляється, що після 9 січня наступного року всі туристи та жителі країни, які прибудуть до Португалії, мають пред'явити негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус. Раніше така вимога не поширювалася на людей, вакцинованих двома дозами щеплення проти COVID. Зараз ПЛР-тест мають здавати й вакциновані.

В країні приймається довідка з результатами ПЛР-тесту, зробленого в період не більше ніж за 72 години до подання документа на кордоні, або довідка про швидкий лабораторний тест на антиген, зроблений в період не більше ніж за 48 годин до подання документа, або ковід-сертифікат про результати проведеного тестування.

Фото: Знаменитий трамвай у Лісабоні (unsplash.com/aayush-gupta)

Вакцини, які визнають у Португалії:

Janssen (COVID-19 Vaccine Janssen); AstraZeneca (Vaxzevria) или Moderna (Spikevax); Pfizer-BioNTech (Comirnaty);

Наразі влада країни хоче обмежити поширення штаму коронавірусу “Омікрон”. Крім того, польоти для громадян із деяких південноафриканських країн були заборонені. Ці обмеження можуть продовжити й пізніше.

Нагадаємо, у Португалії зростає рівень захворюваності на COVID. Так, 15 грудня 2021 оку в країні було зареєстровано 5,8 тисячі нових випадків захворювання, що на 54% більше, ніж тиждень тому.

Нагадаємо, раніше ми писали, чому варто поїхати у подорож до Португалії взимку.