ru ua
Пт, 17 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Обзоры
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Португалия продолжит новые правила для туристов: что нужно знать перед поездкой

Новина українською →
Пятница 17 декабря 2021 17:12
Португалия продолжит новые правила для туристов: что нужно знать перед поездкой Фото: Башня Беленв, Лиссабон, Португалия (unsplash.com/marin-barisic)
Автор: Евгения Тугушева

Требование сдавать ПЦР-тесты накануне путешествия сохранится и после 9 января

В Португалии установленные ранее ужесточенные правила пограничного контроля во время пандемии будут продолжены и после нового года, пишет The Guardian.

Премьер-министр Португалии Антониу Коста заявил, что новые правила для путешественников, пересекающих границу страны, будут продлены сверх запланированной даты.

Какие требования к сдаче ПЦР-теста действуют в стране

Сообщается, что после 9 января следующего года все туристы и жители страны, прибывшие в Португалию, должны предъявить отрицательный результат ПЦР-тесту на коронавирус. Ранее такое требование не распространялось на людей, вакцинированных двумя дозами прививки против COVID. Сейчас ПЦР-тест должны сдавать и вакцинированные.

В стране принимается справка с результами ПЦР-теста, сделанного в период не более чем за 72 часа до подачи документа на границе, или справка о быстром лабораторном тесте на антиген, сделанный в период не более чем за 48 часов до представления документа, или ковод- сертификат о результатах проведённого тестирования.

Португалия продолжит новые правила для туристов: что нужно знать перед поездкой

Фото: Знаменитый трамвай в Лиссабоне (unsplash.com/aayush-gupta)

Вакцины, признаваемые в Португалии:

  1. Janssen (COVID-19 Vaccine Janssen);
  2. AstraZeneca (Vaxzevria) или Moderna (Spikevax);
  3. Pfizer-BioNTech (Comirnaty);

В настоящее время власти страны хотят ограничить распространение штамма коронавируса Омикрон. Кроме того, полеты для граждан из некоторых южноафриканских стран были запрещены. Эти ограничения могут продлиться и позже.

Напомним, в Португалии растет уровень заболеваемости COVID. Так, 15 декабря 2021 года в стране было зарегистрировано 5,8 тысячи новых случаев заболевания, что на 54% больше, чем неделю назад.

Напомним, ранее мы писали, почему следует поехать в путешествие в Португалию зимой.

Читайте РБК-Украина в Google News
Португалия
Отдых в Украине
Мнения
Марина Казакова
Бюджетных путевок не будет. Что на самом деле представляют собой горящие туры в высокий сезон
Марина Казакова
основатель турагентства Kazakov's Travel
Ирина Савина
Теплый отдых у океана. Почему поездка в Португалию - одна из лучших идей для зимнего путешествия
Ирина Савина
тревел-журналист, путешественница
Валерия Микульская
Край мастеров, замков и вина. Впечатляющие локации Закарпатья для знакомства с регионом
Валерия Микульская
основатель туристического блога "Tour de Ukraine"
Наталя Боротканич
Год космического туризма. Когда появятся "горящие туры" на орбиту
Наталя Боротканич
координатор космических программ группы проектов Noosphere, кандидат исторических наук
Все мнения