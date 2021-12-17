Португалия продолжит новые правила для туристов: что нужно знать перед поездкой

Требование сдавать ПЦР-тесты накануне путешествия сохранится и после 9 января

В Португалии установленные ранее ужесточенные правила пограничного контроля во время пандемии будут продолжены и после нового года, пишет The Guardian.

Премьер-министр Португалии Антониу Коста заявил, что новые правила для путешественников, пересекающих границу страны, будут продлены сверх запланированной даты.

Какие требования к сдаче ПЦР-теста действуют в стране

Сообщается, что после 9 января следующего года все туристы и жители страны, прибывшие в Португалию, должны предъявить отрицательный результат ПЦР-тесту на коронавирус. Ранее такое требование не распространялось на людей, вакцинированных двумя дозами прививки против COVID. Сейчас ПЦР-тест должны сдавать и вакцинированные.

В стране принимается справка с результами ПЦР-теста, сделанного в период не более чем за 72 часа до подачи документа на границе, или справка о быстром лабораторном тесте на антиген, сделанный в период не более чем за 48 часов до представления документа, или ковод- сертификат о результатах проведённого тестирования.

Фото: Знаменитый трамвай в Лиссабоне (unsplash.com/aayush-gupta)

Вакцины, признаваемые в Португалии:

Janssen (COVID-19 Vaccine Janssen); AstraZeneca (Vaxzevria) или Moderna (Spikevax); Pfizer-BioNTech (Comirnaty);

В настоящее время власти страны хотят ограничить распространение штамма коронавируса Омикрон. Кроме того, полеты для граждан из некоторых южноафриканских стран были запрещены. Эти ограничения могут продлиться и позже.

Напомним, в Португалии растет уровень заболеваемости COVID. Так, 15 декабря 2021 года в стране было зарегистрировано 5,8 тысячи новых случаев заболевания, что на 54% больше, чем неделю назад.

Напомним, ранее мы писали, почему следует поехать в путешествие в Португалию зимой.