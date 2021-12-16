У спробі залучити туристів. У Парижі відновлять інтер'єри знаменитого Собору Паризької Богоматері

Рішення комісії експертів викликало критику серед деяких експертів

Спеціальна комісія з національної спадщини та архітектури Франції схвалила новий план відновлення інтер'єру Собору Паризької Богоматері, який сильно постраждав від пожежі, пише Archdaily.com.

Згідно з новим плануванням сповідальні будуть переміщені, а в храмі з'являться сучасні твори мистецтва та світлові проєкції.

Пропозиція змінити інтер'єр була висунута Паризькою єпархією. У церковному окрузі пояснили, що у такий спосіб хочуть залучити відвідувачів.

Проте з новим проєктом не всі погоджуються і це викликало критику. Ціла плеяда громадських діячів Франції, зокрема істориків, архітекторів та спеціальних експертів, написала відкритий лист проти такої реконструкції.

Екстер'єр собору обіцяють відновити, залишивши початковий історичний вигляд – без скляного даху та інших сучасних елементів, які пропонували архітектори раніше.

Фото: Інтер'єр у соборі Нотр-Дам у Парижі (jianxiang-wu)

Президент Франції Емманюель Макрон планує відкриття собору у 2024 році до Олімпійських ігор у Парижі. Чимало експертів вважають, що відновити будівлю за чотири роки неможливо.

У чому унікальність Собору Паризької Богоматері

Собор Паризької Богоматері, також відомий як собор Нотр-Дам (фр. Notre-Dame de Paris) — католицький храм у центрі Парижа, один із символів французької столиці. Кафедральний собор архієпархії Парижа. Розташований у східній частині острова Сіті, у 4-му міському окрузі, на місці першої християнської церкви Парижа – базиліки Святого Стефана. Готичний собор зводився з ініціативи паризького єпископа Моріса де Сюллі у період 1163-1345 років.

16 квітня 2019 року в Соборі Паризької Богоматері сталася руйнівна пожежа, яка сильно зруйнувала будівлю. Внаслідок чого дах обвалився на дві третини, був зруйнований годинник та шпиль й інші важливі частини храму.

Нагадаємо, раніше ми писали, про те, що у Барселоні відкрили башту знаменитого храму Святого Сімейства.