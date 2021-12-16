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В попытке привлечь туристов. В Париже восстановят интерьеры знаменитого Собора Парижской Богоматери

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Четверг 16 декабря 2021 10:15
В попытке привлечь туристов. В Париже восстановят интерьеры знаменитого Собора Парижской Богоматери Фото: Собор Парижской Богоматери в Париже, Франция (unsplash.com/hannah-reding)
Автор: Евгения Тугушева

Решение комиссии экспертов вызвало критику среди некоторых экспертов

Специальная комиссия по национальному наследию и архитектуре Франции одобрила новый план восстановления интерьера Собора Парижской Богоматери, который сильно пострадал от пожара, пишет Archdaily.com

Согласно новой планировке исповедальни будут перемещены, а в храме появятся современные произведения искусства и световые проекции.

Предложение изменить интерьер было выдвинуто Парижской епархией. В церковном округе объяснили, что таким образом хотят привлечь посетителей.

Однако с новым проектом не все согласны и это вызвало критику. Целая плеяда общественных деятелей Франции, в том числе, историков, архитекторов и специальных экспертов, написала открытое письмо против такой реконструкции.

Экстерьер собора обещают восстановить, оставив первоначальный исторический вид – без стеклянной крыши и других современных элементов, которые предлагались архитекторами ранее.

В попытке привлечь туристов. В Париже восстановят интерьеры знаменитого Собора Парижской БогоматериФото: интерьер в соборе Нотр-Дам в Париже (jianxiang-wu)

Президент Франции Эмманюэль Макрон планирует открытие собора в 2024 году к Олимпийским играм в Париже. Многие эксперты считают, что восстановить здание за четыре года невозможно.

В чем уникальность Собора Парижской Богоматери

Собор Парижской Богоматери, также известный как собор Нотр-Дам (фр. Notre-Dame de Paris) — католический храм в центре Парижа, один из символов французской столицы. Кафедральный собор архиепархии Парижа. Расположен в восточной части острова Сите, в 4-м городском округе, на месте первой христианской церкви Парижа — базилики Святого Стефана. Готический собор возводился по инициативе парижского епископа Мориса де Сюлли в период 1163-1345 годов.

16 апреля 2019 года в Соборе Парижской Богоматери случился разрушительный пожар, который сильно разрушил здание. В результате чего крыша обвалилась на две трети, были разрушены часы, шпиль и другие важные части храма.

Напомним, ранее мы писали, про то, что в Барселоне открыли башню знаменитого собора Саграда Фамилия.

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