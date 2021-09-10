Популярні країни вводять нові правила карантину: з якими обмеженнями зіткнуться туристи

Які заклади залишаються недоступними в країнах Європи

Літній туристичний сезон в європейських країнах закінчився зростанням захворюваності, а також посиленням карантинних обмежень для громадян і мандрівників.

Тим часом з проведенням вакцинації для українців відкривається все більше можливостей вирушити на відпочинок в одну з країн Європи. І якщо умови в'їзду можна вивчити при покупці авіаквитка або туру, обмеження всередині країни варто вивчити на етапі планування поїздки.

Греція: комендантська година і заборона на музику

Однією з перших європейських країн, яка відкрилася для туристів з України навесні 2021 року, була Греція. Незважаючи на те, що для запуску туристичного сезону були прийняті всі можливі заходи, і на вакцинацію місцевого населення, рівень захворюваності в результаті масового напливу туристів досяг небезпечних значень у серпні.

Фото: Туристи в Греції (unsplash.com/natalie-sym)

Відтоді на деяких курортних островах стали вводити нічну комендантську годину з 01:00 до 06:00 і заборону на музику в закладах і на пляжах. Метою було виключити ситуації масового скупчення людей під час танців і розваг. Комендантська година і заборона на музику діють в таких регіонах Греції: Іракліон, Ікарія, Мессінія, Арголіда, Евританія, Ахея, Еліда.

Також в Греції зберігається вимога носити маски, а кафе і ресторани для невакцинованих можуть працювати тільки на відкритому повітрі. Для відвідування нічних клубів і туристичних місць необхідно мати доказ вакцинації або одужання.

Німеччина: заборона на носіння тканинних масок

Німеччина відкрилася для українців з 18 липня. Для поїздки необхідно мати один з чотирьох документів: про вакцинацію, одужання, ПЛР-тест за 72 години або експрес-тест на антиген за 48 годин.

Ці ж документи є і перепусткою в громадські місця - як в приміщенні, так і на свіжому повітрі: ресторани, концерти, театри і кінотеатри.

У країні введено обов'язкове носіння медичних масок в магазинах і в громадському транспорті. Сюди відносяться респіратори класів FFP2 або KN95/N95. При цьому заборонено носити маски з тканини і прикривати рот і ніс предметами одягу в громадських місцях.

Фото: Архітектура в Німеччині (unsplash.com//roman-kraft)

Франція: серед людей потрібна "перепустка здоров'я"

Для поїздки до Франції українцям необхідно пред'явити сертифікат вакцинації або негативний тест – ПЛР за 72 години або експрес-тест на антиген за 24 години до в'їзду.

Вхід в публічні місця (музеї, театри, стадіони, Ресторани, бари, торгові центри, лікарні) дозволено за умови пред'явлення санітарної перепусткиу (Le Pass sanitaire), яка видається на підставі таких документів:

- сертифікат проходження повного курсу вакцинації (Pfizer, Moderna, AstraZeneca і Johnson & Johnson);

- документ, що підтверджує, що людина одужала мінімум 11 днів тому, максимум 6 місяців тому;

- ПЛР-тест, тест на антитіла, зроблений не раніше, ніж за 48 годин.

Фото: Екскурсії Сеною в Парижі (unsplash.com/yiwen)

Санітарний пропуск містить QR-код, який сканується уповноваженими представниками при вході в публічні заклади.

Іспанія: скасування обмежень

Для поїздки в Іспанію з 27 липня українцям не потрібні ні тести, ні вакцинація. Через те що ситуація з рівнем зараження в країні влітку була однією з найгірших в Європі, у багатьох регіонах діяли суворі обмеження - нічна комендантська година і заборона роботи клубів і дискотек в нічний час. Ресторани і бари в Іспанії закриваються о 01:00, в деяких локаціях і о 02:00.

При цьому вимога носити маски в закритих приміщеннях і на масових заходах залишається в силі, як і соціальна дистанція.

Фото: Пам'ятки Барселони (unsplash.com/toa-heftiba)

До слова, комендантську годину і заборону на нічні вечірки в деяких регіонах почали скасовувати. Наприклад, у Валенсії днями було вирішено скасувати комендантську годину і дозволити збиратися великим компаніям, в Каталонії (Барселона) вирішили відкрити дискотеки і нічні клуби.

Бельгія: все працює, але довідки потрібні

Бельгія дозволяє в'їзд українцям з сертифікатом про вакцинацію або негативним ПЛР-тестом за 72 години.

У країні вже скасували більшість антикризових обмежень. Готелі працюють. Бари, ресторани і кафе - відкриті для відвідувачів. Як правило, прийом відвідувачів в них здійснюється на відкритих літніх майданчиках.

При цьому носіння захисних масок для осіб старше 12 років є обов'язковим на вулицях, транспорті та громадських місцях. Також на заходах з великим скупченням людей у відвідувачів, включаючи туристів, можуть попросити показати документ про стан здоров'я: сертифікат вакцинації або довідку про одужання, або негативний ПЛР-тест.

Фото: Туристи в Бельгії (unsplash.com/dim-hou)

Болгарія: соціальна дистанція у ресторанах і закриті клуби

Болгарія все літо приймала туристів на своїх курортах, а з початку осені почала посилювати антиковідні заходи.

Так, з 7 вересня до 30 жовтня ресторани та громадські місця не працюватимуть вночі – з 22:00 до 7 ранку. За столиком дозволять сидіти одночасно не більше 6 осіб. Необхідно буде дотримуватися дистанції в півтора метра.

Нічні клуби повністю закриті. Зате на концерт або в кінотеатр можна буде потрапити на половину передбачених місць. У закритих приміщеннях зберігається вимога носити захисну маску.

В деякі закладах харчування потрібно пред'являти сертифікат вакцинації або свіжий тест на COVID – за такої умови ресторанам дозволять приймати гостей за кількістю місць.

Нагадавши, у Чорногорію більше не пускатимуть туристів, щеплених тільки однією дозою вакцини від COVID.

Також в ЄС повернули обмеження на в'їзд з шести країн.