Білосніжні пляжі і пустеля: у курортній країні оновили правила для туристів

Фото: Відпочинок у Тунісі (pixabay.com)

Чи зможуть українці відпочити в Тунісі в 2021 році

Багато з відкритих для іноземців країн все ж залишаються недоступними для туристів через суворі карантинні правила, що діють на місцевих курортах. Наприклад, відпочити в Тунісі українці можуть і в лютому, але тільки на певних умовах.

Між тим, влада Тунісу оновили правила для туристів, що прибувають в країну з 1 лютого. Про це повідомляє africa.cgtn.com. Серед обов'язкових вимог – ПЛР-тести та карантин.

Правила в'їзду до Тунісу

За рішенням Міністерства охорони здоров'я Тунісу, з 1 лютого всі прибуваючі в країну повинні представити негативний результат ПЛР-тесту, дійсний протягом 72 годин до вильоту. Також необхідно буде пройти обов'язковий 7-денний карантин в одному з призначених центрів – готелі або курорті.

Фото: Море в Тунісі (pixabay.com)

Ще один ПЛР-тест потрібно буде зробити на сьомий день карантину. Вартість тестування – близько 80 доларів. Якщо результати підтвердять, що турист здоровий і не заразний – він зможе залишити центр і подорожувати країною, дотримуючись загальних заходів профілактики.

За інформацією з українського сайту tripadvisor.mfa.gov.ua, в'їхати в Туніську республіку можуть громадяни України з дозволом на проживання у країні або туристи, які прибувають в Туніс регулярними авіарейсами виключно в рамках організованих туроператорами поїздок "інклюзив-тур".

Таким туристам потрібен ПЛР-тест за 72 години до вильоту і заповнена форма на сайті app.e7mi.tn.

Чи будуть тури в Туніс при нинішніх умовах в'їзду

Туніс – держава Північної Африки на середземноморському узбережжі. Пляжний сезон починається в травні, а влітку повітря на курортах нагрівається до 35 градусів. Більшість готелів знаходяться прямо на береговій лінії. Крім курортів, Туніс цінують за велику кількість визначних пам'яток.

Фото: Туристам радять екскурсії в Тунісі (pixabay.com)

Туристам радять обов'язково відвідати археологічні пам'ятники Стародавнього Риму, Карфагена, побачити середньовічну арабську архітектуру.

Сміливим пропонують катання на конях, джип-сафарі в Сахару. Популярні в Тунісі також і водні розваги: дайвінг, катання на яхтах.

До речі, українські туркомпанії продавати тури в Туніс поки не поспішають. Напрямок не будуть розглядати для відпочинку, поки в країні буде діяти умова обов'язкового тижневого карантину після прибуття, вважає директор турагентства Dіскавері Ольга Сарахман.

"Хіба з 7-денним карантином після прильоту є сенс розглядати напрямок? Думаю, турів у наявності не буде, поки в Тунісі не буде зручних для туристів умов. Адже навряд чи хтось полетить на тижневий відпочинок, щоб провести його в самоізоляції. Хіба що ця самоізоляція буде в готелі біля моря з можливістю користуватися всією інфраструктурою, як на Шрі-Ланці", - зазначає вона.

Фото: Готель в Тунісі (pixabay.com)

Скільки коштує відпочинок на двох

Туристичний сезон під час пандемії в Тунісі, як і в інших курортних країнах, ніхто прогнозувати поки не ризикує. Але пакетні пропозиції з раннього бронювання у туристичних компаній все ж з'являються.

Наприклад, у туроператора Coral travel тижневий відпочинок на двох 3* готелі в Сусі коштує від 17636 гривень з вильотом 29 квітня. У цю суму включено авіапереліт.

Якщо захочеться відпочити з більшим комфортом – у 4* готелі зі сніданками в Сусі – тиждень на двох обійдеться від 33778 гривень. А ось в 5* готелі зі сніданками в Хаммаметі можна відпочити за ціною від 271312 гривень за двох.

У туроператора Anex tour також тижневий відпочинок в 3* готелі з харчуванням "напівпансіон" в Порт ель Кантауї коштує від 19546 гривень з вильотом 1 червня, у Монастірі в 3* з харчуванням "все включено" - від 20720 гривень з вильотом на ту ж дату. Відпустка в готелі 5* з харчуванням все включено в Махдії обійдеться у 21542 гривень з вильотом.

Нагадаємо, ми писали, яка популярна країна відкривається для українських туристів 1 лютого.

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