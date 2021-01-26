Фіксований маршрут і маски: як будуть приймати туристів в Індії

Фото: Відпочинок в Індії (pixabay.com)

В країні підготували правила для іноземних гостей

Все більше країн готові відкривати кордони у зв'язку з початком вакцинації населення. В Індії за підтримки ООН розгорнулася наймасштабніша кампанія вакцинації населення, і влада вже почала розробляти план прийому іноземних туристів.

Індія дозволила в'їзд іноземців ще 22 жовтня 2020 року – з будь-якою метою, крім туристичної.

Міністерство внутрішніх справ країни продовжило суворі карантинні обмеження до 31 січня в країні, включаючи заборону на міжнародні пасажирські рейси. Але з початком вакцинації влада заговорила про зняття заборони на міжнародний туризм в країні.

Фото: Вакцинація посприяє туризму в Індії (pixabay.com)

На яких умовах Індія пустить туристів

Індійська влада всерйоз заговорила про відновлення міжнародного туризму і відкриття неба для комерційних пасажирських рейсів.

Міністерство туризму Індії обговорює план початку в'їзних подорожей для міжнародних мандрівників, які відвідають індійські локації за фіксованим маршрутом. Про це повідомляє видання outlookindia.com.

Згідно з пропонованими правилами, іноземним туристам необхідно буде вказати ліцензованого туроператора та узгодити з ним фіксований маршрут на період подорожі.

Всі туристи повинні будуть пред'явити сертифікат про завершення вакцинації або негативний результат тесту на COVID-19, зроблений не менше ніж за 72 години до запланованої поїздки або після прибуття у відповідні аеропорти. Така "довідка" звільнить туристів від проходження карантину. Результати потрібно буде завантажити на онлайн-порталі newdelhiairport.in або надати співробітнику служби охорони аеропорту після прибуття.

Всім пасажирам також будуть рекомендувати завантажити на свої мобільні телефони додаток Aarogya Setu.

Фото: Туристичний маршрут потрібно буде повідомляти владі (pixabay.com)

У прибулих туристів будуть перевіряти температуру. Здоровим дозволять пройти на стикувальні рейси або вирушити в готель. Хворих протестують і відправлять в ізолятор.

Іноземці будуть зобов'язані завжди носити маски, дотримуватися дистанції від півтора метра і дезінфікувати руки. Під час поїздки туристам рекомендують використовувати "безконтактні процеси": QR-код, онлайн-форми та електронні платежі, а також вибирати доставку їжі в номер.

Сертифікати вакцинації

Індійська влада очікує, що сертифікати про отриману вакцинацію від COVID-19 сприятимуть відродженню туризму, повідомляє місцеве видання livemint.com. Наявність таких довідок спростить поїздки та буде стимулювати внутрішній і міжнародний туризм.

"Ми вважаємо, що швидкий старт кампанії з вакцинації в Індії буде стимулювати поїздки. Сертифікат зміцнить довіру клієнтів, а швидкі заходи, вжиті для безпечного та здорового туризму, створять правильну екосистему як для індійських, так і для іноземних туристів", - заявив Піюш Тіварі, директор з комерції та маркетингу державної корпорації з розвитку туризму Індії (ITDC).

Фото: Пляжі в Індії (pixabay.com)

Індія видала дозвіл на екстрене використання двох вакцин – "Covishield", створений Інститутом сироватки Індії, і "Covaxin" Bharat Biotech, які використовуються в кампанії з вакцинації, яка триває.

Аналогічні кампанії проводять і в інших країнах. В Індії аналогічні вимоги пред'являються в деяких штатах, у тому числі в Уттаракханді, який сильно залежить від туризму.

Ті, хто проходить вакцинацію в Індії, отримують попередній сертифікат після отримання першої дози, а кінцевий сертифікат видається тільки після другої дози.

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