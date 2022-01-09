Не сподобались екіпажу. Несподівані причини, через які пасажирів виганяли з борту літака

Подорож літаком для деяких туристів закінчуються ще до зльоту – все частіше пасажирів просять залишити борт з різних причин. Чому мандрівникам можуть відмовити в поїздці і які скандальні випадки обговорювалися в соцмережах в 2021 році, написало видання The Sun.

Екіпаж виганяв пасажирів з літака із найнесподіванішими поясненнями - від "невідповідного" одягу до ваги і запаху.

Що потрібно враховувати туристам перед поїздкою в аеропорт, щоб авіакомпанія не відмовила в поїздці – в матеріалі РБК-Україна.

П'ять випадків, коли пасажирів виганяли з літака через одяг у 2021 році

Вибір одягу для аеропорту може бути складним рішенням, якщо взяти до уваги комфорт, стиль і можливість "викинути" пасажира з літака. Незважаючи на те, що цього року туристичний сектор зіткнувся з хаосом, схоже, що деякі бортпровідники все ж доклали додаткових зусиль, щоб забезпечити дотримання своєї політики щодо одягу, пише видання.

Фото: Через одяг або запах пасажирам можуть відмовити в поїздці (unsplash.com/chris-brignola)

Від занадто великого декольте до укорочених топів - кілька жінок розповіли свої історії після того, як їм сказали, що їхнє вбрання "недоречне".

Австралійка Кетрін Бемптон, 23 роки, була одягнена в звичайну майку із зав'язками на шиї, коли намагалася встигнути на рейс авіакомпанії Virgin Australia з Аделаїди 13 січня 2021 року. Її зупинила співробітниця авікомпанії і повідомила, пілот їй відмовляє у посадці в літак через її одяг. Дівчина отримала пояснення: "Пілот не любить людей, що оголюють занадто багато шкіри". Пасажирці дозволили зайти в літак після того, як вона накинула на плечі куртку. Модель OnlyFans Ізабель Елеонор також попросили "прикритися" під час польоту - співробітники авіакомпанії заявили, що її укорочений топ "недоречний". Тоді пасажирці сказали, що літати в бікіні заборонено. У лютому її відчитала бортпровідниця, коли вона подорожувала в Мельбурн з австралійського Золотого узбережжя. Пасажирці принесли жилет, що повністю закриває груди.

Фото: Зовнішній вигляд пасажирів не має бентежити сім'ї з дітьми (unsplash.com/steven-thompson)

Боді-білдерші Деніз Сайпінар заборонили сідати в літак в цьому році після того, як співробітники заявили, що її одяг "буде заважати сім'ям". Вона збиралася сісти на рейс American Airlines із Майамі в Техас 8 липня в укорочених джинсових шортах, коричневій майці і білій блузці, зав'язаній на талії. Стюарди сказали, що дівчина виглядає "голою". У серпні стюардеса Alaskan Airline публічно присоромила Сьєрру Стедман за її вигляд: чорний укорочений топ, сірий худі і шорти для подорожей. Дівчина поділилася своєю образою в серії відеороликів у TikTok, які були переглянуті більше 5 мільйонів разів. Пасажирку ображали і після того, як вона погодилася застібнути толстовку.

Ще одна пасажирка щільної комплекції в кроп-топі і шортах поскаржилася на дискримінацію через те, що була "товстою, татуйованою жінкою змішаної раси". Рей Лін Ховард в TikTok розповіла, що її висадили з рейсу авіакомпанії Alaska Airlines і допитали в поліції після скандалу через її "невідповідний" одяг. Бортпровідник попросив її надіти сорочку, і вона виконала вимогу.

Фото: За зовнішнім виглядом пасажирів можуть стежити бортпровідники (unsplash.com/ismail-mohamed)

Інші причини, через які пасажирів виганяють із літака

Раніше видання зібрало відгуки експертів про причини, коли пасажирів не пускають на борт літака або просять зійти назад. Про них варто замислитися, збираючись перед виїздом в аеропорт.

Неприємний запах. Деякі пасажири були зняті з рейсів після того, як інші мандрівники поскаржилися, що від тих занадто погано пахне. Генеральний директор LegalAdvice.com Девід Райшер пояснював, що у більшості авіакомпаній є правила в договорах перевезення, які дозволяють авіакомпанії висаджувати пасажира, якщо сморід настільки сильний, що інші мандрівники відчувають огиду. Також "ароматного" туриста попросять на вихід, якщо його запах впливає на безпеку і здоров'я інших людей в салоні. Такі правила застосовують в деяких авіакомпаніях в США. Зайва вага. Пасажири повинні пристібатися перед зльотом і посадкою з міркувань безпеки. У багатьох авіакомпаній є пункти в договорах перевезення, де говориться, що пасажири повинні мати можливість пристібатися ременями безпеки, щоб їм було дозволено літати. Образлива поведінка. Персонал на борту літака вирішує, чи слід висаджувати пасажира, якщо його поведінка створює необгрунтований ризик образи або роздратування інших пасажирів. Босі ноги. Багато авіакомпаній відмовляться взяти на борт пасажирів без взуття з двох причин. По-перше, якщо літак потрапив в аварійну ситуацію, може знадобитися взуття для безпечної висадки. По-друге, ноги часто погано пахнуть.

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