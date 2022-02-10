Порожні курорти та дорога комуналка. Що криється за рекламною картинкою відпочинку на Кіпрі взимку

"Іспанія, Балкани, турецький південь, Кіпр – чудовий вибір взимку", – переконують нас туроператори і численні тревел-блогери. Мовляв, сонце, квіточки, ніяких морозів, море – +18, дехто навіть купається. Чим не рай? Але орієнтуватися лише на красиві фото і відео не варто.

Розповімо з власного досвіду, про що треба подбати і що враховувати, вирушаючи на Кіпр з листопада по березень-квітень, щоб відпочивалося комфортно і без розчарувань.

Дороге тепло та зимова кіпрська злива: що очікує туристів в реальності

Аргументів "за" Кіпр взимку чимало. Квитки лоукостерів по 20-25 євро в один бік – один з них. Влітку таких дешевих не дістанеш. На додачу в інтернеті повно статей про те, як дешево обходиться житло і оренда авто на острові в низький сезон. А ще там 300 сонячних днів на рік, взимку – в середньому 16-18 градусів тепла, мигдальні дерева квітнуть і натовпів немає.

Середземноморський колорит, історичні пам’ятки, лазурове море. Лише коли прилетиш, бачиш, скільки нюансів, здатних зіпсувати мандрівку, ховається за рекламною картинкою.

Кіпр і справді – квітуча оаза для прибульців зі сніжного січня. У повітрі – аромати свіжої зелені, цвіту. Газони і пагорби – у соковитій травичці (а вже з травня вона вигорає і жовкне), між античних руїн – галявини диких орхідей, цикламен, які пробиваються навіть зі стародавньої кладки, яскраві бугенвілії.

Фото: Тільки взимку на Кіпрі зустрічаються такі зелено-квітучі галявини (Тетяна Негода/для РБК-Україна)

Тут якраз сезон цитрусових, і на вулицях курортних міст – лимонні та мандаринові дерева, облиті плодами. А якщо мандрувати на північ острова, в сторону півострова Акамас, по дорозі трапляються цілі апельсинові долини-плантації, серед яких прогулюватися і селфитися – ціле щастя (якщо не загороджено).

Фото: Врожай лимонів у селі Нео-Хоріо (Тетяна Негода/для РБК-Україна)

Море – лише ваше. Пляжі пусті, вода – чистісінька, на пішохідних набережних доріжках (coastal walking) – де-не-де між пальмами прогулюються пари літніх європейців, спортсмени, мами з візочками.

Насолоджуйтеся морським бризом, мальовничими світанками-заходами і морськими пейзажами донесхочу. Якщо цього досить для якісного відпочинку – можна будувати плани. Але з урахуванням цілої низки обставин.

Фото: На півострів Акамас їдуть заради чудових краєвидів в будь-яку пору року (Тетяна Негода/для РБК-Україна)

Не забудьте парасольку. І зимову куртку. Пакуючи валізу, я орієнтувалася на прогнози BBC Weather: протягом тижня – 12-16 тепла, іноді "невеликий дощ і помірний вітер".

Перший же "невеликий дощ" тривав майже цілу добу. Зимова кіпрська злива – це чорне небо, потоки під ногами і холодний пронизливий вітер. Навіть у сонячні дні вітер з моря різкий і холоднючий: сонце аж припікає, а вуха все одно мерзнуть.

Вона застала нас у археологічному оупен-ейр музеї Пафосу, протримала під накриттям (збудованим для захисту від сонця) майже годину і таки добряче намочила. Зміна погоди досить різка, місцеві помічають перші ознаки вчасно і встигають прибрати з вуличних столиків серветки і скатертини, а туристів стихія накриває зненацька. Ще й плани зриває – так, подивитися чудовий замок Святого Іларіона (на тимчасово окупованій північній території) не вдалося.

Фото: В гарну погоду на пішохідній набережній доріжці Пафосу (Тетяна Негода/для РБК-Україна)

Поки їхали, сонце смалило і прогноз був чудовий. Але за 10 хвилин небо затягує, гори плавають у хмарах і у касі замку вибачилися, що мусять зачинитися раніше, бо підніматися до пам’ятки у тумані небезпечно.

Будуючи маршрути, треба про таке пам’ятати і мати "план Б" (а також теплі печі і взуття про запас: сушитися складно). Так, замість замку вдалося відвідати руїни абатства Беллапаїс – вони розташовуються поряд, але від туману не залежать і дощ там скінчився раніше.

Фото: Руїни замку 40 колон у Пафосі (Тетяна Негода/для РБК-Україна)

Грітися чи економити?

Від хорошої погоди на Кіпрі залежить не тільки настрій, а й побут. Дуже шкода, що я про ці особливості острова прочитала у дописі місцевої жительки запізно: інакше обирала б апартаменти чи готель, зважаючи не на локацію і інтер’єри, а на спосіб опалення і гарячого водопостачання.

Тут будуються так, ніби розраховують на вічне літо – ніяких радіаторів, тонкі стіни, величезні вікна і вхідні двері зі щілинами, які видно неозброєним оком. Гаряча вода – від сонця: на дахах встановлені великі ємності.

Фото: Руїни абатства Беллапаїс після раптової зливи (Тетяна Негода/для РБК-Україна)

Взимку енергії сонця замало, хіба вдень впіймаєш тепленьку воду, f надвечір вона крижана. У власників житла (на Кіпрі дуже популярні апартаменти, квартири-студіо з кухнею, вілли) і готелів треба заздалегідь питати – чи догрівається вода електроприладами, інакше душ прийматимете аж в Україні.

І хоч як, нема гарантій, що, повернувшись додому з прогулянки, потрапите в тепло і комфорт. Опалення масляними обігрівачами чи кондиціонерами, увімкненими на нагрівання – поганий варіант. Скільки не працює – тепло, поки дме, 10 хвилин – і знов холодно, бо стіни не прогріваються, а через великі щілини тепле повітря швидко виходить.

Треба, щоб кондиціонери працювали у кожній кімнаті апартаментів безперебійно. Але це дорого, бо 1 кВт коштує 0,3 євро. Чимало помешкань, що пропонуються на Booking.com, Airbnb.com тощо попереджають, що за використану електрику стягнуть окрему плату.

Фото: Морські прогулянки в порту Кіренії поки не пропонують (Тетяна Негода/для РБК-Україна)

Деякі не попереджають і про додаткову оплату за показами лічильника: дізнаєтеся лише після підтвердження бронювання, як ми. Треба уважно читати відгуки – люди про таке пишуть. І я теж знала, що власниця попросить заплатити за електрику, але тільки не розуміла, скільки.

Головна помилка – намагатися планувати бюджет, опираючись на власні комунальні витрати. Якщо в Україні взимку на місяць "набігає" 130-150 кВт, то за тиждень на Кіпрі буде не більш як 40-50 кВт, тобто за електрику доведеться доплатити всього 12-15 євро. В дійсності "набіжить" не менше 150-200, та й те – якщо будете обмежувати витрати і вимикати кондиціонери на ніч. Бо на електриці на Кіпрі все – тепло, вода, пралка, кухонне приладдя тощо.

Тобто 50-60 євро за тиждень як мінімум набереться. І найприкріше, що сухо та комфортно все одно при цьому не почуватиметеся: у ванній завжди прохолодно (там кондиціонера нема), підлога – холодні плити, лягаєш у холодну постіль, речі за день сиріють навіть у валізі.

Намокли під дощем – чекайте сонячної погоди. Можливо, тоді на балконі вивітряться речі, але в кімнаті – ніколи. Не дарма люди у відгуках писали, що везли мокрі кросовки аж додому, оплативши рахунок за електрику за 6 днів у Пафосі 53 євро.

Фото: Апельсиновий сад неподалік від Полісу (Тетяна Негода/для РБК-Україна)

І це не проблема окремого житла – швидше загальна картина. Просто так будують, а економити давно звикли. Великі готелі на зиму просто закриваються – якщо увімкнути всі блага, збитки перевищать прибутки, бо гостей мало. Навіщо вкладатися в житло заради нечисленних несезонних туристів, якщо основний дохід воно приносить з квітня по жовтень?

Влітку цього не помітно, але ось взимку очевидно, які ті будівлі, за нашими мірками, ненадійні. Пішов дощ – стеля тече. І не тільки в твоєму номері, а й в таверні, де сподівався пообідати і погрітися. І в магазині теж. Тому після дощу вулицями ходять дядьки з довгим гнучким прутом, пробиваючи вертикальні стоки, що забилися і не відводять воду з пласких дахів (а вона збирається і капає на товари і голови продавців). Дуже популярна послуга.

Фото: Вільних столиків у тавернах завжди вистачає (Тетяна Негода/для РБК-Україна)

Розваги на канікулах. Популярні влітку Протарас, Латчі, Айя-Напа на зиму вимирають. Курортні зони у Пафосі, Ларнаці, Лімасолі – майже пустка. Лише на вихідних сюди підтягуються, складаючи компанію туристам, кіпріоти. Тоді наповнюються людьми прогулянкові доріжки, кафе й ресторани. Але бізнес не може в таких умовах працювати з вигодою і аж до березня-квітня робить брейк, пояснив нам власник одного офісу з оренди авто. І це дуже помітно.

Ми обійшли 20 чи 30 таких офісів – всі зачинені, авто не дістанеш. На вітрині - зимовий прайс, де оренда – чи не на третину дешевша, аніж у високий сезон (від 16-17 євро за добу), а на дверях – замок.

За кілька годин пошуків вдалося знайти 6 відкритих контор, які або гнули ціну, або пропонували всього одне авто на невигідних умовах – те, на яке діє страховка. На зиму вони її не продовжують, бо сенсу нема – туристів аж з березня чекають. Тому дешеве авто взимку на Кіпрі – міф: спробуй знайди хоч якесь.

Таверни, кафе, паби працюють через одне. Нічні клуби зачинені, екскурсійні бюро теж. Невеличкі вуличні точки продажу фрешів, морозива – тим більше.

"На паузі" – все, що створює атмосферу курорту і можливість банально пообідати. Ми проїхали популярне в туристів сільце Нео-Хоріо, берегове Латчі, рекомендований місцевими диво – Поліс і дістали їжу лише у випадковій забігайлівці і те – перекус в формате take away.

Фото: Гробниці царів у Пафосі залиті калюжами після "невеликого дощу" (Тетяна Негода/для РБК-Україна)

В режимі очікування. Музеї, визначні місця відкриті для відвідувачів, можна скласти дуже насичену програму і не боятися потрапити в чергу до каси чи на фотографування з популярним об’єктом. Але деякі дрібнички видають, що тебе ще не чекали. Ніби прийшов у гості завчасно і застав господиню у фартуху. Музей з античними руїнами працює, а Visitor center зачинений.

Гробниці царів залиті глибокими калюжами, про які ніхто не дбає. Магазини і ресторани використовують час простою для ремонтів, а це – грюкання, будівельне сміття на вулицях, неестетичний вигляд.

Фонтани вимкнені (на щастя, не всі), тривають планові обрізки кущів, чистки дерев, пальм. Стільчики в кафе складені стосами, літні панамки і шльопанці у вітринах припали пилюкою – сумна картина, відпочинковому настрою не сприяє.

Фото: Пальмовий мотлох на Посейдонос Авеню (Пафос) (Тетяна Негода/для РБК-Україна)

Ціни на Кіпрі. Скільки коштує житло, оренда авто та їжа

Зима – не та пора для Кіпру, коли витрачається купа грошей на різні туристичні задоволення типу аквапарків, морських прогулянок та фраппе. Але й надто дешево теж не вийде.

Квитки – від 40 євро у два боки (kiwi.com) на 3-7 днів, у лютому-березні, Ларнака або Пафос) від лоукост-компаній.

Житло – від 19 євро за добу на двох. (Більша компанія або додаються діти – ціна зростає, виходить мінімум 24-25). Але часто у вартість не входять збори-податки, додаткова плата за Wi-Fi, користування електрикою, прибирання (відповідно – від 1 євро на добу, 0,3 євро за кВт і не менш 25-40 євро за клінінг).

– від 19 євро за добу на двох. (Більша компанія або додаються діти – ціна зростає, виходить мінімум 24-25). Але часто у вартість не входять збори-податки, додаткова плата за Wi-Fi, користування електрикою, прибирання (відповідно – від 1 євро на добу, 0,3 євро за кВт і не менш 25-40 євро за клінінг). Оренда авто – від 22 євро за добу, якщо бронювати з Києва онлайн у міжнародних компаній. На місці – від 25 євро найдешевша малолітражка (Kia Picanto, Suzuki Splash тощо), від 30 – авто типу Honda Civic. Але дають мінімум на 3 дні, іноді просять депозит (300-400 євро). Пальне – 1,34-1,37 за літр 95-го.

– від 22 євро за добу, якщо бронювати з Києва онлайн у міжнародних компаній. На місці – від 25 євро найдешевша малолітражка (Kia Picanto, Suzuki Splash тощо), від 30 – авто типу Honda Civic. Але дають мінімум на 3 дні, іноді просять депозит (300-400 євро). Пальне – 1,34-1,37 за літр 95-го. Середній чек в ресторані – 30-35 євро на 2 або родину з дитиною. Супи, закуски – 4-8 євро, основні страви (м’ясо чи риба, що подаються з картоплею, салатом, пітою, соусом) – в середньому 10-14 євро, але 17-22 за традиційне мезе чи морепродукти теж можуть попросити. Піца – від 8,5 євро. Напої від 1,6 євро (софт-дрінки чи гарячі), пінта пива KEO – від 1,7, місцева горілка Зіванія – 10 євро за пляшечку 200 мл, карафка вина – 2-3 євро. Іноді сервіс включають в чек.

– 30-35 євро на 2 або родину з дитиною. Супи, закуски – 4-8 євро, основні страви (м’ясо чи риба, що подаються з картоплею, салатом, пітою, соусом) – в середньому 10-14 євро, але 17-22 за традиційне мезе чи морепродукти теж можуть попросити. Піца – від 8,5 євро. Напої від 1,6 євро (софт-дрінки чи гарячі), пінта пива KEO – від 1,7, місцева горілка Зіванія – 10 євро за пляшечку 200 мл, карафка вина – 2-3 євро. Іноді сервіс включають в чек. Морозиво – 2,5 євро (з вуличної ятки, в ріжку. В супермаркеті – 1,99 за лоток 400 г).

Фото: Головна торгівельна вулиця Пафосу Макаріос в очікуванні туристів (Тетяна Негода/для РБК-Україна)

Продукти в великому супермаркеті: апельсини – 1,2 євро/кг, піца – від 2,90, грецький йогурт – 1,7, місцеві сири – від 4-5 за кг, вино – від 1,55 за літр.

апельсини – 1,2 євро/кг, піца – від 2,90, грецький йогурт – 1,7, місцеві сири – від 4-5 за кг, вино – від 1,55 за літр. Вхідні квитки : 2,5-4,5 євро (археологічні парки, музеї).

: 2,5-4,5 євро (археологічні парки, музеї). Проїзд у міському автобусі : 1,5 євро (навіть в тому, що в аеропорт).

: 1,5 євро (навіть в тому, що в аеропорт). Сувеніри: магнітики – від 99 центів, чашки-попільнички-дрібна кераміка з символікою – від 2,5-3 євро, подарункова коробочка лукуму – від 1,6.

Які правила в'їзду на Кіпр з України під час пандемії

Правила в’їзду на острів чинні до 28 лютого включно і очікується, що 1 березня їх пом’якшать. Актуальну інформацію і зміни найкраще відслідковувати на сайті cyprusflightpass.gov.cy, де за 48 годин до прибуття на Кіпр треба подати заявку на оформлення спеціального в’їзного документу – CyprusFlightPass (замовляється для кожного туриста, навіть для дітей і немовлят).

Фото: Більшість аптек пропонують туристам експрес-тест за 3,5 -5 євро (Тетяна Негода/для РБК-Україна)

Незалежно від статусу вакцинації за 72 години до прибуття треба зробити ПЛР-тест і мати його англійською з QR-кодом (можна й швидкий тест на антиген за 24 години).

Відразу після приземлення пасажирам роблять ПЛР-тест повторно (коштує 15 євро в аеропорту Ларнаки і 19 – Пафоса), а через 72 години зобов’язують їх ще раз тестуватися (експрес-тест на антиген роблять безкоштовно у спеціальних державних пунктах, в аптеках теж можна – коштує 3,5 євро). Від третього тесту звільняються ті, хто отримав бустерну дозу вакцини.

Фото: Правила перетину кордону між південною та північною частинами Кіпру у сувенірній крамничці біля чекпойнту в Нікосії (Тетяна Негода/для РБК-Україна)

Результати автоматично вносяться до бази цифрових сертифікатів COVID ЄС (EUDCC) і приходять смс-кою на телефон. CyprusFlightPass перевіряють в аеропортах України і Кіпра, запитують при вході в ресторани та супермаркети, ТРЦ (принаймні, повинні, зазвичай – 50/50).

Щоб перейти кордон між південною частиною острова (Республіка Кіпр) та його окупованою північною (так звана Турецька Республіка Північного Кіпру), потрібні будуть додаткові зусилля. В теорії, це можливо, коли є зроблений протягом 72 годин до переходу негативний результат ПЛР-тесту англійською у паперовому вигляді. На практиці – тест 4-денної давності (ще й на антиген) теж підійшов, але роздрукувати – обов’язкова умова.

Якщо паперів нема, перейти кордон вдасться лише в Нікосії на КПП по вулиці Ледра – поряд в сувенірному магазині роздруковують результати тестів (продавець навіть сам знаходить їх в базі, то коштує 1 євро за сторінку). Щоб подорожувати на авто, доведеться оформити страховий поліс (мінімум на 3 дні, 20 євро).

Нагадаємо, раніше ми писали, про які плюси та мінуси відпочинку на Маврикії треба знати туристам.

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