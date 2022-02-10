Пустые курорты и дорогая коммуналка. Что кроется за рекламной картинкой отдыха на Кипре зимой

"Испания, Балканы, турецкий юг, Кипр – отличный выбор зимой", – убеждают нас туроператоры и многочисленные тревел-блогеры. Мол, солнце, цветочки, никаких морозов, море – +18, кое-кто даже купаетс. Чем не рай? Но ориентироваться лишь на красивые фото и видео не стоит.

Расскажем из собственного опыта, о чем надо позаботиться и что учитывать, отправляясь на Кипр с ноября по март-апрель, чтобы отдыхалось комфортно и без разочарований.

Дорогое тепло и зимний кипрский ливень: что ожидает туристов в реальности

Аргументов "за" Кипр зимой немало. Билеты лоукостеров по 20-25 евро в одну сторону – один из них. Летом таких дешевых не достанешь. К тому же, в интернете полно статей о том, как дешево обходится жилье и аренда авто на острове в низкий сезон. А еще там 300 солнечных дней в году, зимой – в среднем 16-18 градусов тепла, миндальные деревья цветут и толп нет.

Средиземноморский колорит, исторические достопримечательности, лазурное море. Лишь когда прилетишь, видишь, сколько нюансов, способных испортить путешествие, скрывается за рекламной картинкой.

Кипр и в самом деле – цветущая оазис для пришельцев из снежного января. В воздухе – ароматы свежей зелени, цвета. Газоны и холмы – в сочной травке (а уже с мая она уже выгорает и желтеет), между античных руин – поляны диких орхидей, цикламен, которые пробиваются даже из древней кладки, яркие бугенвилии.

Фото: Только зимой на Кипре встречаются такие зелено-цветущие поляны (Татьяна Негода / для РБК-Украина)

Здесь как раз сезон цитрусовых, и на улицах курортных городов – лимонные и мандариновые деревья, облитые плодами. А если странствовать на север острова, в сторону полуострова Акамас, по дороге попадаются целые апельсиновые долины-плантации, среди которых прогуливаться и селфиться – целое счастье (если не огорожено).

Фото: Урожай лимонов в деревне Нео-Хорио (Татьяна Негода/для РБК-Украина)

Море – только ваше. Пляжи пустые, вода – чистейшая, на пешеходных набережных дорожках (coastal walking) – где-то между пальмами прогуливаются пары пожилых европейцев, спортсмены, мамы с колясками.

Наслаждайтесь морским бризом, живописными рассветами-закатами и морскими пейзажами. Если этого достаточно для качественного отдыха – можно строить планы. Но с учетом целого ряда обстоятельств.

Фото: На полуостров Акамас едут ради замечательных пейзажей в любую пору года (Татьяна Негода/для РБК-Украина)

Не забудьте зонтик. И зимнюю куртку. Пакуя чемодан, я ориентировалась на прогнозы BBC Weather: в течение недели – 12-16 тепла, иногда "небольшой дождь и умеренный ветер".

Первый же "небольшой дождь" продолжался почти целые сутки. Зимний кипрский ливень – это черное небо, потоки под ногами и холодный пронизывающий ветер. Даже в солнечные дни ветер с моря резкий и холоднючий: солнце аж припекает, а уши все равно мерзнут.

Она застала нас в археологическом оупен-эйр музее Пафоса, продержала под накрытием (выстроенным для защиты от солнца) почти час и таки изрядно намочила. Cмена погоды довольно резкая, местные замечают первые признаки вовремя и успевают убрать с уличных столиков салфетки и скатерти, а туристов стихия накрывает неожиданно. Еще и планы срывает – так, что посмотреть великолепный замок Святого Илариона (на временно оккупированной Северной территории) не удалось.

Фото: В хорошую погоду на пешеходной набережной дорожке Пафоса (Татьяна Негода/для РБК-Украина)

Пока ехали, солнце палило и прогноз был замечательный. Но через 10 минут небо затягивает, горы плавают в облаках и в кассе замка извинились, что должны закрыться раньше, потому что подниматься к достопримечательности в тумане опасно.

Строя маршруты, надо о таком помнить и иметь "план Б" (а также теплые печи и обувь впрок: сушиться сложно). Так, вместо замка удалось посетить руины аббатства Беллапаис – они расположены рядом, но от тумана не зависят и дождь там закончился раньше.

Фото: Руины замка 40 колон в Пафосе (Татьяна Негода/для РБК-Украина)

Греться или экономить?

От хорошей погоды на Кипре зависит не только настроение, но и быт. Очень жаль, что я об этих особенностях острова прочитала в заметке местной жительницы поздно: иначе выбирала бы апартаменты или отель, несмотря не на локацию и интерьеры, а на способ отопления и горячего водоснабжения.

Здесь строятся так, как будто рассчитывают на вечное лето – никаких радиаторов, тонкие стены, огромные окна и входные двери со щелями, которые видны невооруженным глазом. Горячая вода – от солнца: на крышах установлены большие емкости.

Фото: Руины аббатства Беллапаис после внезапного ливня (Татьяна Негода/для РБК-Украина)

Зимой энергии солнца мало, разве днем поймаешь тепленькую воду, а под вечер она ледяная. У собственников жилья (на Кипре очень популярны апартаменты, квартиры-студио с кухней, виллы) и гостиниц надо заранее спрашивать – догревается ли вода электроприборами, иначе душ будете принимать аж в Украине.

И как бы то ни было, нет гарантий, что, вернувшись домой с прогулки, вы попадете в тепло и комфорт. Отопление масляными обогревателями или кондиционерами, включенными на нагрев – плохой вариант. Сколько не работает – тепло, пока дует, 10 минут – и опять холодно, потому что стены не прогреваются, а через большие щели теплый воздух быстро выходит.

Надо, чтобы кондиционеры работали в каждой комнате апартаментов бесперебойно. Однако это дорого, потому что 1 кВт стоит 0,3 евро. Немало квартир, которые предлагаются на Booking.com, Airbnb.com подобное предупреждают, что за использованную электричество взыщут отдельную плату.

Фото: Морские прогулки в Порту Кирении пока не предлагают (Татьяна Негода/для РБК-Украина)

Некоторые не предупреждают и о дополнительной оплате по показаниям счетчика: узнаете лишь после подтверждения бронирования, как мы. Надо внимательно читать отзывы – люди о таком пишут. И я тоже знала, что владелица попросит заплатить за электричество, но только не понимала, сколько.

Главная ошибка – пытаться планировать бюджет, опираясь на собственные коммунальные расходы. Если в Украине зимой в месяц "набегает" 130-150 кВт, то за неделю на Кипре будет не больше 40-50 кВт, то есть за электричество придется доплатить всего 12-15 евро. В действительности "набежит" не меньше 150-200, да и то – если будете ограничивать расходы и выключать кондиционеры на ночь. Потому что на электричестве на Кипре все – тепло, вода, стиралка, кухонные принадлежности и тому подобное.

То есть 50-60 евро за неделю как минимум наберется. И самое обидное, что сухо и комфортно все равно при этом не будете чувствовать себя: в ванной всегда прохладно (там кондиционера нет), пол – холодные плиты, ложишься в холодную постель, вещи за день сыреют даже в чемодане.

Намокли под дождем – ждите солнечной погоды. Возможно, тогда на балконе выветрятся вещи, но в комнате – никогда. Не зря люди в отзывах писали, что везли мокрые кроссовки аж домой, оплатив счет за электричество за 6 дней в Пафосе 53 евро.

Фото: Апельсинный сад неподалеку от Полиса (Татьяна Негода/для РБК-Украина)

И это не проблема отдельного жилья – скорее общая картина. Просто так строят, а экономить давно привыкли. Большие отели на зиму просто закрываются – если включить все блага, убытки превысят прибыли, потому что гостей мало. Зачем вкладываться в жилье ради немногочисленных несезонных туристов, если основной доход оно приносит с апреля по октябрь?

Летом этого не заметно, но вот зимой очевидно, какие те здания, по нашим меркам, ненадежны. Пошел дождь –потолок течет. И не только в твоем номере, но и в таверне, где надеялся пообедать и погреться. И в магазине тоже. Поэтому после дождя по улицам ходят мужчины с длинным гибким прутом, пробивая забившиеся вертикальные стоки и не отводят воду с плоских крыш (а она собирается и капает на товары и головы продавцов). Очень популярная услуга.

Фото: Свободных столиков в тавернах всегда хватает (Татьяна Негода/для РБК-Украина)

Развлечения на каникулах. Популярные летом Протарас, Латчи, Айя-Напа на зиму вымирают. Курортные зоны в Пафосе, Ларнаке, Лимасоле – почти пустошь. На выходных сюда подтягиваются, составляя компанию туристам, киприоты. Тогда наполняются людьми прогулочные дорожки, кафе и рестораны. Но бизнес не может в таких условиях работать с выгодой и вплоть до марта-апреля делает брейк, объяснил нам владелец одного офиса по аренде авто. И это очень заметно.

Мы обошли 20 или 30 таких офисов – все закрыты, авто не достанешь. На витрине-зимний прайс, где аренда – чуть ли не на треть дешевле, чем в высокий сезон (от 16-17 евро в сутки), а на дверях – замок.

За несколько часов поисков удалось найти 6 открытых контор, которые либо гнули цену, или предлагали всего одно авто на невыгодных условиях – то, на которое действует страховка. На зиму они ее не продолжают, потому что смысла нет-туристов аж с марта ждут. Поэтому дешевое авто зимой на Кипре-миф: попробуй найди хоть какое-то.

Таверны, кафе, пабы работают через один. Ночные клубы закрыты, экскурсионные бюро тоже. Небольшие уличные точки продажи фрешей, мороженого – тем более.

"На паузе" – все, что создает атмосферу курорта и возможность банально пообедать. Мы проехали популярное у туристов Сельцо Нео-Хорио, Береговое Латчи, рекомендованный местными чудо – Полис и достали еду лишь в случайной забегаловке и то – перекус в формате take away.

Фото: Гробницы царей в Пафосе залитые лужами после "небольшого дождя" (Татьяна Негода/для РБК-Украина)

В режиме ожидания. Музеи, достопримечательности открыты для посетителей, можно составить очень насыщенную программу и не бояться попасть в очередь в кассу или на фотографирование с популярным объектом. Но некоторые тонкости выдают, что тебя еще не ждали. Будто пришел в гости раньше времени и застал хозяйку в переднике. Музей с античными руинами работает, а Visitor center закрыт.

Гробницы царей залиты глубокими лужами, которых никто не убирает. Магазины и рестораны используют время простоя для ремонтов, а это – хлопок, строительный мусор на улицах, неэстетичный вид.

Фонтаны выключены (к счастью, не все), продолжаются плановые обрезки кустов, чистки деревьев, пальм. Стульчики в кафе сложены кипами, летние панамки и шлепанцы в витринах пришлись по пыли – печальная картина, отдыху настроения не способствует.

Фото: Пальмовый хлам на Посейдонос Авеню (Пафос) (Татьяна Негода/для РБК-Украина)

Цены на Кипре. Сколько стоит жилье, аренда авто и еда

Зима – не та пора для Кипра, когда тратится куча денег на различные туристические удовольствия типа аквапарков, морских прогулок и фраппе. Но и слишком дешево тоже не получится.

Билеты – от 40 евро в две стороны (kiwi.com) на 3-7 дней, в феврале-марте, Ларнака или Пафос) от лоукост-компаний.

Жилье – от 19 евро в сутки на двоих. (Большая компания или дети – цена растет, получается минимум 24-25). Но часто в стоимость не входят сборы-налоги, дополнительная плата за Wi-Fi, пользование электричеством, уборка (соответственно – от 1 евро на сутки, 0,3 евро за кВт и не менее 25-40 евро за клининг).

– от 19 евро в сутки на двоих. (Большая компания или дети – цена растет, получается минимум 24-25). Но часто в стоимость не входят сборы-налоги, дополнительная плата за Wi-Fi, пользование электричеством, уборка (соответственно – от 1 евро на сутки, 0,3 евро за кВт и не менее 25-40 евро за клининг). Аренда авто – от 22 евро в сутки, если бронировать из Киева онлайн у международных компаний. На месте – от 25 евро самая дешевая малолитражка (Kia Picanto, Suzuki Splash так далее), от 30 авто типа Honda Civic. Но дают минимум на 3 дня, иногда просят депозит (300-400 евро). Бензин – 1,34-1,37 за литр 95-го.

– от 22 евро в сутки, если бронировать из Киева онлайн у международных компаний. На месте – от 25 евро самая дешевая малолитражка (Kia Picanto, Suzuki Splash так далее), от 30 авто типа Honda Civic. Но дают минимум на 3 дня, иногда просят депозит (300-400 евро). Бензин – 1,34-1,37 за литр 95-го. Средний чек в ресторане – 30-35 евро на 2 или семью с ребенком. Супы, закуски – 4-8 евро, основные блюда (мясо или рыба подаются с картофелем, салатом, питой, соусом) – в среднем 10-14 евро, но за 17-22 традиционное мезе или морепродукты тоже могут попросить. Пицца – от 8,5 евро. Напитки от 1,6 евро (софт-дринки или горячие), пинта пива KEO – от 1,7, местная водка Зивания – 10 евро за бутылочку 200 мл, графин вина – 2-3 евро. Иногда сервис включают в чек.

– 30-35 евро на 2 или семью с ребенком. Супы, закуски – 4-8 евро, основные блюда (мясо или рыба подаются с картофелем, салатом, питой, соусом) – в среднем 10-14 евро, но за 17-22 традиционное мезе или морепродукты тоже могут попросить. Пицца – от 8,5 евро. Напитки от 1,6 евро (софт-дринки или горячие), пинта пива KEO – от 1,7, местная водка Зивания – 10 евро за бутылочку 200 мл, графин вина – 2-3 евро. Иногда сервис включают в чек. Мороженое – 2,5 евро (из уличной палатки, в рожке. В супермаркете – 1,99 за лоток 400 г).

Фото: Главная торговая улица Пафоса Макариос в ожидании туристов (Татьяна Негода/для РБК-Украина)

Продукты в большом супермаркете: апельсины – 1,2 евро/кг, пицца-от 2,90, греческий йогурт – 1,7, местные сыры – от 4-5 за кг, вино – от 1,55 за литр.

апельсины – 1,2 евро/кг, пицца-от 2,90, греческий йогурт – 1,7, местные сыры – от 4-5 за кг, вино – от 1,55 за литр. Входные билеты : 2,5-4,5 евро (археологические парки, музеи).

: 2,5-4,5 евро (археологические парки, музеи). Проезд в городском автобусе : 1,5 евро (даже в том, что в аэропорт).

: 1,5 евро (даже в том, что в аэропорт). Сувениры: магнитики – от 99 центов, чашки-пепельницы-мелкая керамика с символикой – от 2,5-3 евро, подарочная коробочка лукума – от 1,6.

Какие правила въезда на Кипр из Украины во время пандемии

Правила въезда на остров действуют до 28 февраля включительно и ожидается, что 1 марта их смягчат. Актуальную информацию и изменения лучше всего отслеживать на сайте cyprusflightpass.gov.cy, где за 48 часов до прибытия на Кипр надо подать заявку на оформление специального въездного документа – CyprusFlightPass (заказывается для каждого туриста, даже для детей и младенцев).

Фото: Большинство аптек предлагают туристам экспресс-тест за 3,5-5 евро (Татьяна Негода/для РБК-Украина)

Независимо от статуса вакцинации за 72 часа до прибытия надо сделать ПЦР-тест и иметь его на английском с QR-кодом (можно и быстрый тест на антиген за 24 часа).

Сразу после приземления пассажирам делают ПЦР-тест повторно (стоит 15 евро в аэропорту Ларнаки и 19 – Пафоса), а через 72 часа обязывают их еще раз тестироваться (экспресс-тест на антиген делают бесплатно в специальных государственных пунктах, в аптеках тоже можно – стоит 3,5 евро). От третьего теста освобождаются те, кто получил бустерную дозу вакцины.

Фото: Правила пересечения границы меж южной и Северной частями Кипра в сувенирной лавочке возле чекпойнта в Никосии (Татьяна Негода/для РБК-Украина)

Результаты автоматически вносятся в базу цифровых сертификатов COVID ЕС (EUDCC) и приходят смс-кой на телефон. CyprusFlightPass проверяют в аэропортах Украины и Кипра, спрашивают при входе в рестораны и супермаркеты, ТРЦ (по крайней мере, должны, обычно – 50/50).

Чтобы перейти границу между южной частью острова (Республика Кипр) и его оккупированной северной (так называемая Турецкая Республика Северного Кипра), потребуются дополнительные усилия. В теории, это возможно, когда есть сделанный в течение 72 часов до перехода отрицательный результат ПЦР-теста на английском в бумажном виде. На практике – тест 4-дневной давности (еще и на антиген) тоже подошел, но распечатать – обязательное условие.

Если бумаг нет, перейти границу удастся только в Никосии на КПП по улице Ледра – рядом в сувенирном магазине распечатывают результаты тестов (продавец даже сам находит их в базе, то стоит 1 евро за страницу). Чтобы путешествовать на авто, придется оформить страховой полис (минимум на 3 дня, 20 евро).

Напомним, ранее мы писали, о каких плюсах и минусах отдыха на Маврикии надо знать туристам.

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