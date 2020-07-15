"Квитків по 10 євро вже не купити?": що буде з цінами на тури та перельоти за кордон

Фото: Перельоти під час карантину (facebook.com/airportkiev)

Чи зросте вартість відпочинку через введення зборів

У понеділок, 13 липня, в Україні ввели збір за виліт пасажирів. Верховна рада прийняла у другому читанні законопроект №2424, яким вносяться відповідні зміни до Повітряного кодексу України.

Зміни визначають на рівні законів особливості сплати держмита за кожного пасажира, який відлітає з будь-якого аеропорту України, а також збір за кожну тонну вантажу, що відправляється чи прибуває в аеропорти України.

За кожного пасажира, який буде літати в межах України, закон встановлює збір у розмірі 0,5 долара, а на міжнародних рейсах - 2 долари. Збір не будуть стягувати, якщо перевозять вищих посадових осіб та офіційні делегації держав, якщо транспортують гуманітарну допомогу.

"Виходить, квитків по 10 євро тепер вже не купити?", - пише в соцмережах киянин Ігор Саєнко. У коментарі РБК-Україна він каже, що недавно купив квиток до Варшави під час розпродажу за 12 євро. Переліт, правда, відбудеться більш ніж через півроку - у лютому 2021-го. Ігор сподівається, що до того часу Європейський Союз точно вже відкриє кордони для українців, а пандемія коронавірусу відступить.

Чи подорожчають через такі нововведення квитки на рейси по Україні та за кордоном, чи підвищаться ціни на тури на відпочинок українців – читайте у матеріалі.

Квитки на літаки подорожчають?

Всі збори, які сплачують авіакомпанії, будуть закладатися у вартість квитків для пасажирів, і якщо збір ввели в розмірі 2 доларів, то на таку суму можуть подорожчати й квитки, каже в коментарі РБК-Україна Олександр Новіковський, заступник генерального директора туроператора "TezTour".

"Але як туроператори, так і їх клієнти, навряд чи зможуть це помітити. Принаймні, істотне подорожчання через це навряд чи буде спостерігатися", - вважає він.

Все більше українців під час карантину звертають увагу на курорти всередині країни. Їдуть туди замість вже звичних Туреччини або Єгипту. Через це на морських курортах України деякі готелі вже встигли значно підвищити ціни.

Чи не станеться щось схоже й у випадку з авіаквитками? Наприклад, чи можуть авіакомпанії через появу збору підвищити ціни для пасажирів суттєво? Скажімо, не на 2 долари, а на 20? З таким питанням ми звернулися до Олександра.

За його словами, таке цілком може статися: авіакомпанії можуть розцінити введення збору як сигнал підвищити ціни.

Фото: Чи подорожчають квитки на літаки? (РБК-Україна)

"Вважаю, що таке цілком може статися. Адже мало хто ставить собі питання, як відбувається ціноутворення на авіаквитки. Є ціна, і її або сприймають, або ні", - вважає заступник гендиректора "TezTour".

Однак в українській авіакомпанії SkyUp РБК-Україна запевняють, що зараз ціни на квитки зберігають на тому рівні, який був ще до введення карантину.

"Насамперед, потрібно розуміти, що відбулося. Відповідні збори існують давно і завжди сплачувалися нашою авіакомпанією. Просто перелік, розмір та порядок сплати цих зборів визначалися Кабінетом Міністрів України. З прийняттям законопроекту № 2424 це визначатиметься Повітряним кодексом України. При цьому розміри цих зборів не змінилися", - коментують у прес-службі компанії.

Зміни відбулися на законодавчому рівні, однак авіакомпанія буде сплачувати ці збори як і раніше, констатують у SkyUp.

"На сьогодні цінова політика на квитки зберігається на тому ж рівні, що і була до кризи", - додають у прес-службі.

"Чудес не буває": що буде з цінами на тури

Президент Української асоціації туристичних агентств Антон Рудич вважає, що за таких змін ціни на закордонний відпочинок для українських туристів навряд чи істотно зростуть.

В коментарі РБК-Україна він каже, що збір розміром у два долари за міжнародні перельоти – не надто велика сума, і приводом підвищити туркомпаніями ціни для туристів вона навряд чи стане.

"Поки не зовсім незрозуміло, у що виллються такі зміни. Але я вважаю, що сума розміром у два долари не є у вартості туру ключовим питанням. Не думаю, що це стане причиною підвищення ціни на відпочинок туристів за кордоном. Звичайно, на два долари вартість можуть підняти, але це дуже маленький відсоток у порівнянні з загальною ціною на тури за кордон. Обґрунтувати таким рішенням підвищення цін буде складно", - говорить Рудич.

Авіакомпанії й так сплачують аеропортові та інші збори, які пасажир не відчуває, тому що вони вже закладені в ціну квитка, говорить Олена Бойко, співзасновник туристичного оператора Travel Professional Group.

"Збір розміром у два долари – це звичайна практика в різних країнах. Але чудес не буває, і два долари, які будуть брати за переліт громадян за кордон, напевно позначаться на вартості квитка. Добре, що це тільки два долари, а не вища сума", - говорить вона.

Фото: Що буде з цінами на тури на закордонні курорти? (pixabay.com)

З іншого боку, карантин вніс свої корективи на ринку і змінив звички самих туристів. Через жорстку конкуренцію та умови виживання, в які поставлені авіакомпанії, навряд чи будуть підвищувати ціни істотно, вважає експерт.

"Зараз мало хто розуміє, як хто буде працювати після того, як закінчиться пандемія. Навіть якщо хтось купив квиток на рейс за 9 євро, то в цьому ж літаку завжди є пасажири, які купили квиток за сто і за триста євро. Вартість завжди варіюється від мінімальної до максимальної", - додає Олена Бойко.

Вона вважає, що дешевих авіаквитків в найближчі кілька місяців буде мало. Адже велику кількість рейсів скоротили, перевізники змінюють свої графіки:

"Через це на ринку поки немає надлишку пропозицій, поки немає гострої потреби залучати до себе увагу пасажирів подібними акціями. Поки економіка відновлюється, не буде як надто дешевих квитків, так і занадто дорогих".

Чи залишаться акційні пропозиції квитків по 10 євро?

Для більшості туристів і пасажирів нічого не зміниться, тому що практично всі авіакомпанії сплачують цей збір як мінімум з 1998 року, говорить РБК-Україна авіаблогер Володимир Біленький. За його словами, збір не платили тільки МАУ, мотивуючи тим, що тарифи були встановлені нібито незаконно.

"Навряд чи щось зміниться для пасажирів. Хіба що можуть трохи подорожчати квитки МАУ до 2 доларів на міжнародних рейсах", - прогнозує він.

До карантину в Україні стали користуватися популярністю розпродажі квитків на літаки, коли в Берлін або Варшаву з Києва можна було полетіти навіть за 10 євро.

На думку Володимира Біленького, ці акційні пропозиції все одно збережуться.

Фото: Чи залишаться вже звичні знижки на квитки? (РБК-Україна)

"Всі компанії, які літали в Україну та з України, платили ці збори. А квитки по 10 євро – це лише акційні пропозиції. Кількість місць за такою ціною так чи інакше обмежена. У Ryanair раніше говорили, що середня ціна на квитки в їх рейсах становить близько 50 євро. Така ж середня ціна за квитки й в інших лоукост-компаній. Тобто хтось купує квиток за 10, а хтось - за 100 євро. Так було, і така тенденція збережеться і далі", - вважає експерт.

Чи чекають на туристів додаткові платежі?

Даний збір існував і раніше, але його розмір встановлювався підзаконним актом Кабінету Міністрів України, а не законом, говорить РБК-Україна Сергій Кириченко, керуючий директор оператора в'їзного туризму компанії Join UP!

"Користуючись цим, деякі перевізники його не платили. З прийняттям законопроекту розміри даного збору встановлені на рівні закону, він носить обов'язковий характер, і його повинні платити всі перевізники. Законопроект визначає рівні правила для учасників авіаційного ринку і визначає для всіх авіаперевізників, без винятку, однаковий збір за пасажирів і вантаж", - уточнює він.

Таким чином, в даному зборі немає нічого нового або додаткового, він уже діяв для всіх перевізників давно, та не всі його платили, каже Сергій Кириченко.

"Ціна збору, як і раніше, визначається на рівні 0,5 долара за пасажира, який подорожує з українських аеропортів у межах України, та 2 долари - при вильоті за кордон. За кожну тонну вантажу, що перебуває в Україну - 10 доларів, і в межах України - 2,5 долара. Прийнятий законопроект повністю відповідає міжнародним практикам. Це крок ближче до створення єдиних правил ринку", - відзначає представник компанії Join UP!

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як оформити страховку для виїзду за кордон під час пандемії.

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