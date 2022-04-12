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У Польщі прийняли нові правила перебування для українських біженців: що змінилося

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Вівторок 12 квітня 2022 14:40
У Польщі прийняли нові правила перебування для українських біженців: що змінилося Фото: Підтримка України в Варшаві (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Яка додаткова реєстрація потрібна для українців

Польща затвердила у законодавстві нові правила перебування українців, які рятуються від війни. Ті, хто в'їхав без закордонного паспорта, мають отримати тимчасову ID-карту.

Про це TRAVEL РБК-Україна повідомляє із посиланням на УНІАН.

Нові правила для біженців із України внесені в законодавство. Зазначається, що легально перебувати до 18 місяців на території Польщі можуть всі, хто в'їхав з України з 24 лютого 2022 року.

  • Але ті, хто приїхав без закордонного паспорта, мають отримати тимчасову ID-картку, а для цього стати на облік в місцевій адміністрації.
  • Також ті українці, хто перебував у Польщі до 24 лютого за візою, і в кого термін легального перебування закінчується, можуть залишитися в країні до кінця 2022 року, але не матимуть право повторно в'їхати. Ті українці, які мали дійсний безвіз, не підлягають цій нормі та мають робити карту.
  • Громадяни України мають право працювати в Польщі офіційно.

Інші умови для українців, які перебувають під тимчасовим захистом, не змінилися.

У Польщі прийняли нові правила перебування для українських біженців: що змінилося

Фото: Акція солідарності з Україною (unsplash.com/andrew-keymaster)

Наприклад:

  • Передбачені одноразові виплати після прибуття по 300 злотих на людину;
  • Оформлення номера PESEL зі статусом "Ukraina" (треба подати заяву з фотокарткою і зняттям відбитків пальців протягом 60 днів, дані будуть передані в Прикордонну службу Польщі, що актуально для тих, хто не отримав відмітку про в'їзд при перетині кордону);
  • Право на безплатне відвідування дитсадка і школи;
  • Безплатне медичне обслуговування в державних медичних закладах, ліки в аптеках зі знижками.

Нагадаємо, ми писали, які правила безкоштовного проїзду для біженців тепер діють у Польщі.

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