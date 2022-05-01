Відкрита дорога додому. Румунія спростила правила транзиту для українських біженців

Українські біженці, яким потрібно повернутися додому через Румунію, тепер можуть їхати транзитом за внутрішніми паспортами та свідоцтвами про народження.

Про таке рішення румунської влади повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на офіційну сторінку у Facebook посольства України в Болгарії.

Документи для проїзду через Румунію: що потрібно врахувати українцям

Прикордонна поліція Румунії з гуманітарних міркувань дозволила перетин румунського кордону для транзиту в Україну громадянам України, які виїхали з України з 24 лютого 2022 року без дійсного документа для виїзду за кордон і без візи, повідомляють у дипломатичному відомстві.

Для пропуску достатньо пред'явити на кордоні один із таких документів:

внутрішній паспорт старого зразка;

внутрішній паспорт з електронним носієм;

небіометричний паспорт для виїзду за кордон (включаючи відмітку про продовження терміну дії);

свідоцтво про народження;

вписані дані про дітей в паспорт одного з батьків.

Громадянам України без зазначених документів дозволять в'їзд до Румунії прямо або через Молдову на основі проїзного документа дитини, свідоцтва на повернення, в тому числі старого зразка - без візи або іншої авторизації.

Фото: Діти можуть проїхати через Румунію на основі проїзного документа (facebook.com/Politia de Frontiera Romana)

Додому з Болгарії та Туреччини – без відвідування консульства

У квітні українські біженці, які знайшли тимчасовий прихисток у Болгарії, зіткнулися з неможливістю повернутися в Україну без закордонного паспорта. Їм повідомляли, що румунська сторона не пропускає без біометричного документа.

Тому в Болгарії в консульстві потрібно було оформляти тимчасове свідоцтво на повернення в Україну.

Проблема полягала в тому, що деякий час в консульстві не було відповідних бланків, а також те, що оформлення такого документа коштувало 30 доларів.

Фото: Біженцям спростили повернення додому транзитом (facebook.com/Politia de Frontiera Romana)

У соцмережах українські біженці обурювалися, що опинилися "в заручниках" через неможливість виїхати додому. Обговорювали також можливі шляхи виїзду через Грецію та інші країни.

Біженці, які виїжджали до Туреччини через Болгарію, і які не мали біометричних закордонних паспортів (Туреччина дозволяє в'їзд зі звичайними закордонними паспортами і внутрішніми ID-картами), також тепер зможуть повернуться додому через кордон з Румунією.

Нагадаємо, ми писали, як Румунія змінила підхід до біженців з початком війни в Україні.