Вище швидкості звуку. Чи будуть незабаром доступні пасажирам надшвидкі перельоти

Американський стартап Boom Supersonic планує випробувати свій надзвуковий пасажирський літак (УПС) Overture вже у 2025 році.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна із посиланням на 34travel.me.

Через чотири роки конструктор обіцяє покатати на ньому перших пасажирів. United Airlines. Бажаючи здобути до свого парку 15 готових бортів Boom і ще 35, коли їх збудують, компанія виписала денверському розробнику чек на 3 мільярди доларів.

Проте експерти авіації скептично ставляться до подібних новин.

У чому може бути проблема надзвукового літака

Повідомляється, що Boom Overture літатиме зі швидкістю, яка в 1,7 раза перевищує швидкість звуку. У авіації для підрахунків використовують число Маха: у землі це число дорівнює 1, близько 340 м/с.

Чим вище підіймається літак, тим нижча швидкість звуку і тим вище число Маха, тобто надзвуковий літак борознить небо на числі Маха від 1,2 до 5,0 (Boom замахується на 1,7).

Якщо з числами Маха незручно, порівняємо крейсерські швидкості реальних моделей літаків в км/год. Так, звичний Airbus A330 у середньому летить на швидкості 925 км/год, Boeing-747 – 917 км/год. А пасажирський надзвуковий Aerospatiale-BAC Concorde літав на 2150 км/год, і це було межею його можливостей.

Фото: Boom Supersonic (twitter.com/boomaero)

Boeing теж поглядав на цю нішу, але свій SST так і не випустив, просто закрив проект у 1971 році. Коли виробника вже у 2000-х повернула до цієї витівки компанія Aerion Supersonic, то справа не дійшла навіть до бізнес-джету.

Виявилося, що надзвукові літаки є вкрай невигідними для їх власників. В авіапарку Air France та British Airways "конкорди" були виключно для підтримки престижу, без жодної економічної вигоди. При цьому пасажири останнього рейсу з Лондона до Нью-Йорка заплатили за квитки в один бік по 4350 фунтів стерлінгів.

Катастрофи під час випробувань. Наскільки надійні такі польоти

У різний час катастрофи траплялися і з Ту-144, і з Concorde, причому обоє розбивалися під Парижем. Радянський літак розсипався в повітрі під час показових виступів у 1973 році, борт Air France впав після зльоту 25 липня 2000 року, загинули 113 людей. В обох випадках причини були не в конструкції літаків, а в їхній експлуатації.

На борту Boom Overture буде від 50 до 60 місць. У Міжнародній раді чистого транспорту (ICCT) вже вважали, що викиди вуглекислого газу з розрахунку на кожного пасажира виявляться у 3–5 разів більше, ніж на тій самій дистанції у "звичайному" літаку. Палива новинка Boom зжере у 5–7 разів більше.

При цьому компанія обіцяє, що їхній літак літатиме не на гасу, а на синтетичному екологічному нейтральному паливі, яке взагалі-то не просто дорожче, а й виробляється поки що в таких обсягах, що на 15 замовлених United Airlines літаків його просто не вистачить. Що ж виходить?

Авіаперевізник просто піариться коштом картинок модного літака? Чи знає щось, чого не знають експерти? Можливо, компанія хоче підняти кредити довіри стартапу Boom – таку думку висловлює Бернд Лібхард, експерт із надзвукових літаків із Німецького центру аерокосмічних досліджень у Гамбурзі.

Генрі Хартвельдт, аналітик Atmosphere Research Group, налаштований скептичніше: він надзвичайно здивований планами United Airlines на відродження надзвукової (і наддорогої) пасажирської авіації, адже компанія зовсім недавно просила державної допомоги як потерпіла від пандемії.

Віцепрезидент United з корпоративного розвитку Майк Лескінсен каже: "Нас приваблює перспектива скоротити час перельоту зі Східного узбережжя США до певних міст Європи й зробити це з меншими викидами".

У Boom заявляють, що квитки на новий надзвуковий літак коштуватимуть майже як квитки до бізнес-класу. І чи буде попит на послуги надзвукової авіації у пору, коли для виступу на конференції можна не летіти через океан – достатньо запустити Zoom на лептопі.

Експерти говорять про економічну доцільність літаків Boom лише в тому випадку, якщо конструктори вмудруються вмістити в літак людей 250-300.

Нагадаємо, раніше ми писали, що фінська авіакомпанія перетворить крісла бізнес-класу на індивідуальному лаунжі.