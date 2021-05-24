"Поки жоден рейс не полетів": чому переносять тури до популярної курортної країни

Попит на відпочинок в Тунісі падає через суворі правила карантину

У Тунісі до 6 червня 2021 року продовжили обмеження, згідно з якими іноземні туристи повинні проводити перший тиждень відпочинку у "карантинних готелях". Про це повідомили в посольстві країни на офіційній сторінці у Facebook.

Щоб залишити карантинний готель, пасажири повинні здати повторний тест між 5 і 7 днем перебування. Перед цим туристи мають здати ще експрес-тест в аеропорту прильоту і ПЛР-тест за 72 години до вильоту.

Українські туристи, які скучили за відпочинком в цій курортній країні, обговорюють на форумах, коли в Туніс полетять чартерні рейси з України і чи варто планувати там відпустку в цьому сезоні.

"Перші літаки можуть полетіти в середині червня"

Незважаючи на те, що туроператори пропонували тури в Туніс вже з другої половини травня 2021 року, українським туристам поки не вдалося відпочити в цій країні: на форумах обговорюються можливі дати перших рейсів курортну країну.

Фото: Багато туристів чекають можливості відпочити в Тунісі (pixabay.com)

Дехто повідомлє про повне скасування рейсів в червні і про пропозиції від туроператора вибрати інший напрямок для відпочинку. Інші сподіваються, що рекламовані на початок червня тури в довгоочікувану країну відбудуться. Наприклад, туроператор "Coral travel" анонсує старт турів з Києва в Енфіду 8 червня.

Поки в Тунісі діє вимога перебувати в "карантинних" готелях, чартери будуть переносити. Таку думку в коментарі РБК-Україна висловив директор туристичної компанії "Аполло-тур" Андрій Демура.

"Поки жоден рейс не полетів. Спочатку чартерні програми на Туніс планувалися на 20-21 травня. Але два тижні тому їх перенесли на кінець місяця – на 28 травня та початок червня. Враховуючи, що в Тунісі продовжили карантинні обмеження, в тому числі і з самоізоляції в карантинних готелях, думаю, чартери перенесуть ще на більш пізні дати, поки вимога не буде скасована", - розповідає експерт.

Фото: Готель у Тунісі (booking.com)

Він зазначає: коли карантинні обмеження послабили і з'явилася інформація про те, що туристам потрібен тільки ПЛР-тест, попит у цьому напрямку зріс.

"Тоді ми почали отримувати запити щодо відпочинку в цій країні. З такими вимогами, як зараз, я не бачу, щоб наші туристи хотіли летіти в Туніс. Всі туроператори розраховують на те, що ця вимога буде скасована. У такому випадку буде достатній попит, щоб чартери заповнити. Якщо обмеження залишаться, а попиту не буде, то чартери знімуть",- прогнозує Андрій Демура.

Якщо 6 червня в Тунісі скасують обмеження, то за два дні продати цілий борт туркомпаніям - малоймовірно. Між скасуванням вимог і запуском першого літака необхідно від одного до двох тижнів, уточнює керівник компанії-туроператора.

Він поки не рекомендує туристам планувати відпустку в Тунісі на конкретні дати через невизначеність з подальшими вимогами туніської влади.

"Якщо обмеження залишать на весь сезон, тоді нічого не буде – в карантинні готелі українські туристи не поїдуть настільки масово, щоб заповнити чартери", - припускає фахівець.

Правила в'їзду в Туніс для туристів

Туристам з України, які прибувають в Туніс з туристичною метою чартерними або регулярними авіарейсами (за наявності туристичного ваучера, що включає переліт, трансфер і проживання в готелі), дозволений в'їзд з негативним результатом ПЛР-тесту, зробленого за 72 години до посадки.

Проходження самоізоляції не потрібно, за даними travelbans.org. У той же час, туристи повинні залишатися в складі туристичних груп ("бульбашок") на час поїздки, включаючи проживання і всі поїздки, використовувати туристичний транспорт для пересування.

Фото: Туристам дозволяють відпочивати в складі "бульбашок" (pixabay.com)

Громадянам України, які мають дозвіл на проживання в Тунісі або прибувають в країну з іншою метою, дозволено в'їзд за умови надання негативного результату ПЛР-тесту за 72 години до посадки та проходження самоізоляції у спеціальних центрах своїм коштом протягом 7 днів.

Причому, для того, щоб отримати дозвіл на посадку в літак, який прямує до Тунісу, необхідно надати документ, що підтверджує бронювання номера в одному з карантинних готелів - спеціальних центрів, затверджених туніською владою. Між 5 і 7 днем обсервації потрібно робити повторний ПЛР-тест своїм коштом.

Перед вильотом в Туніс потрібно зареєструватися на сайті.

Для поїздки в Туніс українські громадяни повинні оформити візи. Спрощений візовий режим діє тільки для туристів, які прибувають у складі організованих туристичних груп чартерними або регулярними авіарейсами. Оскільки в Україні немає посольство цієї країни, для оформлення віз необхідно звертатися в посольство Тунісу у Варшаві.

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