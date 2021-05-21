Якщо плануєте відпустку: туристам повідомили важливі деталі про поїздки в Чорногорію

Що потрібно знати про правила карантину в курортній країні

У Чорногорії змінюються карантинні правила - з суботи 22 травня скасовують вимогу носити маски на вулиці. При цьому за відсутність маски в чергах збираються штрафувати. Про це повідомила місцева телерадіокомпанія RTCG.

Маскового режиму на відкритому повітрі можна буде не дотримуватися в тих місцях, де є можливість забезпечити відстань до 2 метрів. Обов'язок носити маску в приміщенні залишається в силі, сказав Борко Баїч, державний секретар Міністерства охорони здоров'я.

Ці заходи діятимуть до 28 травня.

"Статистика COVID - краща, ніж у Туреччині та Греції"

Всі інші карантинні заходи поки залишаться в силі - в громадських місцях можуть збиратися до 20 осіб, зазначив чиновник. Він також повідомив, що очікується прийняття поправок до закону про захист населення від інфекційних захворювань.

"Якщо зміни будуть прийняті, а, згідно з заявами, вони будуть прийняті - буде застосовуватися покарання за те, що не надягали маску під час очікування в черзі перед установами, такими як банки, поштові відділення та інші", - сказав Баїч, додавши, що штраф за неносіння маски в черзі складе 30 євро.

Фото: Которська затока в Чорногорії (pixabay.com)

До слова, суворі карантинні заходи в країні принесли свої результати напередодні туристичного сезону. Кількість інфікованих зменшилася приблизно в десять разів за останні п'ять місяців.

Поширення COVID знаходиться на найнижчому рівні з липня 2020 року, заявив Ігор Галич, директор інституту громадської охорони здоров'я.

"Показники захворюваності знизилися у всіх регіонах Чорногорії. Найсприятливіша епідеміологічна ситуація в південному регіоні, де спостерігається зниження захворюваності менше 100 випадків на 100 тисяч населення за останні 14 днів", - зазначив він.

На 19 травня в Чорногорії було введено 151 522 дози вакцини від COVID, повністю вакциновано 35 041 осіб.

"У порівнянні з показниками захворюваності в країнах регіону в квітні і травні, в Чорногорії спостерігається краща епідеміологічна ситуація, ніж у Хорватії, яка на даний час близька до Сербії. У порівнянні з країнами, важливою галуззю економіки яких є туризм, Чорногорія має більш сприятливу статистику захворюваності, ніж Кіпр, Хорватія, Греція і Туреччина, а також приблизно Італія та Іспанія", - сказав Галич.

Фото: Відпочинок на курорті Будва (booking.com)

На що розраховувати туристам

Українці можуть в'їжджати в Чорногорію без будь-яких обмежень - без віз і ПЛР-тестів, які скасували в кінці квітня. Такі умови поїздок залишаються в силі.

"Наголошуємо, що умови в'їзду іноземних громадян до Чорногорії не змінилися. Нагадуємо, що без умов в'їжджають тільки громадяни сусідніх країн, а саме Сербії, Хорватії, Боснії і Герцеговини, Албанії та Косово, а також Росії, України та Білорусі. У інших повинен бути негативний результат ПЛР-тесту або доказ наявності антитіл або документ про повну вакцинацію будь-якою вакциною як мінімум за 7 днів до прибуття в Чорногорію", - уточнив Баїч.

У Чорногорії з 13 травня мандрівникам пропонують робити безкоштовні ПЛР-тести для повернення додому, а також лікувати від COVID на відпочинку за рахунок держави.

Українцям, які при поверненні в Україну повинні пред'явити негативний результат тесту, можна зробити його протягом 72 годин до вильоту додому.

Фото: Природа в Чорногорії (pixabay.com)

На сьогоднішній день МОЗ Чорногорії вже пом'якшив карантинні заходи - в країні повністю скасували нічну комендантську годину і дозволили пересування між регіонами.

На відкритих майданчиках ресторанів нещодавно дозволили виконання живої музики з 19:00 до 22:00.

Нагадаємо, ми писали, скільки коштує відпочинок в Чорногорії в кінці травня.

Також ми порівнювали відпочинок на морі в Чорногорії та Україні в новому сезоні.