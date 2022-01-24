"Перекрили дороги, закрили автовокзали". В аеропорту Стамбула скасовують всі рейси: подробиці

Через сильний снігопад у великому аерохабі Туреччини застрягли туристи

Турецька влада призупинила всі польоти в аеропорту Стамбула через сильний снігопад. Також зимова погода порушила рух транспорту по всій країні, повідомляє Reuters.

Через масштабний снігопад були зупинені деякі поромні сполучення Стамбула, закриті деякі дороги. У водіїв виникли проблеми з видимістю на трасах.

За даними управління з надзвичайних ситуацій і стихійних лих, близько 4600 осіб опинилися в скрутному становищі через погодні умови, понад 6700 осіб були доставлені в притулки, а нужденним були доставлені тисячі контейнерів з продовольством.

Рейси скасовують до ранку вівторка. Автовокзали теж закриті

Флагманський авіаперевізник Туреччини Turkish Airlines (THYAO.IS) заявив, що скасував всі рейси з аеропорту Стамбула до ранку вівторка, щоб "забезпечити" безпеку подорожей пасажирів" і запобігти їх застряганню в аеропортах.

Губернатор Стамбула Алі Ерлікая заявив, що робочі години для державних установ будуть закінчуватися раніше. Також достроково закриються торгові центри. Він додав, що транспортним засобам, які прибувають із заходу міста, не буде дозволений в'їзд до провінції, а відправлення з найбільших автовокзалів Стамбула буде зупинено до 05:00 вівторка.

Фото: рейси в аеропорту Стамбула почали затримувати вдень (Катерина Колонович/для РБК-Україна)

Дороги до аеропорту перекриті - прес-служба SkyUp

Через зупинку рейсів, спричинену поданими погодними умовами, з аеропорту Стамбула не можуть вилетіти й рейси в Україну. В українській авіакомпанії SkyUp РБК-Україна повідомили, що на цей момент в аеропорт перекриті дороги.

"На жаль, неможливо вивезти пасажирів з аеропорту в готель. Для пасажирів рейсів, які затримуються, організовано харчування на місці", — зазначили в прес-службі компанії.

Раніше літак, який відправився з Києва в Стамбул, не зміг приземлитися через погодні умови в аеропорту прибуття, пішов на запасний в Бургас (Болгарія). Авіакомпанія розселяє пасажирів і екіпаж у готелі на місці.

"Після поліпшення погодних умов і можливості здійснити переліт, авіакомпанія продовжить рейс з Бургаса в Стамбул і забере пасажирів, які зараз знаходяться в Стамбулі", — додали в SkyUp.

Фото: Снігопад накрив аеропорт Стамбула (Катерина Колонович/для РБК-Україна)

Нагадаємо, раніше українські туристи не змогли вилетіти з аеропорту Стамбула через сильний снігопад і погану погоду.