Багато істотних змін: що чекає на пасажирів з новими правилами авіаперельотів

Фото: Аеропорт (РБК-Україна)

Головні нововведення, про які варто знати пасажирам авіаліній

В останній місяць осені в Україні почали діяти нові правила авіаперевезень. У листопаді набрала чинності нова редакція "Правил повітряних перевезень пасажирів і багажу", які були затверджені Державіаслужбою ще у 2018 році. Документ містить ряд цікавих нововведень, які мають важливе значення як для пасажирів, так і для авіакомпаній, які працюють в Україні.

Що зміниться після введення нових правил? Давайте проаналізуємо головні пункти.

Затримку прирівняли до скасування рейсу

Правила додатково роз'яснили, що можна вважати скасуванням рейсу. Адже згідно з чинним законодавством, авіакомпанія зобов'язана у разі скасування перельоту без попередження виплатити кожному пасажиру по 250, 400 або 600 євро (в залежності від тривалості рейсу).

Згідно з новими правилами, тепер рейс вважається скасованим у разі його затримки більш ніж на 48 годин, і тоді у пасажирів такого рейсу з'являється право на отримання зазначеної компенсації.

Цікаво, що у Європейському Союзі, за законодавством якого в цілому змодельовані правила, право пасажирів на компенсацію виникає вже після трьох годин затримки.

Також Державіаслужба уточнила, що скасуванням рейсу не вважається ситуація, коли авіакомпанія організовує перевезення пасажирів спеціальним рейсом іншого перевізника або коли вона змінює аеропорти прильоту або відльоту в межах однієї адміністративно-територіальної одиниці.

Фото: Якщо рейс затримали на більш ніж 48 годин, пасажири тепер зможуть вимагати компенсацію (РБК-Україна)

Щоправда, поки не зовсім зрозуміло, чи буде це положення застосовуватися у разі заміни рейсів між "Борисполем" (знаходиться в Київській області) та "Жулянами" (знаходиться в межах міста Києва).

Змінилися суми компенсацій у разі затримки рейсу, пошкодження багажу

Згідно з новою редакцією правил, у разі смерті або каліцтва пасажира, які сталися на рейсі, відповідальність перевізника обмежується сумою 128 821 Спеціальних прав запозичення (СПЗ), що становить приблизно 154 554 євро.

Раніше така сума становила 250 000 СПЗ, що в цілому суперечило вимогам Монреальської конвенції 1999 року. На невідповідність особливо звернули увагу після катастрофи літака МАУ біля Тегерана на початку цього року.

При цьому раніше перевізник був зобов'язаний виплатити 16 000 СПЗ (близько 19 196 євро) потерпілому негайно, не залежно від фактичного розрахунку заподіяної йому шкоди. Зараз це правило поширюється тільки на випадки смерті пасажира.

Збитки від затримки рейсу обмежені сумою 5346 СПЗ (близько 6413 євро), від пошкодження багажу – сумою 1288 СПЗ (близько 1545 євро). Раніше ці суми становили 4694 і 1131 СПЗ відповідно. Збільшення сум також відбулося відповідно до вимог Конвенції.

Авіакомпаніям стало простіше стягувати плату за ручну поклажу

Раніше пасажирам дозволялося без додаткової плати взяти на борт жіночу або чоловічу сумки, папку для паперів, верхній одяг, жакет, парасольку або палицю, друковані видання для читання під час польоту.

Але тепер безкоштовно на борт можна брати тільки дитяче харчування, дорожню колиску для дитини віком до одного року, дитячу або інвалідну коляску, милиці та спеціальне обладнання для людей з обмеженими можливостями, та й те - якщо перевізник визнає ці предмети безпечними для перевезення і для них знайдеться достатньо місця в салоні.

Фото: За деякі предмети, які пасажир бере на борт, тепер доведеться доплатити (pixabay.com)

За решту доведеться платити. Також раніше пасажири могли вимагати перевезення домашніх тварин у клітках загальною вагою до восьми кілограмів у салоні повітряного судна. Тепер це рішення залишається цілком на розсуд перевізника: компанія може як погодитися на це, так і відмовити пасажиру в перевезенні домашньої тварини.

Авіакомпанії самі зможуть встановлювати час завершення посадки на рейс

Досить часто пасажири виявляються в ситуації, коли літак ще стоїть на землі, але їх вже не пускають на рейс, тому що посадка формально завершилася. Авіакомпанії потрібен деякий час, щоб провести передпольотні процедури (перерахувати пасажирів, розмістити їх ручну поклажу в салоні, вивантажити багаж пасажирів, які запізнилися, тощо).

Тому перевізник зазначає у посадковому талоні, що посадка на рейс завершується за певний час до офіційного часу відправлення рейсу.

Раніше правила забороняли перевізникам закривати посадку раніше ніж за 15 хвилин до вильоту, що викликало численні протести перевізників, особливо іноземних. Але в новій редакції правил цієї вимоги більше немає, тому тепер пасажирам слід бути уважнішими та не затримуватися в магазинах Duty Free.

Також скасували вимогу до авіакомпаній безкоштовно переносити рейси пасажирів, що спізнилися, у випадках, якщо їх запізнення пов'язане з затримкою попереднього рейсу іншої авіакомпанії. Так що за можливості пасажиру тепер краще летіти стикувальними рейсами по одному авіаквитку, а не купувати два окремих квитки на послідовні рейси.

Стягнути компенсацію з авіакомпаній стало складніше

Останнім часом в період масових змін і перенесень рейсів, пасажири все частіше користуються послугами численних онлайн-сервісів зі стягнення компенсацій з авіакомпаній.

Ці сервіси пропонують за досить значний відсоток самостійно зв'язатися з перевізником і змусити його виплатити компенсацію, яку він і так мав би виплатити пасажиру.

Фото: Часто буває так, що літак ще стоїть на землі, але пасажира вже не пускають на рейс (РБК-Україна)

Зазвичай пасажир просто заповнює на сайті форму, і сервіс починає діяти від його імені. Оскільки українські авіакомпанії платити зазвичай не поспішають, то онлайн-сервіси закидають скаргами регулятора – Державіаслужбу.

Судячи з усього, чиновникам трохи набридла така ситуація, і в новій редакції правил з'явилося умова про те, що представник пасажира зобов'язаний надати оригінал довіреності від пасажира та копію його паспорта. От тільки не зовсім зрозуміло, як регулятор буде ставитися до оригіналів довіреностей, виданих в електронній формі згідно із законодавством іноземних держав.

У правила внесли ще ряд змін. Вони встановили деякі права пасажирів з обмеженими можливостями, правила перевезення небезпечних вантажів та дітей без супроводу, а також вимоги до документів, що посвідчують особу під час реєстрації на рейс. Але про них ми більш детально розповімо в наступній публікації.

Нагадаємо, раніше ми писали, що буде з цінами на авіаперельоти взимку під час карантинних обмежень.

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