Цілорічний відпочинок на островах. У Греції оголосили про плани приймати туристів у будь-який сезон

Країна стала головним напрямком для туристів з Європи

Греція буде прагнути залучати туристів протягом усього року після того, як була оголошена кращим напрямком на 2021 рік в ЄС. Премія World Travel Awards обрала Грецію у якості головного напрямку для Європи у 2021 році.

Після цієї новини міністр туризму Греції Василіс Кікіліас заявив, що країна продемонструвала добре керовану туристичну ситуацію на тлі пандемії й довела, що це "найкрасивіше і безпечне місце" для відпочинку.

Крім того, Кікіліас повідомив, що на островах країни мають намір залучати туристів цілий рік, і порадив гравцям ринку "підготуватися до сильного 2022 року", повідомляє SchengenVisaInfo.com.

До слова, раніше ми вже писали, що курортний сезон в Греції розтягнеться до зими, оскільки на острови країни триває наплив туристів.

"За наявними даними, сезон закриється з показниками 1,3 мільйона туристів - понад 50% від 2019 року", - сказав тоді президент Асоціації готельних менеджерів Родосу Джордж Матсігос.

Різке зростання туризму: показники досягли рівня до пандемії

Міністр також відвідав Родос, де він зустрівся з регіональним губернатором Південного Егейського моря Джорджем Хатзімаркосом, мером Родосу Антонісом Кампуракісом і регіональними депутатами.

У ході зустрічі він сказав, що в літньому сезоні (з 13 травня по 17 жовтня) на Родосі було зареєстровано близько 1 339 218 іноземних відвідувачів. А за осінній сезон з 1 по 17 жовтня було зареєстровано 163 997 відвідувачів, що на 203,6% більше, ніж у попередньому році.

Фото: Протягом осені в Грецію прибуло на 203,6% більше туристів, ніж за аналогічний період минулого року (unsplash.com/tania-mousinho)

Різке зростання такого діапазону також було відзначено серед відвідувачів острова Кос. За даними глави відомства, у жовтні 2020 року в регіоні було зареєстровано близько 28 907 відвідувачів. Цього року їх кількість збільшилася на 171%, досягнувши приблизно 78 358 прибулих.

"Туризм - локомотив грецької економіки, що ще раз доводить цей рік у розпал пандемії, і створює нові робочі місця. Ми прагнемо до того, щоб вони були вищої якості й більш високооплачуваними. Міністерство туризму відповідає за інфраструктуру, порти, пристані для яхт, модернізацію готельних комплексів, цифровізацію, зелений розвиток і стійку систему сталого туристичного продукту" - сказав Василіс Кікіліас.

Фото: Греція буде прагнути залучати туристів протягом усього року (unsplash.com/patrick-EvMearrxas4)

Губернатор регіону Південного Егейського моря зазначив, що грецькі острови майже досягли показників з туризму, який спостерігався в країні до введення обмежень через пандемію.

За словами міністра туризму, відоме туристичне місце в Греції — Санторіні, — може реалізувати глобальну модель сталого туризму. Тут незабаром планують завершити роботу над розвитком інфраструктури та переходу до цифрових рішень.

Навіть в умовах пандемії Греція змогла прийняти понад шість мільйонів туристів з початку цього року. Це вважалося одним з найбільших досягнень з точки зору міжнародних прибуттів у порівнянні з більшістю інших європейських країн, пише SchengenVisaInfo.com.

Раніше стало відомо, що через високий попит серед мандрівників сезон відпочинку в Анталії продовжать до середини листопада.