Підземні галереї. У відомій печері Стамбула виявили нові об'єкти

Печера названа на ім'я стамбульського кварталу в Башакшехір

У печері Яримбургаз, що у Стамбулі, дослідники виявили нові галереї, пише видання Daily Sabah.

Повідомляється, що ці галереї відкривають нові факти про печеру віком мільйони років, у якій люди жили ще з часів Палеоліту.

Печера названа на ім'я стамбульського кварталу в Башакшехір, що процвітає передмісті на європейській стороні міста, розташованому всього за кілометр від великого житлового району.

Чому печера Яримбургаз у Стамбулі приваблює дослідників

Яримбургаз привертає увагу дослідників з ХІХ століття, коли австрійський мінералог Карл Едуард Хаммершмідт, який після еміграції до Туреччини змінив своє ім'я на Абдулла Бей, вперше провів у печері геологічне дослідження. Після нього печеру вивчали багато геологів та археологів. І ось нещодавно група археологів та геологів у супроводі професійних спелеологів провели нову експедицію до раніше невідкритих куточків печери.

За словами доктора Метіна Альбукрека, спелеолога, що входить до складу експедиції, повну карту печери було складено раніше командою вчених, яка працювала там у період з 1985 по 1986 рік. Проте їхня експедиція виявила місця, яких не було на цій карті. Він сказав, що галереї простяглися далі, ніж очікувалося.

Фото: Печера Яримбургаз у Стамбулі (AA Photodailysabah.com)

Вчені не очікують, що знайдуть там сліди людського поселення, оскільки галереї розташовані надто глибоко. Під час подальших досліджень будуть проведені детальні виміри галерей, а також пошуки слідів проживання тварин. Їхня робота також ставить за мету збереження Яримбургаза як об'єкта печерного туризму.

Доктор Метін Альбукрек повідомив, що мисливці за скарбами раніше сильно зашкодили печері. Вони копали практично скрізь, і багато зруйнували. Ці люди розраховували знайти в печері золото чи інші дорогоцінні речі, але нічого немає. На жаль, мисливці за скарбами також пошкодили сталактити, створення яких у природи йдуть тисячі років.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Туреччині повертають ПЛР-тести на внутрішніх рейсах.