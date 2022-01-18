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Подземные галереи. В известной пещере Стамбула обнаружили новые объекты

Новина українською →
Вторник 18 января 2022 19:21
Подземные галереи. В известной пещере Стамбула обнаружили новые объекты Фото: Стамбул (unsplash.com/engin-yapici)
Автор: Евгения Тугушева

Пещера названа по имени стамбульского квартала в Башакшехир

В пещере Яримбургаз, расположенной в Стамбуле, исследователи обнаружили новые галереи, пишет издание Daily Sabah.

Сообщается, что эти галереи открывают новые факты о пещере возрастом в миллионы лет, в которой люди жили еще со времен Палеолита.

Пещера названа по имени стамбульского квартала в Башакшехир, процветающем пригороде на европейской стороне города, расположенном всего в километре от крупного жилого района.

Почему пещера Яримбургаз в Стамбуле привлекает исследователей

Яримбургаз привлекает внимание исследователей с XIX столетия, когда австрийский минералог Карл Эдуард Хаммершмидт, который после эмиграции в Турцию поменял свое имя на Абдулла Бэй, впервые провел в пещере геологическое исследование. После него пещеру изучали многие геологи и археологи. И вот недавно группа археологов и геологов в сопровождении профессиональных спелеологов провели новую экспедицию к ранее неоткрытым уголкам пещеры.

По словам доктора Метина Альбукрека, спелеолога, входящего в состав экспедиции, полная карта пещеры была составлена ранее командой ученых, которая работала там в период с 1985 по 1986 год. Однако их экспедиция обнаружила места, которых не было на этой карте. Он сказал, что галереи протянулись дальше, чем ожидалось.

Подземные галереи. В известной пещере Стамбула обнаружили новые объекты

Фото: Пещера Яримбургаз в Стамбуле (AA Photo/dailysabah.com)

Ученые не ожидают, что найдут там следы человеческого поселения, так как галереи расположены слишком глубоко. Во время дальнейших исследований будут проведены детальные замеры галерей, а также поиски следов обитания животных. Их работа также ставит своей целью сохранения Яримбургаза как объекта пещерного туризма.

Доктор Метин Альбукрек сообщил, что охотники за сокровищами ранее сильно повредили пещеру. Они копали практически везде, и многое разрушили. Эти люди рассчитывали найти в пещере золото или другие драгоценные вещи, но в ней ничего нет. К сожалению, охотники за сокровищами также повредили сталактиты, на создание которых у природы уходят тысячи лет.

Напомним, ранее мы писали, что в Турции возвращают ПЦР-тесты на внутренних рейсах.

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