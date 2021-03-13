"Подумайте двічі": турагент розкрила несподівані деталі про бронювання готелів

Під час подорожей по Україні та за кордон немало українців розраховує на власні сили та бронює житло за допомогою відомих сервісів. Але за таким способом пошуку житла криється немало нюансів та "підводних каменів". Наприклад, часто можна помилково забронювати номер значно дорожче, переплутати дати, тощо.

На одному із найбільш популярних сервісів для бронювання житла Booking.com можна знайти розміщення "від обшарпаної кімнатки до цілого замку", пише на своїй сторінці в Instagram турагент та директор туристичного агентства Катерина Петруша.

Вона розкрила деякі секрети, що допоможуть вберегти нерви та гроші під час бронювання житла через відомі платформи.

"Я сама теж бронюю іноді через Booking. Наприклад, коли їдемо "табором", зручно розміщуватись у квартирі", - каже турагент. За її словами, є ситуації, коли там бронювати вигідно. Але буває й так, що сервіс краще зовсім уникати.

Коли вигідно бронювати житло на інтернет-платформах

По-перше, за словами турагента, такий спосіб пошуку житла підійде при умові дуже обмеженого бюджету у мандрівників: "Тут можна забронювати місце в хостелі, або у простому готелі. А ось туроператори ж в основному пропонують проживання в готелях рівня від 2 зірок", - пояснює вона.

По-друге, сервісами пошуку житла варто користуватись, коли у мандрівку їде велика компанія: "Такий спосіб підійде, коли всі хочуть весело проживати разом. На сайті є приватні багатокімнатні апартаменти, які не пропонують туроператори", - пояснює фахівець.

Фото: Краще бронювати готель самостійно, коли ви їдете на відпочинок великою компанією або в непопулярну локацію (booking.com)

Також бронювання через платформу підійде за умови, якщо ви раптом запланували поїздку спонтанно: "Скажімо, виїхали в магазин, а опинились десь в Чернівцях. Чим не пригода?", - іронічно наводить приклад Катерина Петруша.

Четверта ситуація - користуйтесь сервісом бронювання житла, коли зібралися у непопулярний туристичний напрямок: "Ви подорожуєте до Ботсвани, а потім до Гвінеї. Туроператори мають вищі ціни на проживання в готелях, які рідко запитують. Виключення - комплексні індивідуальні тури, тоді загальна вартість приємніша", - каже вона.

Коли треба обходити сервіс стороною

Туристам варто уникати бронювання через Booking, якщо обрали проживання з харчуванням у форматі "сніданок+вечеря", або "все включено". За словами фахівця з туризму, на такі види відпочинку у туроператора у 100% будуть значно вигідніші пропозиції та нижчі ціни.

По-друге, не варто користуватись платформою, якщо шукаєте якісний готель рівня 3* та вище. Треба порівняти ціни, і тоді ви переконаєтесь, що booking поступається, а туроператори мають вигідніші контракти. Також не варто бронювати житло за допомогою сервісу, коли ви в пошуках комплексного туру, радить турагент.

Вона також навела деякі лайфхаки для вигідних бронювань на Booking з особистого досвіду.

Фото: Як не дивно, з мобільного телефону на обрані готелі ціна нижча, ніж при пошуку комп’ютера (booking.com)

- бронюю лише через особистий кабінет: так зручно керувати бронюваннями, туди ж приходять і знижки;

- з мобільного телефону на обрані готелі ціна нижча, ніж при пошуку комп’ютера;

- якщо ви моніторили конкретне житло, почекайте з бронюванням до наступного дня. Ймовірно, що система вас "заманить" знижкою;

- бронюйте завчасно: буде ширший вибір та кращі умови;

- можна знайти броні за половину вартості: дійсно вигідно, але передбачена 100% оплата без повернення коштів. Подумайте двічі: рейс можуть перенести, а житло вже оплачене.

Нагадаємо, раніше фахівець розповіла, як правильно забронювати номер з видом на море й при цьому не платити більше.

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