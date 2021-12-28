Подарунок на свята. В Україні курсуватиме автентичний ретро-потяг: графік та ціни

Став відомий розклад руху ретропотягу зі Львова до курортних Брюховичів

У перший день нового 2022 року зі Львова курсуватиме ретро-потяг за маршрутом Львів – Брюховичі – Львів. Про це йдеться на сторінці Львівської залізниці у Facebook.

Повідомляється, що окрім першого дня нового року, за цим маршрутом потяг курсуватиме також 2, 3, 8 та 9 січня 2022 року.

"Чудовий новорічно-різдвяний подарунок приготувала для львів’ян та гостей міста регіональна філія "Львівська залізниця". У перший день нового 2022-го року, а також 2, 3, 8 та 9 січня за маршрутом Львів – Брюховичі – Львів курсуватиме ретропотяг у складі паровоза серії Ер № 797-86 та двох пасажирських вагонів", – йдеться у повідомлені.

Графік рейсів ретро-потяга зі Львова за маршрутом Львів – Брюховичі – Львів

Cвятковий поїзд вирушатиме зі східної сторони першого перону Львівського вокзалу о 12:35 та 15:00 і прибуватиме в Брюховичі о 13:00 та 15:25 відповідно.

Назад паротяг відправлятиметься о 14:00 та 16:25 і прибуватиме до Львова о 14:25 та 16:50 відповідно.

Яка вартість квитка на ретро-потяг

Ціна за квиток на ретро-потяг для дорослих становить 54 грн, для дітей – 40 грн 49 коп. Проїзні документи на подорож святковим ретропоїздом можна буде придбати в окремій касі приміського касового залу Львівського головного вокзалу.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Air Ocean Airlines анонсувала тимчасове припинення рейсів за маршрутом Чернівці – Київ.

Також у 2021 року для українських туристів вперше стали проводити ретро-тури на вузькоколійках.