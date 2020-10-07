"На вершині світу": безпечний маршрут на прямовисну скелю у Карпатах

Ми добре знаємо такі відомі туристичні місця в Карпатах, як Яремче, Ворохта, Татарів та інші. Сюди можна приїхати на поїзді, автобусі з Івано-Франківська, є прекрасна автомобільна дорога й цілком розвинена інфраструктура: супермаркети, готелі, визначні пам'ятки.

Але іноді так хочеться залізти кудись у глухомань, де не чути автомобільних двигунів і голосів туристів, де можна випити чашечку кави під ранковий спів птахів і вдихнути чистого гірського повітря.

Сьогодні ми з вами розберемося, як скористатися перевагами вигідного розташування й вирушити в горах подалі від деяких недоліків туристичних місць.

Куди поїхати для усамітненого відпочинку в Карпатах

Заїжджаємо в село Микуличин, яке знаходиться між Ворохтою та Яремче. Сюди, крім авто, так само легко можна доїхати поїздом, автобусом. Не поспішайте зупинятися в центрі села, адже ми з вами шукаємо дійсно унікальне місце.

Біля музею "Звичаєвої символіки Гуцульщини" з'їжджаємо з основної дороги на вулицю Космонавтів і піднімаємося три кілометри по гарній асфальтованій дорозі нагору. Тут знаходяться кілька тихих затишних готелів, таких як "Карпатська Вілла", "Бобер хаус", "Готель Скеля". Ціна за двомісний номер стартує від 700 грн, також люди зупиняються біля річки з наметами.

Відео: Карпати 2020:гора Горган/Скеля Костел (Youtube-канал KOLESAEDUT)

Тут протікає річка Прутець Чемигівський, яка унікальна тим, що береги її суцільно кам'яні, а русло всіяне брилами каміння, які іноді утворюють пороги, вода вирує і піниться, розбиваючись об каміння.

Фото: Річка Прутець Чемигівський з кам'яними берегами (Євгенія Колесник)

Біля річки, за три кілометри від основної дороги, починається пішохідний маршрут на гору Горган (Скеля Костел). Довжина маршруту - два кілометри, частину шляху можна проїхати на автомобілі з хорошим кліренсом і підвіскою.

Через один кілометр від виходу на маршрут знаходиться цікаве місце під назвою Велика Карпатська Гойдалка - тут стоїть справді величезна гойдалка, на яку не застрибнути без сторонньої допомоги, а перед очима відкривається чудовий краєвид на село й гори.

Фото: Велика гойдалка на шляху маршруту на гору Горган (Євгенія Колесник)

Попри те, що місце по праву можна назвати "інстаграмним", людей тут можна зустріти досить рідко.

Далі - пішохідна стежка. На шляху трапляються змії (ми бачили тільки маленьких) і ящірки, а більша частина маршруту проходить густим зеленим лісом. Ближче до вершини стежка досить вузька, зустрічаються повалені дерева, які часто треба перелазити, навколо росте папороть.

Останні 200 метрів потрібно йти вгору по кам'яній скелі, але такий підйом зовсім не страшний і не небезпечний. Зате відчуття, які отримуєш у перші кілька хвилин на вершині скелі - непередавані!

Фото: Мальовничі види на Карпати зі скелі (Євгенія Колесник)

Навіть на Говерлі не відчуваєш себе настільки високо. Завдяки тому що це скеля, і під нею різкий обрив вниз, від краєвиду, який відкривається на гори, просто захоплює дух! Проходження такого маршруту від річки до Скелі Костел навіть з тривалими зупинками займе всього один день.

Далі розглянемо, чим ще можна зайнятися у Микуличині.

Чим себе зайняти в горах: види активного відпочинку в Микуличині

Приватні міні-готелі, які знаходяться у таких усамітнених місцях, як на річці Прутець Чемигівський, часто пропонують різні види активного відпочинку. Наприклад:

- сауна, користування якої обійдеться у 350-450 грн за годину;

- чани вартістю від 1200 до 1600 грн за 2 години користування;

- відпочинок на вуликах в період з травня по жовтень обійдеться приблизно в 70 грн за годину;

- прокат велосипедів - 45 грн за годину, або 250 грн на день;

- також можна замовити телефоном екскурсію на джипах, і тоді вас заберуть прямо з місця проживання. Така екскурсія проходить бездоріжжям Карпат з підйомом в гори й обійдеться у близько 1500 грн за всю машину.

Якщо ж ви хочете вибрати джип самостійно (а їх тут безліч абсолютно різних) або покататися на квадроциклах, вирушайте в центр Микуличина. Тут прямо біля дороги стоять і квадроцикли та джипи. Крім цього, є вивіски з номерами телефонів різних рибних господарств, де можна замовити ловлю форелі.

У центрі є кілька невеликих продуктових магазинів, де можна купити найнеобхідніше, але якщо ви вирішите влаштувати мангал-вечірку на цілу компанію, найближчий великий супермаркет знаходиться за 10 кілометрів - у Татарові. Для тих, хто приїхав до Микуличина на особистому транспорті, така відстань - суцільні дрібниці!

Але навіть якщо ви приїхали своїм ходом, не турбуйтеся: тут можна вільно замовити таксі для того, щоб з'їздити за продуктами, так й прокат велосипеда ніхто не скасовував.

Фото: Навіть на Говерлі не відчуваєш себе настільки високо (Євгенія Колесник)

Величезною популярністю у цих місцях користуються пивоварні. Тут кілька місць, де варять крафтовое пиво. В одній з пивоварень є кілька сортів пива, різноманітні закуски: бастурма, різний сир, джем до пива, а також - безалкогольні напої, такі як узвар і карпатські чаї. Можна замовити екскурсію і подивитися, як проходить процес виготовлення пива.

Цікаво, що людей в пивоварні під час нашого візиту була величезна кількість, але при цьому ми практично нікого не зустрічали на маршруті на Скелю Костел. Так що поспішайте вирушити на цікавий і дуже красивий малолюдний маршрут - воно того варте!

Нагадаємо, раніше ми писали, що подивитися у Моршині та чому варто побачити Карпатський Трамвай.

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