Кораблі, античні руїни та лиман: неймовірні локації Причорномор'я для ідеальної подорожі у вересні

Чим Миколаївщина дивує туристів: від кораблебудування до заповідної природи

Південь України - один з найцікавіших напрямків для подорожей не тільки влітку, але і теплою осінню. Один з найяскравіших регіонів Причорномор'я – Миколаївська область, яка зберігає чималу кількість унікальних пам'яток.

Миколаївщина - земля щасливих греків, вільних птахів і сакральних скель. Так описує регіон телеведуча і блогер Валерія Мікульська, яка досліджує маловідомі місця в Україні. Після кожної поїздки разом з командою вона випускає нову серію відео про подорож з розповіддю про несподівані сторони регіонів, що дозволяє подивитися на рідну країну під іншим кутом.

"Миколаївщина схожа на загадкову морську мушлю, повну туристичних скарбів. Це рідний регіон і тому розповідати про нього одночасно легко і дуже важко, враховуючи кількість місць в цьому дивовижному куточку України, в яких я досі не бувала", - говрить вона про південну область.

Тревел-блогер розповіла про найпривабливіші, найнесподіваніші та найбільш барвисті куточки Причорномор'я.

Далі - пряма мова Валерії.

Відео: Миколаївська область/Tour De Ukraine (youtube.com/Tour de Ukraine)

Миколаїв - місто корабелів і астрономів

Наше велике турне традиційно почалося з центрального і дуже цікавого міста. Я і сама тільки відкрила для себе Миколаїв. Він, епохальний, древній і одночасно досить молодий, розтягнувся на півострові і вздовж заплав Інгулу, Південного Бугу і Дніпро-Бузького лиману.

232 роки - вік дуже символічний. Адже перші поселення в межах сучасного Миколаєва існували ще в епоху неоліту. У самому місті, в Центральному районі знаходиться музей під відкритим небом "Дикий сад". Неодмінно загляньте в головний краєзнавчий музей і відвідайте "перших жителів" офіційного міста.

Фото: Музей в Миколаєві (надано автором)

Варто спланувати окрему поїздку у пошуках морехідної романтики. Адже Миколаїв - місто корабелів. І хоча гуркіт цехів тут зараз майже стихнув, вулиці говорять і розповідають про колишню славу кораблебудування. У цій справі прадідам миколаївців було мало рівних. Рекомендую єдиний в Україні музей суднобудування і флоту. Там всього за одне відвідування обійдете суднобудівну історію в 1000 років.

Неодмінно рушайте на набережну і візьміть прогулянку на якійсь із яхт, що акуратно пришвартовані біля найстарішого в Україні діючого яхт-клубу. Прогулянка акваторією - це прекрасна можливість побачити місто з особливого ракурсу, яка в теплу пору дарує свіжі думки.

Фото: Прогулянки на яхті в Миколаєві (надано автором)

А під кінець цього шаленого дня тримайте курс до місцевої, колись виключно морської обсерваторії. Це найстаріша обсерваторія Східної Європи і вона стоїть вже 200 років в найдавнішій точці міста, на вулиці Обсерваторній.

Раніше там був закрите астро-містечко, куди допускали дуже обмежене коло вчених. Тепер обитель астрономів стала музеєм - і зберігає унікальну колекцію старовинних астрономічних приладів, карт і купу цікавих людських історій і відкриттів. До слова, сюди можна прийти на заході сонця, щоб знайти свою зірку.

Найдавніше античне поселення Ольвія

Всього в годині їзди від Миколаєва на просторому мисі недалеко від курортного Очакова вже майже століття відкрито один з найцікавіших археологічних заповідників країни і одночасно стародавнє античне місто-республіку - Ольвія. У перекладі з давньо-грецького - Щаслива. Це одне з найбільших античних поселень на території Північного Причорномор'я.

Фото: На місці розкопок Ольвії (надано автором)

Це унікальний історичний заповідник, не схожий на жоден з тих, в яких я бувала. Протягом декількох тисячоліть на цьому клаптику Миколаївщини більше не було поселень. Ні до приходу стародавніх греків, ні вже після них. Територія - суцільний археологічний рай. На ній можна провести не один день і побачити руїни старого міста, гробниці і чудову колекцію грецьких артефактів, знайдених під час розкопок.

Фото: Руїни міста античних греків (надано автором)

Білосніжна коса і рідкісні ландшафти заповідного Кінбурна

Далі узбережжям їдьте до курортного Очакова. Містечко в сезон вабить чимало туристів. Звідси найзручніше можна дістатися до Кінбурнського півострова, який одночасно лежить в Миколаївській акваторії і з'єднується з Херсоном між Бузьким лиманом і Чорним морем.

Фото: Кінбурнська коса (надано автором)

Кінбурнський півострів - як живий організм з неймовірно різними ландшафтами і природою. Безліч озер, пустелі, болота, майже тропічні ліси і довгі білі пляжі.

Кінбурн прекрасний і дивує в будь-який сезон. Навесні тільки тут в Європі побачите поля різнокольорових диких орхідей, восени можна збирати гриби поміж мушель, а взимку рапанів - природної заморозки.

Фото: На Кінбурні часто відпочивають туристи (надано автором)

Влітку можна насолодитися цілющим різнотрав'ям, побачити в зелені частину одного з найстаріших лісів планети і організувати тихий відпочинок в місцевому озерному парку. А ще туристів приваблюють великі білі береги і риболовля.

Туристів на них вже давно чекають паркові працівники. Для дикого відпочинку на Кінбурні облаштовані спеціальні рекреаційні зони вздовж примор'я. Або ж можна оселитися в тамтешніх нечисленних садибах. Справа за малим - спакувати рюкзак і вирушити за свіжими пригодами на один з найдавніших півостровів країни у відкритому Чорному морі.

Фото: Краєвиди на Кінбурнській косі (надано автором)

Мис Святого духа

Лінія узбережжя Миколаєва нагадує хвилю. Хвилю вздовж лиманів і Чорного моря, усіяну сонячними селами, нескінченними степами і морськими курортами. Проїжджаючи уздовж узбережжя, можна знайти фантастичні панорамні точки, такі як мис Аджияск. Цей сміливий виступ багато хто порівнює з Нормандією або Ісландією. Але він такий теплий і затишний, що я дозволю собі не погодитися. Височенні глиняні стіни тут рясно покриті квітами і травами, а в них так солодко співають цвіркуни.

Фото: Мис Аджияск (надано автором)

За однією з версій, "Аджияск" - стара назва Рибаківки - з тюркської перекладається як "Святий дух". І я схильна вірити. Неодмінно приїжджайте сюди на заході і релаксуйте на повні груди.

Лагуна Коблеве: веселощі і вино

А після можна як слід розважитися в приморському курортному Вегасі з благородною і теж курортною історією. Звичайно, ви чули про Коблеве. Це найбільший морський курорт Миколаївщини.

Фото: Курорт Коблеве (надано автором)

Сотню років тому тут цвіла і обвивалася першими виноградними лозами затишна резиденція британського офіцера Томаса Кобле. І з тих пір мало що змінилося. Хіба що господаря давно немає вдома, а виноробні традиції розрослися і гостей стало значно більше.

Зараз в теплу пору сюди з'їжджаються тисячі туристів, щоб традиційно і весело відпочити на строкатому і веселому курорті. Адже кожен зможе знайти тут розташування і розваги, незалежно від можливостей гаманця. А бонусом і безкоштовно - швидко прогріта і зручна лагуна для купання і тонни морських цілющих іонів в повітрі.

Фото: У Коблево приїжджають тисячі туристів (надано автором)

Лиман - дім для сотень видів птахів

Гучне Коблеве - сусід спокійного і найглибшого лиману України - Тилігульського. Найбільша глибина Азовського моря близько 14 метрів, а Тилігульського лиману - 21. А ще його просторі води багаті на рибу і зелеь, і ваблять сюди на гніздування і відпочинок сотні видів птахів. Саме тому Тилігул давно вже вважають орнітологічним заказником, або мовою туристів – "пташиним раєм".

Фото: Тилігульський лиман (надано автором)

Протягом року тут можна побачити 70% всіх українських птахів і чимало екзотичних гостей. Для самостійного birdwatching облаштовані Отаманська, Анатоліївська та Красноукраїнська коси Тилігульського ландшафтного парку.

А коли зголодніли, на цих берегах є де колоритно перекусити. Адже прямо на лимані розташувалася єдина на Причорномор'ї устрична ферма.

Фото: Лиман - ідеальна локація для спостереження за птахами (надано автором)

І це ще не всі туристичні скарби Причорномор'я, які варто побачити своїми очима під час приємної подорожі Миколаївською областю в міжсезоння. Але безумовно, ці локації варто відвідати в першу чергу.

Нагадаємо, ми писали про німецькі архітектурні шедеври в Україні, про які мало знають туристи.

Також ми розповідали, чому варто побувати на Сеймі - "екваторі" Сумщини.