Неочікувані "сюрпризи": розкриті неприємні деталі дешевого відпочинку в Домінікані

Домінікана – один з найбільш популярних і дорогих екзотичних напрямків у цьому сезоні. Відпочинок на карибських пляжах має масу переваг перед іншими країнами, але вистачає і прихованих недоліків, про які не попереджають туристів.

Щоб провести відпустку з комфортом і без неприємних вражень, варто детально вивчити варіанти розміщення і порадитися з фахівцями.

Що часто стоїть за більш низькою ціною за тур в Домінікану, РБК-Україна розповідає Марина Казакова, засновниця турагентства Kazakovs Travel.

Чому самостійно – дорожче

Хоча концепція відпочинку на курортах з білосніжними пляжами "баунті" – all inclusive, що разом з вартістю перельоту через океан коштує недешево, в Домінікані вистачає і пропозицій щодо бюджетного житла без харчування.

Фото: Готель в Пунта-Кана (pixabay.com)

Деякі туристи впевнені, що купуючи авіаквитки самостійно і бронюючи дешеве житло на курортах, їм вдасться суттєво заощадити на відпочинку на дорогому курорті. Втім, в цьому сезоні з Домініканою така схема не спрацює.

"Домінікана продається під два рейси – Azur Air і МАУ. Туроператор закладає в турпакет мінімальну вартість квитка, але якщо ви вирішите купувати окремо чартерний авіаквиток, то його ціна буде набагато вищою, ніж вона закладена в пакетний тур", - попереджає турагент.

За її словами, заощадити на дешевому житлі також не вдасться, якщо вирушати на відпочинок з турпакетом.

"Якщо купувати турпакет, то під чартерні рейси гестхаусів немає. По Домінікані зараз не рекомендую брати апартаменти, хостели та інше під чартери, тому що вийде дорожче за рахунок вартості авіаперельоту", - говорить про особливості пакетних турів засновниця турагентства.

Фото: Гестхауси в пакетні тури не включають (pixabay.com)

Вона зазначає, що також при самостійному бронюванні туру квитки обійдуться дорожче, і заощадити все одно не вийде.

"Простіше купити тур, тому що Домінікана - не та країна, де я рекомендую вільно пересуватися. Поруч держава, яка досить ворожа, в країні багато біженців і туристам слід бути більш обережними", - застерігає Марина Казакова.

Що потрібно знати про готелі

Фахівець наводить приклади дешевших тижневих турів для двох в готелях Домінікани. Через що вдається заощадити, туристи можуть не знати.

Whala!bavaro 4* (Punta Cana) 7 ночей -76145 грн/тур для 2 осіб;

Riu Naiboa 4* (Punta Cana) 7 ночей - 81797 грн/ тур для 2 осіб;

Impressive Resorts&Spas Punta Cana 5* (Punta Cana) - 82 145 грн/тур для 2 осіб;

Royalton Splash Punta Cana Resort&Spa 5* (Punta Cana) - 82261 грн/тур на 2 осіб.

"Базова категорія готелів, які продає туроператор – це Whala!bavaro. Зараз він "четвірка", хоча насправді це "трійка". Але там зробили маленький ремонт, він сам крихітний з маленькою територією. Мені в ньому абсолютно не подобається пляж", - зазначає вона.

Марина Казакова пояснює: в кожному із зазначених готелів буде якийсь нюанс.

"Або друга лінія, або поганий пляж з такою кількістю водоростей, як ніби ви плаваєте в японському супі норі", - говорить вона.

Фото: Пляж у Домінікані (pixabay.com)

І додає: в Домінікані не всі пляжі хороші. Є пляжі з течією, хвилями, водоростями.

"У кожному з дешевих готелів ви це "схопите". А ходити за кілометр купатися на сусідньому пляжі не варте того", - попереджає агент.

На її думку, набагато краще заплатити трохи більше, доплатити за тур і забронювати гарний готель. Наприклад, при вартості туру 82 тисячі гривень (2700 доларів) – простіше доплатити 200 доларів за відпочинок в готелі Ocean Blue&Sand 5* (Punta Cana) на першій лінії. Вартість тижневого відпочинку за двох при такому розміщенні - 82957 гривень.

Експерт зазначає, якщо у готелю сформувалася погана репутація – наприклад, хтось з туристів помер від отруєння нелегальним речовинами, то такий готель турагенти уникають пропонувати своїм клієнтам.

Поради на форумах

Ми вивчили поради туристам, які вирушають у Домінікану вперше, щоб їх відпочинок не затьмарили особливості курортної країни.

Фото: Туристам в Домінікані слід бути обережними (pixabay.com)

1. У Домінікані дорога медицина – перед поїздкою необхідно оформити страховку.

2. Необхідний набір ліків повинен включати антисептики, засоби від укусів комах і сонячних опіків.

3. Міняти валюту краще за межами аеропорту – там завищений курс. Решту з доларів можуть дати в місцевій валюті – песо – теж за невигідним курсом.

4. Перехідники до місцевих розеток можна купити на місці. Не варто везти з собою фен або праску-відпарювач – напруга в мережі не 220, а 110 вольт.

5. Воду краще пити тільки бутильовану. З урахуванням клімату також варто ретельно мити руки та фрукти.

6. Купуючи щось на вулиці чи ринку, варто торгуватися. Найчастіше – іспанською.

7. Великі суми з собою краще не носити, щоб не стати жертвою кишенькових злодіїв. І гуляти в темний час доби в нетуристичних районах не варто.

8. На екскурсіях можна потрапити під дощ – варто запастися водонепроникними чохлами і дощовиками.

9. Не можна везти додому мушлі і корали, якщо на них немає чека з магазину.

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10. В ручній поклажі заборонено вивозити сигари, алкоголь, фрукти. Їх доведеться упакувати у валізу.

Фото: Туристичні локації в Домінікані (pixabay.com)

Правила для туристів в Домінікані мало відрізняються від порад подорожувальникам в інші екзотичні країни. У цьому сезоні до загальних застережень варто додати карантинні заходи – дистанцію, дезінфекцію та носіння масок у людних місцях.

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