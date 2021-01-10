На пляжі та в снігах: найнезвичайніші готелі для відпочинку в 2021 році

Подорожі в багато країн опинилися "на паузі" через пандемію. Про відпочинок в найкращих локаціях світу можна тільки мріяти. А можна вивчити найбільш незвичайні готелі та спланувати відпустку в наступному сезоні.

До речі, деякі концептуальні готелі в курортних країнах доступні українцям і зараз. Якщо для більшості українських туристів кордони ЄС залишаються закритими, то вирушити в Кенію, Танзанію або на Мальдіви ніщо не заважає хоч зараз – ці країни гостинні для відпочивальників у січні 2021 року.

Якщо подорожувати "навколо світу" виходить тільки віртуально, пропонуємо підбірку найцікавіших готелів, які можна запланувати відвідати в наступному році.

Фото: Північне сяйво в Лапландії (booking.com)

Сніданок із жирафами

Найкумедніший готель в світі - бутік-готель Giraffe Manor в 20 км від Найробі в Кенії. Він знаходиться на территорри розплідника жирафів – і в цьому його "родзинка". Крім того, що, оселившись в готелі, можна вирушити на екскурсію з гідом по розпліднику, щоб побачити африканських тварин на власні очі, "зоопарк" прийде в гості до кожного гостя в номер. Знаменитий готель, здається, належить жирафам – ці ручні тварини охоче спілкуються з відвідувачами на території і, заглядаючи у вікна номерів і ресторану, пропонують свою компанію на сніданок. Ніч у двомісному номері обійдеться в 875 доларів з людини.

Фото: Бутік-готель в Кенії (facebook.com/TheSafariCollectionKenya)

Пліт із підводним оглядом

На курорті острова Занзібар (Танзанія) можна знайти цікавий міні-готель Manta Resort Underwater Room в 250 м від берега. Це по суті пліт з двома кімнатами – підводною оглядовою з прозорими стінами і надводною. Вдень можна засмагати, купатися, милуватися небом і хвилями або ж спуститися в нижню спальню – і спостерігати за рибами та іншими мешканцями мальовничого рифу. До речі, знайти тур саме в цей готель можна і в українських туристичних компаній. Вартість проживання -1840 доларів на добу.

Фото: Пліт на Занзібарі (themantaresort.com)

Прозора куля під зірками

Готель Seaside Finolhu розташований на чотирьох островах на Мальдівах, в його складі 125 надводних і пляжних вілл. У липні в готелі з'явився унікальний "антиковідний" номер Bubble – прозора бульбашка на відокремленому пляжі, в якій гостей ніхто не потурбує, а навколо - тільки природа і безкрає небо.

Фото: Незвичайний готель на Мальдівах (finolhu.com)

"Сон під зорями. Романтична ніч удвох далеко від світу. Одні на піщаній мілині. Відпочивати або спати - тут ви відчуєте відчуття нескінченності. Над вами космос і чорнота неба, крізь яку сяє Чумацький Шлях", - описують незвичайний окремий номер у "бульбашці" на пляжі в готелі Seaside Finolhu.

Це зона відпочинку з власним душем і туалетом, яка має дерев'яну підлогу і двоспальне ліжко. Включаючи барбекю на приватному пляжі і сніданок на пляжі, такий "досвід" коштує 800 доларів на двох. Для бронювання Beach Bubble потрібно підтверджене мінімальне перебування 3 ночі на звичайній віллі.

Фото: Підводний номер на Мальдівах (conradmaldives.com)

Всередині "акваріума"

На Мальдівах гостей люблять дивувати – в іншому готелі на острові можна оселитися в "акваріумі." Це підводний номер на невеликій глибині – всього 8 метрів. У готелі Conrad Maldives Rangali Island під водою є також ресторан – для любителів краси підводного світу, що не бажають жити під товщею води. А для тих, хто не страждає страхами, провести ніч всередині номера, за прозорими стінами якого плавають риби і інша живність Індійського океану – буде в радість. Це одночасно і екзотика та естетичне задоволення для досвідчених і майбутніх дайверів. Підводний номер знаходиться на готельній віллі The Muraka, яка вміщає до 10 осіб. Вартість проживання на віллі – від 40 000 доларів на добу.

Фото: Готель-"підводний човен" чекає відкриття (traveltriangle.com)

У царстві Посейдона

На острові Фіджі можна знайти незвичайний готель, номери в якому знаходяться під водою на глибині 12 метрів. Із 74 номерів готелю Poseidon Undersea Resort 25 – підводні. Решта стоять над поверхнею води на палях – все-таки не кожен гість ризикне відпочивати з відчуттям підводного човна. Підводні номери – це прозорі капсули площею до 50 м, з яких вдень і вночі можна милуватися навколишнім підводним світом. Кімнати між собою сполучені спільним коридором, так що почуття повної ізольованості від світу можна не боятися. Готель будується вже більше десяти років і його номера забронювали більше 100 тисяч гостей на майбутнє, а відкриття обіцяють найближчим часом.

Готель з льоду

Де, як не у Швеції шукати екстер'єри до казки "Снігова королева". У цій країні знаходиться знаменитий Icehotel 365, який повністю побудований зі снігу і льоду в селі Юккас'ярві. Оскільки літо в Швеції теж буває, то готель штучно охолоджують.

Фото: Крижаний номер в готелі (booking.com)

Красу в крижані номери додають за допомогою освітлення, натуральних шкір і різних виробів із льоду. Ті, хто ризикнули залишитися в крижаному номері на ніч, сплять в спальному мішку. Насправді, до крижаного номеру додається звичайний теплий, так що замерзати не доведеться. Щорічно цей чудовий комплекс приймає десятки тисяч туристів. На сайті бронювання готелів booking.com номер в перших числах лютого можна забронювати за ціною від 6800 гривень за одну особу на добу.

5 мільйонів зірок

В Ісландії є готель, в якому можна спостерігати північне сяйво, не виходячи з номера. Це номер-бабл, "бульбашка", в якому можна відчути єднання з природою. Називається концептуальний готель - The 5 Million Star Hotel. Він оточений деревами, а мільйони зірок можна спостерігати на нічному небі, лежачи на ліжку всередині прозорого номера. Взимку можна відчути себе у казці серед снігів, а влітку – серед лугових квітів і метеликів. Номери обігріваються. А якщо потрібна кухня або ванна - все знаходиться неподалік. Вартість ночі в такому готелі – 250-300 доларів.

Фото: Готель-бабл в Ісландії (buubble.com)

Скляні хатини Півночі

В Лапландії є готель, в якому також можна милуватися північним сяйвом прямо в ліжку. Це готель Kakslauttanen Arctic Resort з хатинками, у яких скляні дахи, щоб бачити небо і переливи світла. У готелі можна зупинитися як у дерев'яних шале, так і в ескімоських іглу. В усіх номерах є всі зручності, а в деяких навіть сауна. Скляний дах може бути виконаний як купол замість стелі або частиною стіни. Гостям готелю пропонують лапландські страви на грилі – з оленини і лосося. В шале на 2 дорослих можна зупинитися за 15257 гривень.

Фото: Іглу в Лапландії (booking.com)

Зима – час, коли можна оцінити красу природи,чи то буде підводний світ Індійського океану або небесні вогні і сніги Півночі. Подорожі взимку завжди найбільш надихаючі і такі, ща запам'ятовуються - плануйте їх на майбутнє для гарного настрою або вирушайте в дорогу для яскравого відпочинку.

Нагадаємо, раніше ми писали про кращі пляжі на Балканах для відпочинку у 2021 році.

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