Платити за проїзд не потрібно. Між двома країнами Європи запустять безкоштовний транспорт

Автобус між Люксембургом та Францією вирішили запустити, щоб знизити затори та рівень забруднення

Влада Люксембургу анонсувала проєкт тестового запуску безкоштовного громадського транспорту до Франції, повідомляє видання Themayor.eu.

Уточнюється, що багато мешканців Люксембургу працюють у Франції: цим і продиктовано необхідність запуску безкоштовного транспорту. Щодня до країни прибувають тисячі людей, які зранку їдуть на роботу, а ввечері повертаються додому. Через це на кордоні завжди збираються автомобільні затори.

Крім цього, таке рішення влади є частиною заходів щодо покращення екології та скорочення трафіку. Очікується, що, як і у всьому громадському транспорті в Люксембурзі, наявність комфортних і безкоштовних автобусів спонукає працівників менше користуватися своїми автомобілями.

За даними Євростату за 2019 рік, Люксембург є країною з найбільшою кількістю автомобілів у всьому Європейському союзі: на 1000 мешканців припадає 681 автомобіль. А за даними національного статистичного агентства Люксембургу Statec, дев'ять із десяти мешканців мають автомобіль.

Фото: Багато мешканців Люксембургу працюють у Франції (unsplash.com/yannis-pap)

Дата запуску безкоштовного маршруту призначено на 31 січня. Загалом проєкт розрахований на шість місяців, протягом яких оцінюватимуться вигоди.

Маршрут зв'яже Руссі-ле-Віллаж, невелике селище у Франції, розташоване за 5 км від кордону, з автобусною лінією 323 у Люксембурзі.

За якою ціною можна дістатися Люксембургу до Франції

Ми переглянули, скільки доведеться заплатити, якщо не користуватися безкоштовним автобусом, а натомість проїхати цим маршрутом з однією з транспортних компаній.

Так, середня вартість квитка на автобус Flixbus з Люксембургу до Парижа в одну сторону становить від 46 доларів (41 євро).

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Європі запустять новий залізничний маршрут для туристів.