ru ua
Вт, 01 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Огляди
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Платити за проїзд не потрібно. Між двома країнами Європи запустять безкоштовний транспорт

Новость на русском →
Вівторок 01 лютого 2022 14:31
Платити за проїзд не потрібно. Між двома країнами Європи запустять безкоштовний транспорт Фото: Люксембург запускає безкоштовні автобуси до Франції (unsplash.com/jared-lisack)
Автор: Євгенія Тугушева

Автобус між Люксембургом та Францією вирішили запустити, щоб знизити затори та рівень забруднення

Влада Люксембургу анонсувала проєкт тестового запуску безкоштовного громадського транспорту до Франції, повідомляє видання Themayor.eu.

Уточнюється, що багато мешканців Люксембургу працюють у Франції: цим і продиктовано необхідність запуску безкоштовного транспорту. Щодня до країни прибувають тисячі людей, які зранку їдуть на роботу, а ввечері повертаються додому. Через це на кордоні завжди збираються автомобільні затори.

Крім цього, таке рішення влади є частиною заходів щодо покращення екології та скорочення трафіку. Очікується, що, як і у всьому громадському транспорті в Люксембурзі, наявність комфортних і безкоштовних автобусів спонукає працівників менше користуватися своїми автомобілями.

За даними Євростату за 2019 рік, Люксембург є країною з найбільшою кількістю автомобілів у всьому Європейському союзі: на 1000 мешканців припадає 681 автомобіль. А за даними національного статистичного агентства Люксембургу Statec, дев'ять із десяти мешканців мають автомобіль.

Платити за проїзд не потрібно. Між двома країнами Європи запустять безкоштовний транспорт

Фото: Багато мешканців Люксембургу працюють у Франції (unsplash.com/yannis-pap)

Дата запуску безкоштовного маршруту призначено на 31 січня. Загалом проєкт розрахований на шість місяців, протягом яких оцінюватимуться вигоди.

Маршрут зв'яже Руссі-ле-Віллаж, невелике селище у Франції, розташоване за 5 км від кордону, з автобусною лінією 323 у Люксембурзі.

За якою ціною можна дістатися Люксембургу до Франції

Ми переглянули, скільки доведеться заплатити, якщо не користуватися безкоштовним автобусом, а натомість проїхати цим маршрутом з однією з транспортних компаній.

Так, середня вартість квитка на автобус Flixbus з Люксембургу до Парижа в одну сторону становить від 46 доларів (41 євро).

Платити за проїзд не потрібно. Між двома країнами Європи запустять безкоштовний транспорт

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Європі запустять новий залізничний маршрут для туристів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Франція Люксембург Туризм
Відпочинок в Україні
Точки зору
Ольга Орєхова
Порти, море та колорит північної Європи. Чому Ґданськ не схожий на інші міста Польщі
Ольга Орєхова
журналіст проекту "Travel"
Олександра Панамарчук
В Будапешт на вихідні. З чого почати знайомство з містом під час зимової подорожі
Олександра Панамарчук
засновниця туристичної компанії "SPA & Travel Expert"
Ирина Савіна
Прогулянки біля моря як альтернатива Карпатам. За яким відпочинком їдуть в Одесу взимку
Ирина Савіна
тревел-журналістка, мандрівниця
Сергій Панченко
Баланс природи. Що таке національні парки та чому їх рідко відвідують туристи
Сергій Панченко
доктор біологічних наук, доцент
Всі точки зору