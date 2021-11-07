Плани на Новий Рік. П'ять найцікавіших ідей для любителів екзотичного відпочинку

Зимові канікули вже не за горами. Куди варто поїхати на новорічні свята, щоб насолодитися атмосферою екзотики, і щоб відпочинок був максимально різноманітним та комфортним?

Я зібрала популярні напрямки, куди вирушать прямі рейси різних авіакомпаній з Києва в зимовий період. Більше ніяких пересадок і зайвого очікування в аеропорту.

Екзотичні ідеї для зимових канікул: куди вирушити у відпустку

Занзібар, Танзанія: "африканські Мальдіви"

Якщо душа просить екзотики, а тілу потрібна цивілізація - це відмінний вибір. Занзібар також часто називають "африканськими Мальдівами". І це виправдано. Білосніжний пісок і кілометри бірюзового моря - те, що лікар прописав для відпустки!

Занзібар ідеально підійде як медового місяця, так і для відпочинку з дітьми: вони точно запам'ятають цю подорож. Активних туристів чекаємо справжнє сафарі на материку в Танзанії. Якщо пощастить, то побачите велику африканську п'ятірку - слона, носорога, буйвола, лева і леопарда.

Фото: Занзібар, Танзанія (unsplash.com/olga-budko)

Умови в'їзду: ПЛР-тест за 72 години до вильоту, потрібно також заповнити медичну форму за 24 години до вильоту. Віза оформляється по прибуттю в аеропорту.

Вартість турів з перельотом на 7 ночей - від 26 тис грн з особи.

Домінікана: Карибське море та Атлантичний океан

Пам'ятаєте рекламу шоколаду Bounty? Ця ж картинка в точності описує пляжі Домінікани. Але варто враховувати також особливості місцевого морського узбережжя. Домінікану омиває Атлантичний океан на півночі й Карибське море на півдні.

Атлантичний океан прекрасно підійде для сімейного відпочинку з дітьми. Тут готелі з великою територією та активною анімацією. Територія готелів поділена на спокійну і більш активну зону.

Фото: Домінікана (unsplash.com/antonella-vilardo)

Батькам є де залишити дітей, і водночас побути в тиші в зоні релаксу. Курорти Карибського моря я б рекомендувала для спокійного усамітненого відпочинку. З дітьми також можна, але при цьому важливо правильно підібрати пляж з хорошим заходом в море без каменів.

Умови в'їзду: ПЛР-тест і вакцинація для в'їзду в Домінікану не потрібні. Потрібно заповнити онлайн анкету не пізніше як за 72 годин до вильоту.

Візу заздалегідь оформляти не потрібно. По прильоту оформлюється туристична картка ("tarjeta del tourista") безпосередньо в аеропорту.

Вартість турів з перельотом на 7 ночей - від 40 тис грн з особи.

Мальдіви: готелі займають територію всього острова

Це країна в Індійському океані, яка розкинулася на цілих 1190 островів. Зазвичай територія готелів займає один острів. Іноді - кілька островів, які з'єднуються між собою мостами.

Мальдіви асоціюються з романтичним відпочинком для двох. Але останнім часом все більше готелів надають розваги для дітей і дорослих. Так що з дітками тепер теж можна!

Фото: Мальдіви (unsplash.com/shifaaz-shamoon)

Умови в'їзду: ПЛР-тест, зроблений не більше ніж за 96 годин до вильоту. Потрібно заповнити декларацію за 24 години до вильоту. Віза оформляється безкоштовно після прильоту в аеропорту.

Вартість турів з перельотом на 9 ночей - від 25 тис грн з особи.

Мексика: пізнавальні екскурсії та активний відпочинок

Рай для активного і пізнавальної відпустки. Можна відвідати унікальне місто майя Чичен Іца, скупатися в кришталево чистій воді печерних сенотів. І це ще не все!

Рекомендую відвідати національні парки, де мешкають Дикі тварини, парки розваг - тут ви та ваші діти буде в захваті. І це все супроводжується відмінними пляжами.

Фото: Місто майя Чичен Іца в Мексиці (unsplash.com/marv-watson)

Умови в'їзду: ПЛР-тест і вакцинація для в'їзду не потрібні - треба тільки заповнити декларацію й отримати персональний QR-код: його треба показати при посадці в літак і по прильоту.

Декларацію необхідно заповнити в день вильоту з України (не раніше, ніж за 12 годин до вильоту), а також на зворотному шляху - в день вильоту з Мексики. Кожен турист повинен отримати окремий QR-код! Також потрібно оформити електронну візу.

Вартість турів з перельотом на 10 ночей - від 38 тис грн з особи.

Сейшели: конкурент Мальдів за красою моря

Сейшели - це райський острів, скелі якого часто миготять на заставках комп'ютерних екранів. Країна також відома пальмовими горіхами незвичайних форм. І на додаток до екзотики - великі наземні черепахи старше 150 років.

Це конкурент Мальдів за красою моря. І вже вам вирішувати, що ж краще!

Фото: Сейшели (unsplash.com/vitalii-ustymenko)

Умови в'їзду: ПЛР-тест за 72 години до вильоту. Також потрібно заповнити онлайн-форму не раніше 72 годин до вильоту.

Візу для в'їзду попередньо оформляти не потрібно. Її ставлять в закордонний паспорт безкоштовно в аеропорту після прибуття.

Вартість турів з перельотом на 7 ночей - від 58 тис грн з особи.

Який варіант зимових канікул ви б не вибрали, пам'ятайте: найвищі ціни на тури в екзотичні країни будуть ближче до Нового року. Тому варто бронювати напрямки, які вас цікавлять, вже зараз.

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