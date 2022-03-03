"Ukraine" у небі Норвегії. Пілот гелікоптера здивував соцмережі вчинком на підтримку України

Airbus Helicopters H135 написав слово Ukraine у повітряному просторі країни

Гелікоптер авіакомпанії Airbus Helicopters H135 пролетів над Норвегією та за допомогою траєкторії свого польоту пілот літака написав слово Ukraine на підтримку України.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на пост Ukraine UA в Facebook і дані сайту Flightradar24.com.

Нагадаємо, раніше ми писали, що пілот літака написав слово "Relax" у небі біля кордону з Україною.

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