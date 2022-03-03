"Ukraine" в небе Норвегии. Пилот вертолета удивил соцсети поступком в поддержку Украины
Airbus Helicopters H135 написал слово Ukraine в воздушном пространстве страны
Вертолет авиакомпании Airbus Helicopters H135 пролетел над Норвегией с помощью траектории своего полета пилот самолета написал слово Ukraine в поддержку Украины.
Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на пост Ukraine UA в Facebook и данные сайта Flightradar24.com.
UKRAINEhttps://t.co/WINI5WxDwz pic.twitter.com/0EZQEi26Fc— Flightradar24 (@flightradar24) March 2, 2022
Украина закрыла свое воздушное пространство для гражданских рейсов после вторжения России.
Напомним, ранее мы писали, что пилот самолета написал слово "Relax" в небе у границы с Украиной.
Также мы писали, какие страны закрывают небо для российских самолетов.
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