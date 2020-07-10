"Неймовірні пейзажі": найкращі місця Закарпаття від Сергія Притули

Фото: Сергій Притула з сім'єю (instagram.com/siriy_ua)

Телеведучий розповів про улюблені курорти та замки регіону

Знаменитий український телеведучий і шоумен Сергій Притула опублікував на своєму YouTube-каналі відео, в якому перерахував список місць, куди можна поїхати в Україні на вихідні або у відпустку.

Він підкреслив, що цього року сам також буде подорожувати по Україні хоча б тому, щоб підтримати український туризм під час карантину. У новому відео Притула перерахував місця, які варто відвідати на Закарпатті й звідки нещодавно повернувся він сам.

Так, одним з місць, які радить відвідати Сергій Притула, став знаменитий Золочівський замок в місті Золочів, що знаходиться у Львівській області.

Фото: Золочівський замок (wikipedia.org)

"Запрошую вас відвідати місто Золочів для того, щоб помилуватися неймовірно красивим та водночас неймовірно недооціненим Золочівським замком. Він невеликий, але прекрасно відреставрований. І коли як не влітку ним насолоджуватися", – розповів він.

Крім того, телеведучий радить відвідати Боржаву – найдовшу полонину Закарпаття, яка привертає увагу багатьох туристів.

Це мальовничий гірський масив, який розташований між річками Латориця і Ріка.

Фото: Садиба Шенборна (wikipedia.org)

"Там пейзажі, куди не подивися, – неймовірні. Від традиційно карпатських, до таких, знаєте, з легким натяком на Ірландію або Уельс", – пояснив свій вибір Притула.

У список рекомендованих телеведучим місць потрапили й бункер лінії Арпада та садиба Шенборна, які теж розташовуються на Закарпатті.

Фото: Ужгородський замок (wikipedia.org)

На думку Сергія Притули, неодмінно варто з'їздити в Ужгород. Там є безліч визначних пам'яток, але телеведучий особливо відзначив одну "фішку" міста – маленькі статуї, які розкидані по всій території Ужгорода.

Також він рекомендує відвідати Ужгородський замок.

Крім того, Притула порадив побувати й в Успенському храмі старообрядців, який знаходиться в селі Біла Криниця.

Більше дивіться у відео:

Нагадаємо, раніше ми писали, що відвідати в Кам'янці-Подільському після того, як під час карантину знову запустився "Подільський експрес".