ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

"Пейзажи невероятные": лучшие места Закарпатья от Сергея Притулы

Пятница 10 июля 2020 14:01
"Пейзажи невероятные": лучшие места Закарпатья от Сергея Притулы
Фото: Сергей Притула с семьей (instagram.com/siriy_ua)
Автор: Катерина Гончарова

Телеведущий рассказал о любимых курортах и замках региона

Знаменитый украинский телеведущий и шоумен Сергей Притула опубликовал на своем YouTube-канале видео, в котором перечислил список мест, куда можно поехать в Украине на выходных или в отпуск.

Он подчеркнул, что в этом году и сам будет путешествовать по Украине хотя бы потому, чтобы поддержать украинский туризм во время карантина. В новом видео Притула перечислил места, которые стоит посетить на Закарпатье и откуда недавно вернулся он сам.

Так, одним из мест, которые советует посетить Сергей Притула, стал знаменитый Золочевский замок в городе Золочев, находящийся в Львовской области.

&quot;Пейзажи невероятные&quot;: лучшие места Закарпатья от Сергея ПритулыФото: Золочевский замок (wikipedia.org)

"Приглашаю посетить вас город Золочев для того, чтобы полюбоваться невероятно красивым и в то же время невероятно недооцененным Золочевским замком. Он небольшой, но прекрасно отреставрированный. И когда как не летом им наслаждаться", – рассказал он.

Кроме того, телеведущий советует посетить Боржаву – самую длинную горную полонину Закарпатья, которая привлекает внимание множества туристов.

Это живописный горный массив, который располагается между речками Латорица и Рика.

&quot;Пейзажи невероятные&quot;: лучшие места Закарпатья от Сергея ПритулыФото: Усадьба Шенборна (wikipedia.org)

"Там пейзажи, куда не посмотри, – невероятные. От традиционно карпатских, до таких, знаете, с легким намеком на Ирландию или Уэльс", – пояснил свой выбор Притула.

В список рекомендуемых телеведущим мест попали и бункер линии Арпада и усадьба Шенборна, которые тоже располагаются на Закарпатье.

&quot;Пейзажи невероятные&quot;: лучшие места Закарпатья от Сергея ПритулыФото: Ужгородский замок (wikipedia.org)

По мнению Сергея Притулы, непременно стоит съездить в Ужгород. Там есть множество достопримечательностей, но телеведущий особенно отметил одну "фишку" города – маленькие статуи, которые разбросаны по всей территории Ужгорода.

Также он рекомендует посетить Ужгородский замок.

Кроме того, Притула посоветовал побывать и в Успенском храме старообрядцев, который находится в селе Белая Криница.

Больше смотрите в видео:

Напомним, ранее мы писали, что посетить в Каменце-Подольском после того, как во время карантина снова запустился "Подольский экспресс".

Читайте РБК-Украина в Google News

поездотдыхпутешествияПритула
Мнения
Мария Дмитриева
Как и зачем я сдавала тест на COVID-19 после возвращения из Албании
Мария Дмитриева
менеджер по работе с агентствами туроператора Join UP!
Евгения Максимова
Киев на велосипеде: знакомимся с историческим центром
Евгения Максимова
гид по Киеву, переводчик
Игорь Чава
Дрогобыч, Борислав, Нагуевичи - локации для новых впечатлений
Игорь Чава
аналитик в Агентстве Туристических Инициатив
Игорь Кучер
Поездка в Исландию во время COVID-19: что нужно знать туристам
Игорь Кучер
директор туристического оператора Nordic Travel
Людмила Собко
Тройка украинских вин, которые стоит попробовать в путешествии
Людмила Собко
Сомелье, гид по Киеву экскурсионного агентства KievColours
Алена Барчук
Албания открыта для украинцев: чем заняться и что посмотреть
Алена Барчук
руководитель направления Албания туроператора JoinUP!
Анжела Савченко
Живописная Черниговщина: с чего начать знакомство с регионом
Анжела Савченко
гид, директор турфирмы "Киевские фрески"
Наталья Хватова
В новых условиях: правила пребывания в отелях Турции этим летом
Наталья Хватова
специалист по индивидуальному туризму, турфирма "Караван Люкс Тур"
Все мнения
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь