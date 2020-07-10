"Пейзажи невероятные": лучшие места Закарпатья от Сергея Притулы

Фото: Сергей Притула с семьей (instagram.com/siriy_ua)

Телеведущий рассказал о любимых курортах и замках региона

Знаменитый украинский телеведущий и шоумен Сергей Притула опубликовал на своем YouTube-канале видео, в котором перечислил список мест, куда можно поехать в Украине на выходных или в отпуск.

Он подчеркнул, что в этом году и сам будет путешествовать по Украине хотя бы потому, чтобы поддержать украинский туризм во время карантина. В новом видео Притула перечислил места, которые стоит посетить на Закарпатье и откуда недавно вернулся он сам.

Так, одним из мест, которые советует посетить Сергей Притула, стал знаменитый Золочевский замок в городе Золочев, находящийся в Львовской области.

Фото: Золочевский замок (wikipedia.org)

"Приглашаю посетить вас город Золочев для того, чтобы полюбоваться невероятно красивым и в то же время невероятно недооцененным Золочевским замком. Он небольшой, но прекрасно отреставрированный. И когда как не летом им наслаждаться", – рассказал он.

Кроме того, телеведущий советует посетить Боржаву – самую длинную горную полонину Закарпатья, которая привлекает внимание множества туристов.

Это живописный горный массив, который располагается между речками Латорица и Рика.

Фото: Усадьба Шенборна (wikipedia.org)

"Там пейзажи, куда не посмотри, – невероятные. От традиционно карпатских, до таких, знаете, с легким намеком на Ирландию или Уэльс", – пояснил свой выбор Притула.

В список рекомендуемых телеведущим мест попали и бункер линии Арпада и усадьба Шенборна, которые тоже располагаются на Закарпатье.

Фото: Ужгородский замок (wikipedia.org)

По мнению Сергея Притулы, непременно стоит съездить в Ужгород. Там есть множество достопримечательностей, но телеведущий особенно отметил одну "фишку" города – маленькие статуи, которые разбросаны по всей территории Ужгорода.

Также он рекомендует посетить Ужгородский замок.

Кроме того, Притула посоветовал побывать и в Успенском храме старообрядцев, который находится в селе Белая Криница.

Больше смотрите в видео:

Напомним, ранее мы писали, что посетить в Каменце-Подольском после того, как во время карантина снова запустился "Подольский экспресс".