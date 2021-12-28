Пейзажі в деталях. На Закарпатті взимку відкрили нову розвагу для туристів

Місцеві мешканці відстояли збереження Боржавської вузькоколійки

27 грудня Агенція регіонального розвитку (АРР) Закарпатської області (село Приборжавське Хустського району) презентувала запуск атракціону "Боржавська велодрезина". Про це йдеться на сторінці Закарпатської обласної ради у Facebook.

Метою проєкту є розвиток Боржавської вузькоколійки через створення та промоції туристичної атракції "Боржавська велодрезина" у Довжанській територіальній громаді. А також – розвиток туристичного потенціалу громади шляхом збереження історико-культурної спадщини Закарпаття.

Місцеві мешканці не дали розібрати колії

"Ще цього літа залізничники намагалися демонтувати частину Боржавської вузькоколійки від Іршави до села Приборжавське. Однак місцеві мешканці не дали розібрати колії. Модель велодрезини розробили та виготовили на закарпатській "Кузні Зейкан" за два місяці. На першому етапі такі туристичні транспортні засоби плануються запустити від Приборжавського до Білок, а в перспективі – до Іршави", — прокоментувала подію керівник справами Закарпатської обласної ради Мирослава Ливч.

Ділянка колії, на якій втілено туристичний проєкт, не експлуатується з 2006 року – тоді востаннє тут був локомотив з вантажними вагонами. Спочатку вузькоколійку передали на баланс ОДА, потім - у власність територіальних громад.

Чим цікава Боржавська вузькоколійка для туристів

Боржавська вузькоколійка складається із п'яти дільниць, вводилась в експлуатацію поступово із 1908 до 1911 року. Головна її функція полягала у тому, щоб перевозити деревину з Полонини Боржава у Закарпатську низовину.

Фото: Вузькоколійна залізниця: Виноградів-Хмільник-Іршава (wikipedia.org)

Також залізницю, що до 1923 року була приватною, від початку використовували та для пасажирських перевезень. Протяжність колії раніше становила 123 км, частину з яких добудували після Другої світової війни, але низку дільниць вже розібрали, тож пасажирське сполучення є тільки на 44 км. Ширина колії – 750 мм (проти 1520 мм звичайної української). Швидкість потягу – усього 15 км на годину, що дозволяє роздивитись усі Закарпатські гірські краєвиди.

На більшості дільниць Боржавської вузькоколійки пасажирське сполучення припинилось усередині 1980-х років, а всередині 1990-х стало занепадати й вантажне, адже підприємства, що обслуговувала вузькоколійка, закривались.

Зараз пасажирські перевезення відбуваються лише на гілці Виноградово – Хмільник – Іршава.

Фото: У Закарпатті відкрили новий туристичний атракціон - Боржавську велодрезину (facebook.com/zakrada.gov.ua)

Починаючи з 2012 року, активісти почали проводити тури по Боржавській вузькоколійці для бажаючих познайомитися з місцевими виноробнями. Правда поїздки проходили у приміському поїзді, який слідував за звичайним маршрутом. Останній такий тур відбувся у 2018 році. З березня 2020 року і донині, пасажирський рух по вузькоколійці закрито.

Нагадаємо, раніше ми писали, що "Укрзалізниця" запускає новий регіональний поїзд "Слобожанський експрес" за маршрутом, який з’єднає Луганську, Харківську та Сумську області.