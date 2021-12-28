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Пейзажи в деталях. На Закарпатье зимой открыли новое развлечение для туристов

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Вторник 28 декабря 2021 17:19
Пейзажи в деталях. На Закарпатье зимой открыли новое развлечение для туристов Фото: Коллаж (РБК-Украина)
Автор: Евгения Тугушева

Местные жители отстояли сохранение Боржавской узкоколейки

27 декабря Агентство регионального развития (АРР) Закарпатской области (село Приборжавское Хустского района) представило запуск аттракциона "Боржавская велодрезина". Об этом говорится на странице Закарпатского областного совета Facebook.

Целью проекта является развитие Боржавской узкоколейки через создание и продвижение туристической аттракции "Боржавская велодрезина" в Довжанской территориальной общине. А также развитие туристического потенциала общины путем сохранения историко-культурного наследия Закарпатья.

Местные жители не дали разобрать пути

"Еще этим летом железнодорожники пытались демонтировать часть Боржавской узкоколейки от Иршавы до села Приборжавское. Однако местные жители не дали разобрать пути. Модель велодрезины разработали и изготовили на закарпатской "Кузне Зейкан" за два месяца. На первом этапе такие в Белок, а в перспективе – в Иршаву", — прокомментировала событие управляющая делами Закарпатского областного совета Мирослава Ливч.

Участок пути, на котором воплощен туристический проект, не эксплуатируется с 2006 года – тогда последний раз здесь был локомотив с грузовыми вагонами. Сначала узкоколейку передали на баланс ОГА, затем – в собственность территориальных общин.

Чем интересна Боржавская узкоколейка для туристов

Боржавская узкоколейка состоит из пяти участков, вводилась в эксплуатацию постепенно с 1908 по 1911 год. Главная ее функция заключалась в том, чтобы перевозить древесину из Полонины Боржава в Закарпатскую низменность.

Пейзажи в деталях. На Закарпатье зимой открыли новое развлечение для туристовФото: Узкоколейная железная дорога: Виноградов-Хмельник-Иршава (wikipedia.org)

Также железная дорога, которая до 1923 года была частной, изначально использовали и для пассажирских перевозок. Протяженность пути раньше составляла 123 км, часть из которых была достроена после Второй мировой войны, но ряд участков уже разобран, поэтому пассажирское сообщение находится только на 44 км. Ширина пути – 750 мм (против 1520 мм обычного украинского). Скорость поезда – всего 15 км в час, что позволяет увидеть все Закарпатские горные виды.

На большинстве участков Боржавской узкоколейки пассажирское сообщение прекратилось внутри 1980-х годов, а внутри 1990-х стало приходить в упадок и грузовое, ведь предприятия, которые обслуживала узкоколейка, закрывались.

Сейчас пассажирские перевозки проходят только на ветке Виноградово – Хмельник – Иршава.

Пейзажи в деталях. На Закарпатье зимой открыли новое развлечение для туристов

Фото: В Закарпатье открыли новый туристический аттракцион - Боржавскую велодрезину (facebook.com/zakrada.gov.ua)

Начиная с 2012 года активисты начали проводить туры по Боржавской узкоколейке для желающих познакомиться с местными винодельнями. Правда поездки проходили в пригородном поезде, который следовал за обычным маршрутом. Последний подобный тур состоялся в 2018 году. С марта 2020 года и по сей день, пассажирское движение по узкоколейке закрыто.

Напомним, ранее мы писали, что "Укрзализныця" запускает новый региональный поезд "Слобожанский экспресс" по маршруту, соединяющему Луганскую, Харьковскую и Сумскую области.

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